Почему фронтовики складывали письма треугольниками, а не использовали для них конверты

Письма-треугольники в годы Великой Отечественной войны стали одним из символов советского сопротивления захватчикам. Однако, многие, глядя на такие письма наверняка задавались вопросом о том, почему красноармейцы не использовали обычные конверты? Ведь совершенно очевидно, что отправлять письмо в конверте надежней, чем просто сложенным в какой-то треугольник.

Те самые треугольники. |Фото: selpravda-tv.ru.

Сегодня, когда у каждого в кармане есть телефон и быстрый доступ в интернет, сложно себе представить, как раньше люди обходились без этого. Конечно же, в экстремальных ситуациях и в наше время люди могут легко остаться без привычных каналов связи. Скорее всего на смену им сразу же придет традиционная почта. В годы Великой Отечественной войны почтовая служба играла колоссальную роль. У нее была свой война и своя ответственная работа. За 4 года войны советская почтовая служба перевезла более 6 млрд писем. Каждый месяц только фронтовая почта доставляла в обе стороны порядка 70 млн сообщений. Еще в августе 1941 года почту перевели на военный порядок работы: в отношении почты начал действовать особый порядок секретности и важности, вагоны с почтовой корреспонденцией по постановлению №530 «Об улучшении работы по перевозке и пересылке писем в Красную Армию и улучшении работы почтовой связи в стране» было разрешено цеплять к любым составам.

Для экономии бумаги. |Фото: cfuv.ru.

Письмо-треугольник стало одним из символов отечественной войны, однако не каждый знает о том, почему была выбрана именно такая форма. Причин было две и обе достаточно банальны. Первая причина носила экономический характер: в условиях войны бумагу стали экономить, производить конверты для вкладывания в них миллионов солдатских писем было невозможно. Просто не хватало производственных мощностей. Однако, отправлять письмо просто листом было нельзя, так как в этом случае оно гарантированно бы испортилось, помялось и порвалось. Поэтому и придумали складывать лист бумаги треугольником, чтобы повысить его выживаемость во время доставки.

Кроме того, такие проще проверять. |Фото: news.myseldon.com.

Вторая причина была связана с военной цензурой. Открывать для прочтений и складывать обратно письма-треугольники намного проще, чем традиционные письма в конверт. Корреспонденция солдат и офицеров домой проверялись. Существовали жесткие правила о том, что можно писать и чего писать нельзя. В первую очередь военнослужащим запрещалось сообщать о своей специальности в армии, номере части и формирования, конкретном месте службы, сообщать имена-фамилии командиров и любую другу подобную информацию представлявшую ценность для вражеской разведки. Прочтение писем военной цензурой не было ни для кого секретном. После проверки сообщений как из дома, так и с фронта на бумагу ставился штамп с надписью: «Просмотрено Военной цензурой №-такой-то».

Письмо домой. |Фото: m.gordonua.com.

Цензура отсеивала не только сомнительные письма с фронта, но и «сомнительные» письма из дома. В первую очередь до солдат не доходили письма с плохими новостями. Далеко не всегда, но военная цензура могла не пропустить на фронт, например, сообщение от родственников о том, что кто-то из близких умер.

Источник: https://novate.ru/blogs/250922/64235/