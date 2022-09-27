Акции памяти погибших в Ижевске

Фото: Алена Селезнева/ТАСС

Утром в понедельник 34-летний Артем Казанцев открыл стрельбу в школе №88 в Ижевске. Погибли 17 человек, в том числе 11 детей и шестеро взрослых. Ранения получили 24 человека, среди них 22 ребенка.

Мемориал у здания представительства главы Удмуртии в Москве

Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Возложение цветов у школы №88

Фото: Алена Селезнева/ТАСС

Цветы и свечи на мемориале в память о погибших в Москве

Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Возложение цветов у памятника "Учительница первая моя" в Белгороде

Фото: Антон Вергун/ТАСС

Цветы у школы №88 в Ижевске

Фото: Алена Селезнева/ТАСС

Акция памяти в Ижевске

Фото: Алена Селезнева/ТАСС

Стихийный мемориал в память о погибших

Фото: EPA/Vostock-photo

Источник: https://www.interfax.ru/photo/5993/61971