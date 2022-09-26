17 работ японского фотографа, который лучше всех в мире умеет снимать уличных котов
Он специализируется на фотосессиях для котиков на улицах, и получается у него так круто, что смотреть хочется ещё и ещё.
Масаюки Оки мастерски передаёт харизму животных, их хулиганский нрав и озорство. Смотрите, что у него выходит!
Время потянуться
Это кенгуру?
Утренний пир
Когда очень нравится чужой хвост
Потому что мы банда
Кошачьи разборки
Вы продаёте рыбов?
Массаж щёчек
Сквозь забор
Акробат и едоки
Ты — моё отражение
Чем пахнет лапа?
Вампирские клычки
Поели — можно и поспать
Чмок!
Ну почти как на картине «Поцелуй» Густава Климта!
Вот такие усы хочу!
Мотоциклист
Источник: https://nevsepic.com.ua/fotografii-i-fotoraboty/35671-17-rabot-yaponskogo-fotografa-kotoryy-luchshe-vseh-v-mire-umeet-snimat-ulichnyh-kotov-18foto.html
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