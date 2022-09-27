16 фото домашних животных, которые поднимут вам настроение (лучшее в 2022)

The Comedy Pet Photo Awards объявили победителей конкурса этого года. Победителем 2022 года стал Кеничи Моринага с его блестящей фотографией двух кошек, сидящих на заборе шеей к шее! Это изображение соревновалось с двумя тысячами других забавных фотографий домашних животных, и смогло стать лучшей работой года!

Бум-бум — Первое место

Kenichi Morinaga

Это было похоже на мультипликационный бум-бум. Такой забавный момент.

Том Саллам, соучредитель Comedy Pet Photo Awards, сказал:

«Мы так рады видеть работы победителей этого года, особенно — первого в истории конкурса кота-чемпиона! Огромные поздравления автору работы — Кеничи. Радость, которую домашние животные приносят в нашу жизнь, очевидна всем без исключения. Она делает нашу работу в качестве судей невероятно позитивной, но также и очень сложной. Удивительно то, что эти фото и видео не только вызывают у нас улыбку, но и означают, что мы можем помочь благотворительным организациям, благодаря нашим партнерам».

Дэйв и Дадли

Judy Nussenblatt

Это мой друг Дэвид и его собака Дадли. В первые дни карантина мы с Дэвидом воспользовались прекрасным днем и устроили фотосессию. Когда мы вернулись домой, Дадли был так взволнован, что обхватил Дэвида за плечи передними лапами — тогда я и сделал этот снимок.

Месть теннисного мяча

Christopher Johnson

Стар играет в снегу на местном поле и удивляется пролетевшему мимо теннисному мячу.

Мчаться по снегу

Marko Jovanovic

Картер впервые видит снег. До этого он жил в Калифорнии.

Как я могу загрузить свои фотографии?

Kenichi Morinaga

Пожалуйста, кто-нибудь, скажите мне, как пользоваться смартфоном, чтобы загрузить фото в свой профиль?

Гроссмейстер Кэнди

Jonathan Casey

Моя полосатая кошка Кэнди заняла первое место по шахматам в Восточной Англии.

Любовь Нило к воде

Jose Bayon

Нило — приемный щенок, которому около 10 месяцев. Его сбила машина, и его едва удалось спасти. Теперь он выздоровел и впервые обнаружил воду. Его прыжки и пируэты показывают страсть к воде — это любовь с первого взгляда.

Курящая альпака

Stefan Brusius

Он выглядит так, будто курит.

Это мое!

Lucy Sellors-Duval

Бенджи был полон решимости получить все вкусняшки во время фотосессии, даже если это означало обделить своего старшего брата Дуга.

Боже, что это?

Beth Noble

СиКей показывает свое удивленное лицо.

Оборотень 2.0

Karl Goldhamer

Даже оборотню иногда нужно расслабиться…

Слишком отчаянный

Kazutoshi ONO

Это моя милая кошечка, которую спасли из местного приюта для кошек. Иногда она вскакивает и держит дверь так, словно ей очень хочется выйти.

Ну пожаааалуууйстааа!

Sarah Fiona Helme

Рози помогала мне в оранжерее, и решила попытаться уговорить меня дать ей любимые лакомства.

Счастливая лошадь

Radim Filipek

Счастливая мать и ее трехмесячный жеребенок.

Кот Джек застрял в изгороди

Freya Sharpe

Джек — настоящий весельчак, и он доставляет нам много смеха! Мы ушли на целый день, а вернувшись домой, обнаружили, что он застрял в живой изгороди!

Собака-шофер

Mehmet Aslan

Эту картину я увидел, когда остановился на светофоре. Сначала мне показалось, что собака действительно за рулем!

Источник: https://dzen.ru/a/YyrwvMVUOm0fuxJw?&