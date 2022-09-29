Топ-10 термальных курортов планеты, которые нужно постараться посетить хотя бы раз в жизни
О целебных свойствах термальных источников человечеству было известно ещё тысячи лет назад. Вокруг этих тёплых вод издавна создавались первые прообразы спа-курортов. Стоит отметить, что термальные воды до сих пор не утратили своей популярности; они активно используются оздоровительными комплексами, которые предлагают целый ряд процедур для тела.
Согласитесь, ведь как приятно принимать горячую ванну с обширным набором полезных минералов, подогретую самой природой?
10 место. Великобритания, Сомерсет, Бат. SPA-комплекс Thermae Bath. Средняя температура воды составляет 30 градусов.
9 место. Япония, Гумма. Термальный курорт Takaragawa Onsen. (olemiswebs)
8 место. Венгрия, Хевиз. Термальное озеро Хевиз. Температура воды варьируется в зависимости от сезона (летом — 36 градусов, зимой — 24 градуса. (Gerwin Sturm)
7 место. Италия. Сатурния. Термальный курорт Terme Di Saturnia. Круглый год вода имеет постоянную температуру 37,5 градусов. (aurelio candido)
6 место. Франция, Сердания. Термальные ванны Bains de Dorres. Средняя температура воды составляет 36-40 градусов. (David Domingo)
5 место. Турция, Денизли. Природный комплекс Памуккале. Температурой воды варьируется от 35 градусов до 100 градусов. (Claudio Riccio)
4 место. Венгрия, Будапешт. Купальня Сечен. Температура воды варьируется в зависимости от бассейна — от 18 градусов до 40 градусов. (Éole Wind)
3 место. Швейцария, Вальс. SPA-комплекс Therme Vals. Средняя температура воды составляет 30 градусов. (Mariano Mantel)
2 место. Австрия, Ленгенфельд. Термальный отель «Аква-Дом». Средняя температура воды составляет 35-39 градусов. (AQUA DOME)
1 место. Исландия, Рейкьянес. Геотермальный комплекс «Голубая лагуна». Средняя температура воды составляет 38-40 градусов. (nate bolt)
Источник: https://otdyhturista.ru/2022/06/23/top-10-termalnyx-kurortov-planety-kotorye-nuzhno-postaratsya-posetit-xotya-by-raz-v-zhizni/
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