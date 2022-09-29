Николлетто

Всемирный подниматель настроения))))))

"Королеве бурлеска" Дите фон Тиз – 50.

2014 год

Фото: Associated Press

2014 год

28 сентября исполнилось 50 лет Дите фон Тиз (настоящее имя – Хизер Рене Суит), танцовщице, модели и актрисе, которую называют "королевой бурлеска".

С Мэрилин Мэнсоном, 2006 год

С Мэрилин Мэнсоном, 2006 год

Она родилась в Мичигане, в детстве мечтала стать танцовщицей, в юности изучала историю костюма и работала продавщицей в магазине нижнего белья. Однако затем ее увлек стриптиз в стиле ретро, в специфику которого Дита привнесла нечто, присущее только ей одной – она не просто раздевается, она смешит, выступая в роли соблазнительного клоуна.

2014 год

2014 год

Была замужем за скандально известным музыкантом Мерлином Мэнсоном. Любит винтажные автомобили, коллекционирует старинный фарфор, корсеты, шейкеры для коктейлей и пуанты.

2007 год

2007 год

По словам Диты, ее бабушка по отцовской линии была наполовину армянкой. Также у нее есть английский, шотландские и немецкие корни.

2016 год

2016 год

2007 год

2007 год

2007 год

2011 год

2013 год

2015 год

2010 год

2007 год

2015 год

2019 год

2014 год

2019 год

2012 год

2019 год

2009 год

2011 год

Источник: https://www.newsru.co.il/photo/28sep2022/dita_50.html

29.09.2022 - Posted by | Знаменитости...

Комментариев нет.

Добавить комментарий

Заполните поля или щелкните по значку, чтобы оставить свой комментарий:

Gravatar
Логотип WordPress.com

Для комментария используется ваша учётная запись WordPress.com. Выход /  Изменить )

Фотография Twitter

Для комментария используется ваша учётная запись Twitter. Выход /  Изменить )

Фотография Facebook

Для комментария используется ваша учётная запись Facebook. Выход /  Изменить )

Отмена

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

← Ранее | Далее →

%d такие блоггеры, как: