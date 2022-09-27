Художник собирает из растений портреты динозавров
Художник и дизайнер японского происхождения Раку Иноуэ (Raku Inoue) живёт в Канаде. Помимо основной работы, он любит делать креативные проекты, и один из них — динозавры из листьев и цветков. С помощью маленьких листочков, лепестков и других деталей он воссоздаёт форму и получает картинку — он собрал уже нескольких динозавров из растений. Оцените работы!
Недавний проект художника Раку Иноуэ — коллекция динозавров Юрского периода, собранных из листьев и цветков разных растений. Удивительно, как просто у него получается сочетать разные элементы — а получается такая детальная общая картинка с точной формой динозавра. Хотя выглядит это действительно просто, такой креатив не творил ещё никто.
В работах серии "Природа юрского периода" Раку Иноуэ использовал листья и веточки киви, белой ели и самшитового клена. Коллекция включает бронтозавра с головой-одуванчиком, стегозавра с листьями малины на спине, и велоцираптора, украшенного незабудками. Рельефная структура некоторых листьев даже напоминает кожу рептилии.
Раку Иноуэ родился в Токио, Япония, в 1983 году, а сейчас живет в канадском Монреале. Потратив несколько лет на изучение основных видов искусства, включая рисование, живопись и скульптуру, он также изучил цифровую фотографию и ее тонкости. Художник также известен своими скульптурами из полимерной глины, но его проект с динозаврами тоже привлек большое внимание.
Художник также делает насекомых и других животных из цветов и листьев:
Источник: https://nevsepic.com.ua/skulptury/35733-hudozhnik-sobiraet-iz-rasteniy-portrety-dinozavrov-17foto.html
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