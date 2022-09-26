Николлетто

Всемирный подниматель настроения))))))

17 работ японского фотографа, который лучше всех в мире умеет снимать уличных котов

Он специализируется на фотосессиях для котиков на улицах, и получается у него так круто, что смотреть хочется ещё и ещё.

Масаюки Оки мастерски передаёт харизму животных, их хулиганский нрав и озорство. Смотрите, что у него выходит!

Время потянуться

Это кенгуру?

Утренний пир

Когда очень нравится чужой хвост

Потому что мы банда

Кошачьи разборки

Вы продаёте рыбов?

Массаж щёчек

Сквозь забор

Акробат и едоки

Ты — моё отражение

Чем пахнет лапа?

Вампирские клычки

Поели — можно и поспать

Чмок!

Ну почти как на картине «Поцелуй» Густава Климта!
Вот такие усы хочу!

Мотоциклист

Источник: https://nevsepic.com.ua/fotografii-i-fotoraboty/35671-17-rabot-yaponskogo-fotografa-kotoryy-luchshe-vseh-v-mire-umeet-snimat-ulichnyh-kotov-18foto.html

26.09.2022 - Posted by | Животные

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