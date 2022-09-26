17 работ японского фотографа, который лучше всех в мире умеет снимать уличных котов

Он специализируется на фотосессиях для котиков на улицах, и получается у него так круто, что смотреть хочется ещё и ещё.

Масаюки Оки мастерски передаёт харизму животных, их хулиганский нрав и озорство. Смотрите, что у него выходит!

Время потянуться



Это кенгуру?



Утренний пир



Когда очень нравится чужой хвост



Потому что мы банда



Кошачьи разборки



Вы продаёте рыбов?



Массаж щёчек



Сквозь забор



Акробат и едоки



Ты — моё отражение



Чем пахнет лапа?



Вампирские клычки



Поели — можно и поспать



Чмок!



Ну почти как на картине «Поцелуй» Густава Климта!

Вот такие усы хочу!



Мотоциклист



Источник: https://nevsepic.com.ua/fotografii-i-fotoraboty/35671-17-rabot-yaponskogo-fotografa-kotoryy-luchshe-vseh-v-mire-umeet-snimat-ulichnyh-kotov-18foto.html