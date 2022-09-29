Какое состояние оставила королева Елизавета II и кому оно достанется

Одной из самых горячих тем для обсуждения в обществе всегда были финансы королевской семьи. Роскошные дворцы и огромные поместья, драгоценные ювелирные украшения, бесценные шедевры искусства и прочие ценности, которыми владеет корона — это понятно. Чем владеет лично каждый из них? Недавняя кончина Елизаветы II невольно приоткрыла завесу тайны над этим вопросом. Ведь теперь стало понятно, что принадлежало ей, а главное кто теперь унаследует эти баснословные капиталы. Так сколько стоила британская королева?

Сколько стоит британская королева?

Королева Великобритании Елизавета II.

Королева являлась частью системы, которая формировалась веками. Королевская семья приобретала и наследовала имущество, титулы, капиталы и целые страны. Богатство короны только росло. С течением столетий стало трудно отделять личные финансы от королевского капитала. Сейчас это предстоит сделать.

Императорская государственная корона на выставке в Лондоне, Англия.

Британская королевская семья оценивается примерно в 78 миллиардов долларов. Активы включают не только ценную недвижимость, но также и нематериальные ценности в виде интеллектуальной собственности, социальных сетей и других аспектов, составляющих «бренд» монархии. Forbes подсчитал, что личное состояние королевы оценивается в 500 миллионов долларов. Весьма солидно, но недостаточно много, чтобы переплюнуть своих богатейших подданных. Это активы самой королевы. В их число, например, входит её невероятно впечатляющая коллекция марок. Коллекционеры только это оценивают в колоссальную сумму 124 миллиона долларов!

Ещё принцесса Елизавета просматривает свою коллекцию марок в парадных покоях Букингемского дворца, 1946 год.

Королева также лично владела несколькими объектами недвижимости, в том числе замком Балморал в Абердине, Шотландия (стоимостью 140 миллионов долларов) и Сандрингемским домом в английской сельской местности (стоимостью 65 миллионов долларов). Остальная часть её состояния принадлежала не королеве, а короне, а это означает, что король Карл III теперь унаследует большую часть богатства своей матери.

Король Англии Георг VI и королева Елизавета отдыхают дома в не совсем обычной «гостиной» Букингемского дворца.

Откуда королевская семья берёт деньги?

Традиционно британские монархи передают и своё состояние, и капитал короны в руки наследника престола. Так было, например, с королевой-матерью. Мать Елизаветы скончалась два десятка лет назад. Она всё своё состояние завещала старшей дочери. Ни много ни мало — 70 миллионов долларов. Также Букингемский дворец и всё, что в нём. Во дворце хранится множество ценных предметов искусства, ювелирные изделия, яйца Фаберже и прочее. В конюшнях дорогие породистые лошади. Всё это имущество короны, а не короля лично. Любой британец или гость страны может посетить резиденцию как турист.

Король Карл III выступает с телеобращением к нации и Содружеству из Голубой гостиной Букингемского дворца после смерти своей матери королевы Елизаветы II.

Тут возникает законный вопрос: если всё это великолепие не принадлежит на самом деле членам британской королевской семьи, на что же они живут? Ответ прост: налоги. Королевская семья не просто получает зарплату в виде определённой суммы на личные расходы. Все финансы проходят через специальный фонд под названием The Crown Estate. Этот фонд — личная собственность правящего монарха. Подобная система существовала веками, но сегодня она приобрела более современный и справедливый вид.

Через так называемый Суверенный грант проходят все налоговые поступления. Они передаются министру финансов Великобритании. Затем он определяет тот процент средств, которые нужно передать королевской семье. После этого королева или король должны распределить эту сумму между остальными членами семьи. Количество финансов, которые выдаются каждому, зависят от их «зарплаты». Ведь быть членом королевской семьи — это постоянная работа на полный рабочий день.

В основном выплаты Суверенного гранта колеблются от 15 до 25 процентов. В 2020 году, например, Crown Estate заработала более 700 миллионов долларов, а прибыль составила более 475 миллионов долларов. По данным Forbes, последний Суверенный грант, полученный членами королевской семьи, составил около 120 миллионов долларов.

Прижимистая Елизавета?

Согласно воле почившей королевы Елизаветы II, всё её богатство и активы будут переданы её старшему сыну, а теперь королю, Карлу III. Как и её мать до неё, Елизавета II передала Букингемский дворец и всё, что в нём, а также личные поместья, такие как Балморал, своему преемнику. Королевская семья неизменно ассоциируется с несметными богатствами, фантастической роскошью и всевозможными излишествами. Елизавета II никогда не была транжирой и старалась это же привить своим детям. Она хорошо запомнила уроки Второй мировой и то, каково жить на пайки.

Елизавета никогда не была легкомысленной транжирой.

Королева иногда не гнушалась пользоваться общественным транспортом. По нескольку раз использовала наряды и не прочь была доесть на ужин остатки обеда. Внуки королевы тоже привыкли летать коммерческими рейсами, а во время учёбы обставляли свои комнаты в общежитиях дешёвой мебелью из ИКЕА.

Источник: https://kulturologia.ru/blogs/280922/54343/