Полюбуйтесь на американскую красотку Эвелин Несбит!

Полюбуйтесь на американскую красотку Эвелин Несбит! Она была известной актрисой и натурщицей. Из-за нее кипели роковые страсти. Так, из ревности первый муж Несбит убил ее любовника. Эвелин родилась в 1884 году в маленьком городке Пенсильвании. С детства девочка поражала всех красотой.

Ее отец умер, когда Несбит было 10 лет, оставив семью без денег. Эвелин с матерью и братом жили практически впроголодь. Когда девушка подросла, то семья переехала в Нью-Йорк. Там 16-летняя Несбит начала зарабатывать, позируя для художников. На эти деньги она содержала своих родных.

Вскоре Эвелин стала знаменитой натурщицей, а потом артисткой кордебалета. У нее были рыжие волосы, стройная фигура и прекрасные глаза. Художник Гибсон написал портрет Эвелин в виде знака вопроса. Ее лицо стало образом идеализированный женщины тех лет, так называемой «Девушки Гибсона». Позже Несбит стала известной фотомоделью

У красавицы не было отбоя в поклонниках. В 16 лет у нее начались отношения с 47-летним богатым архитектором Стэнфордом Уайтом, который был известным любителем юных девушек. Но эта связь не продлилась долго.

В 20 лет Эвелин вышла замуж за миллионера Гарри Тоу, который отличался властностью и проблемами с психикой. Тоу страшно ревновал жену к ее старым связям. В 1906 году в театре Гарри убил бывшего любовника своей жены Уайта. Далее был скандальный судебный процесс. Несбит дала показания, что в юности Уайт, накачав ее наркотиками, подверг насилию. Поэтому ее муж решил отомстить.

За взятки Тоу был признан невменяемым и заключен в больницу, из которой он дважды сбегал. А в 1915 году его отпустили домой. С Эвелин он оформил развод, после которого она не получила никаких денег. Несбит продолжала гастролировать. В 1910 году у нее родился сын а Европе. Кто был его отцом, осталось загадкой.

Второй раз Эвелин вышла за партнера по сцене Клиффорда в 1916 году. Через пару лет они расстались. Позже Несбит увлекалась алкоголем и морфием, но ей удалось преодолеть эти зависимости.

Эвелин скончалась в 1967 году в доме престарелых. Ей было 82 года.

Источник: https://dzen.ru/rubez?lang=ru&parent_rid=1010349119.97.1653053033010.66490&from_parent_id=4902298027921000354&from_parent_type=brief&hide_interest_header=1