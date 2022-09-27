Акции памяти погибших в Ижевске
Фото: Алена Селезнева/ТАСС
Утром в понедельник 34-летний Артем Казанцев открыл стрельбу в школе №88 в Ижевске. Погибли 17 человек, в том числе 11 детей и шестеро взрослых. Ранения получили 24 человека, среди них 22 ребенка.
Мемориал у здания представительства главы Удмуртии в Москве
Фото: Михаил Терещенко/ТАСС
Возложение цветов у школы №88
Фото: Алена Селезнева/ТАСС
Цветы и свечи на мемориале в память о погибших в Москве
Фото: Михаил Терещенко/ТАСС
Возложение цветов у памятника "Учительница первая моя" в Белгороде
Фото: Антон Вергун/ТАСС
Цветы у школы №88 в Ижевске
Фото: Алена Селезнева/ТАСС
Акция памяти в Ижевске
Фото: Алена Селезнева/ТАСС
Стихийный мемориал в память о погибших
Фото: EPA/Vostock-photo
Источник: https://www.interfax.ru/photo/5993/61971
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