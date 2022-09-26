Чем отличается якутский карась от других, и за что его любят местные рыбаки

Насчет якутского карася существуют самые разные мнения. Пока одни рыбаки говорят о том, что он ничем не отличается от обычного, другие смеют не согласиться с такой точкой зрения. Третьи и вовсе скажут, что карась может быть «разным» даже внутри одной разновидности в зависимости от конкретного водоема. Так как дела обстоят на самом деле?

Мунха — зимняя рыбалка сетью. |Фото: ucrazy.ru.

В Якутии карася традиционно ловят в два этапа. Первый сезон ловли начинается в ноябре с первым вставшим льдом и продолжается по декабрь. Второй сезон ловли карася аккурат приходится на то время, когда лед уже сошел. Якуты, как правило, ловят карася способом под названием «мунха». Это промышленный метод при помощи огромного невода. За один раз при помощи такой штуковины можно выловить до тонны рыбы. Мунхой рыбаки ловят не по одному, а организовавшись в артели. По весне же, карася багрят тройниками на мелководье, куда рыбешка приплывает погреться на солнце.

Ловят не только карася. |Фото: myseldon.com.

Ценят карася в Якутии не за вкусовые качества, а за питательность. Карась богат на витамины А, С и Е. Рыба традиционно занимает важно место в рационе местных жителей, так как позволяет уберечься от такой неприятной болезни, как цинга. Местная якутская кухня практически ничего не оставляет после пойманного карасика. Удаляются несъедобные компоненты — жабры, чешуя и желчь. Все остальное идет в пищу. Отличительной особенностью якутского карася является то, что при его готовке в подавляющем большинстве случаев не нужно удалять и выбрасывать кишечник. Его также можно употреблять в пищу!

Большой и вкусный. |Фото: ysia.ru.

Связано это с тем, что рыба, пойманная в начале зимы или в начале весны, имеет опорожненную пищеварительную систему. Другими словами, в кишках у карася ничего нет, так как зимой рыба не ест. Одним их наиболее ярких якутских рыбных блюд является фаршированный рисом и обжаренными овощами карась. Интересно, что при фаршировке рыбе вспарывают не брюхо, а делают небольшой поперечный разрез.

Караси отличаются вкусом. ¦Фото: hamov-hotov.ru.

Так что же принципиально отличается якутский карась? Как это не странно, но в первую очередь вкусом. И да, караси из разных водоемов одного вида действительно могут отличать вкусовыми качествам при готовке. Вот только если в средней полосе с этим не угадаешь, то в Якутии карась всегда отличается от своего западного родственника. Связано этом с тем, что местная рыба почти не ест водоросли (в виду их отсутствия в местах обитания), а потому вынуждена искать животную пищу в иле. По этой причине характерный привкус тины у якутской рыбы отсутствует.

Источник: https://novate.ru/blogs/250922/64229/