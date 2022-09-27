Женщины в цирке СССР: 16 редких фото советского классика (1950-1960 гг)
Сегодня мы хотим познакомить вас с творчеством Семена Михайловича Моргенштерна (который работал под псевдонимом Мишин). Важным этапом в творчестве которого стала работа в сотрудничестве Союзцирком, Большим и Малым театром.
Семен Михайлович Моргенштерн родился 10 января 1922 года в Москве. В юности он увлекся фотографией, что и определило его дальнейшую судьбу. Молодость С.М. Как и многие советские репортажные фотографы, во время Великой Отечественной войны 1941—1945 годов он работал на фронте. В те годы он представлял редакцию газеты «Красная Звезда».
После войны работы классика публиковались в различных периодических изданиях — от заводских газет до всесоюзных журналов. Многие герои его съемок становились в последствии друзьями и товарищами фотографа, с которыми он поддерживал тесные отношения. Одним из примеров такой дружбы были его многолетние отношения с Юрием Никулиным.
Семен Михайлович Моргенштерн умер 29 июня 1991 года за рулем своего автомобиля.
Семен Мишин-Моргенштерн / МАММ
Водная феерия «Счастливого плавания» в Московском цирке на Цветном бульваре. За кулисами. 1959 год
Семен Мишин-Моргенштерн / МАММ
На Цветном бульваре. Валерий Денисов и Дзерасса Туганова в номере «Двойная высшая школа верховой езды». 1959 год.
Семен Мишин-Моргенштерн / МАММ
Новогоднее представление «Елка дружбы» в Лужниках. 1 декабря 1958 — 31 января 1959
Семен Мишин-Моргенштерн / МАММ
Выступление американских цирковых артистов на спортивной арене. 1959 год. Американская цирковая артистка Кими Иокои.
Семен Мишин-Моргенштерн / МАММ
Выступление артистов цирка на сцене Зеленого театра ВСХВ (ВДНХ). 1950-е.
Семен Мишин-Моргенштерн / МАММ
Танцовщица на проволоке Нина Логачева. 1955 — 1958 год. Московский цирк на Цветном бульваре.
Семен Мишин-Моргенштерн / МАММ
Дрессировщица Тамара Буслаева в аттракционе со львами на манеже Московского цирка на Цветном бульваре. 1950 — 1959 гг.
Семен Мишин-Моргенштерн / МАММ
Танцовщица на проволоке Нина Логачева на манеже Московского цирка на Цветном бульваре. 1959 — 1962 год.
Семен Мишин-Моргенштерн / МАММ
Цирк на стадионе. Дуэт силовых акробатов. 1957 — 1962 год.
Семен Мишин-Моргенштерн / МАММ
Клоун Эдуард Середа и участница представления цирка ГДР в шапито. 1958 — 1961 гг.
Семен Мишин-Моргенштерн / МАММ
Цирк на стадионе. Дуэт силовых акробатов. 1957 — 1962 гг.
Семен Мишин-Моргенштерн / МАММ
Цирк на сцене. Номер с воздушным шаром. 1959 — 1962 гг.
Семен Мишин-Моргенштерн / МАММ
Цирк. Выступление дуэта роликобежек. 1949 — 1950 гг.
Семен Мишин-Моргенштерн / МАММ
Цирк. Номер наездницы. 1959 год
Семен Мишин-Моргенштерн / МАММ
Цирк. Эквилибристка на проволоке Марина Осинская. Дебют. 1959 — 1960 гг.
Семен Мишин-Моргенштерн / МАММ
Цирковая кавалькада. Актеры цирка за кулисами. Ноябрь 1957 год. Харьковская область, г. Изюм
Источник: https://dzen.ru/a/YzAemOqOUU9xQZoY?&
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