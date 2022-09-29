"Королеве бурлеска" Дите фон Тиз – 50.

Фото: Associated Press

2014 год

28 сентября исполнилось 50 лет Дите фон Тиз (настоящее имя – Хизер Рене Суит), танцовщице, модели и актрисе, которую называют "королевой бурлеска".

С Мэрилин Мэнсоном, 2006 год

Она родилась в Мичигане, в детстве мечтала стать танцовщицей, в юности изучала историю костюма и работала продавщицей в магазине нижнего белья. Однако затем ее увлек стриптиз в стиле ретро, в специфику которого Дита привнесла нечто, присущее только ей одной – она не просто раздевается, она смешит, выступая в роли соблазнительного клоуна.

2014 год

Была замужем за скандально известным музыкантом Мерлином Мэнсоном. Любит винтажные автомобили, коллекционирует старинный фарфор, корсеты, шейкеры для коктейлей и пуанты.

2007 год

По словам Диты, ее бабушка по отцовской линии была наполовину армянкой. Также у нее есть английский, шотландские и немецкие корни.

2016 год

2007 год

2007 год

2011 год

2013 год

2015 год

2010 год

2007 год

2015 год

2019 год

2014 год

2019 год

2012 год

2019 год

2009 год

2011 год

Источник: https://www.newsru.co.il/photo/28sep2022/dita_50.html