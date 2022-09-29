"Королеве бурлеска" Дите фон Тиз – 50.
Фото: Associated Press
2014 год
28 сентября исполнилось 50 лет Дите фон Тиз (настоящее имя – Хизер Рене Суит), танцовщице, модели и актрисе, которую называют "королевой бурлеска".
С Мэрилин Мэнсоном, 2006 год
Она родилась в Мичигане, в детстве мечтала стать танцовщицей, в юности изучала историю костюма и работала продавщицей в магазине нижнего белья. Однако затем ее увлек стриптиз в стиле ретро, в специфику которого Дита привнесла нечто, присущее только ей одной – она не просто раздевается, она смешит, выступая в роли соблазнительного клоуна.
2014 год
Была замужем за скандально известным музыкантом Мерлином Мэнсоном. Любит винтажные автомобили, коллекционирует старинный фарфор, корсеты, шейкеры для коктейлей и пуанты.
2007 год
По словам Диты, ее бабушка по отцовской линии была наполовину армянкой. Также у нее есть английский, шотландские и немецкие корни.
2016 год
2007 год
2007 год
2011 год
2013 год
2015 год
2010 год
2007 год
2015 год
2019 год
2014 год
2019 год
2012 год
2019 год
2009 год
2011 год
Источник: https://www.newsru.co.il/photo/28sep2022/dita_50.html
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