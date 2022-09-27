Художник добавляет изысканные рисунки птиц на страницы старинных книг с их описанием

Черно-белые книжные страницы сливаются с реалистичными изображениями птиц в искусстве Крейга Уильямса. Австралийский художник использует эти нетрадиционные холсты, чтобы создать преднамеренное сопоставление своего искусства и печатного текста. Результатом этой продуманной комбинации становятся пары, которые, кажется, созданы друг для друга.

Уильямс привносит в свою творческую практику свои знания в области зоологии и опыт работы в музеях и парках дикой природы. Каждый из портретов выполнен с высокой точностью для данного вида птиц. Во многих случаях выбор птицы связан со страницей книги, на которой она нарисована. «Использование старинных книжных страниц в качестве основы привносит в произведение основную историю через историю самих книг, что часто проявляется в несовершенном характере бумаги с пятнами, отметинами, складками и износом», — говорит он.

Уильямс часто использует страницы из полевых справочников, чтобы отдать дань уважения истории справочных текстов, используемых орнитологами, и напрямую связать иллюстрацию с информацией на странице.

Источник: cswilliamsart.com

Источник: https://animalworld.com.ua/news/hudozhnik-dobavljajet-izyskannyje-risunki-ptic-na-stranicy-starinnyh-knig-s-ih-opisanijem