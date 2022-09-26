Почему богатая аристократка прощала фашисту Муссолини измены и закрыла его грудью от пули

28 апреля 1945-го итальянский народ предъявил Муссолини последний счёт. Военный трибунал нацосвобождения приговорил фашиста к смертной казни. Разделить незавидную судьбу дуче вызвалась Кларетта Петаччи, последние 13 лет ходившая в любовницах экс-диктатора. Разлуке женщина предпочла смерть. Не сумев стать единственной, она смогла остаться последней. Зажиточная итальянская аристократка, не представлявшая себя без любимого Бенито, приняла пулю, предназначавшуюся Муссолини. Закрыв собой грудь фашиста, она умерла первой.

Нескончаемая вереница любовниц

В разовые связи с Муссолини вступали сотни женщин, но любил он одну. /Фото: image.invaluable.com

Бенито с малых лет отличался мощной внутренней волей, стремлением к лидерству и напористостью. Время шло, и менялось в нем лишь то, что свои авторитарные качества он научился скрывать за хорошими манерами.

Родители будущего властелина страны позже рассказывали, что сразу после рождения мальчика местный астролог предсказал ему полную страстей и приключений жизнь, мировую известность и плохой конец. Всю юность притягательный парень с угольно-чёрным взглядом жил в состоянии перманентной влюблённости. Открыла бесконечную вереницу любовниц Муссолини из нескончаемой вереницы возлюбленных сестра его приятеля. Тогда еще наивный и чуткий юноша страдал из-за безответного чувства, терзая скрипичные струны. Но вскоре, вкусив яркую жизнь, Муссолини с головой ушел в романы. Учитель начальных классов по образованию, он нисколько не заботился о чувствах партнерш, но представительницы прекрасного пола находили его природную грубость пикантной.

Уже определившись с жесткими политическими взглядами, он познакомился с богатой еврейкой Анжеликой Балабановой, родители которой были выходцами из Украины. Семья покинула родину по причине крайних экстремистских убеждений. Среди последующих, а часто и параллельных, любовниц Бенито биографы называют десятки известных женщин. Первой официальной супругой диктатора стала Ида Дальзер, подарившая супругу сына, но окончившая путь в сумасшедшем доме. Разумеется, не без помощи супруга. Второй женой стала тихая Ракеле Гвиди. Политикой она не интересовалась, отказываясь даже присутствовать рядом с видным Муссолини на официальных приемах.

Ракеле было достаточно исполнять роль образцовой итальянской матери, покорно заботящейся о муже и их пятерых детях. Жене Бенито в верности, разумеется, не расписывался. Одним из его громких романов стала связь с журналисткой Маргеритой Сарфати. Умея заинтересовать любовника в постели, что он ставил во главу угла, девушка еще и готовила для него речи. Она же занималась подготовкой известного «похода на Рим», приведшего Муссолини к вершинам власти. Позже Сарфати написала восхваляющую биографию правителя, переведенную на два десятка языков. А вообще, женщин у Муссолини было слишком много – легион.

Дуче, как воздух

Клара Петаччи пользовалась безграничным расположением Муссолини. /Фото: s.mediasole.ru

Не выделить Клару Петаччи из толпы было невозможно — настоящая красота по-итальянски. Белоснежная кожа, распахнутые зеленые глаза в обрамлении темных кудрявых волос, выдающаяся грудь и тонкая талия на фоне широких бедер. Росла девушка в семье личного врача папы римского Франческо Саверио Петаччи, поддерживающего дома культ Муссолини. По признаниям Клары и ее окружения, дуче она боготворила с раннего детства. В Италии в эпоху правления диктатора отношение к его личности женщин порой походило на массовый психоз: его желали итальянки всех мастей и возрастов. Не была исключением и Петаччи, писавшая ему пылкие письма с любовными признаниями. Правда, таких посланий в секретариате Муссолини оседало тоннами.

Но им суждено было встретиться, и случилось это на автопрогулке. Девушке едва исполнилось 20, когда она впервые посмотрела в глаза своему 50-летнему кумиру. Любвеобильный правитель, об интимных манерах которого ходили смелые легенды, остановился посреди оживленной дороги, услышав милый, но настойчивый окрик «Дуче!» И Муссолини влюбился на месте, демонстрируя нетипичные для своего нрава перевоплощения. Клара же оставила о том конфетно-букетном периоде их отношений эпистолярное наследие из 15 томов. Причем, на момент встречи она была помолвлена с аристократом Риккардо Федеричи, с которым позже развелась уже в статусе любовницы. Она твердо решила связать свою жизнь только с Бенито, ставшим смыслом и воздухом.

Их частые встречи проходили в Палаццо Венеция – Клара даже имела собственный ключ. Современники пары замечали, что интеллектом девушка не блистала, но обладала огромным терпением и мудростью не по годам. Ей хватало выдержки не устраивать сцен ревности мужчине, которому даже теперь продолжали поставлять все новых и новых женщин на раз. Давясь слезами отчаяния, она все прощала. А он любил, как умел. Опекал, дарил нескромные подарки, делал сумасшедшие сюрпризы и не отказывал в просьбах. Однажды даже организовал парламент, рассматривавший просьбы обращавшихся к Кларе за помощью итальянцев.

Фанатичная преданность

С дуче Клара была счастлива и разлуке предпочла смерть.

Летом 1940-го Италия вступила в войну на стороне Германии, но положение дуче ухудшалось. В стране из-за блокады союзными войсками разразился голод, а итальянские войска пятились. Клара Петаччи продолжает во всем поддерживать своего суженого, который начал чувствовать себя уставшим и одиноким. Он позволял себе плакать на ее плече, жалуясь на предательство окружения. В период всеобщей ненависти к фашисту Клара действительно осталась единственным преданным ему человеком.

В 1943-м Муссолини свергли, поместив под домашний арест. Но вскоре Гитлер направил в Италию спецотряд Waffen SS для спасения дуче. Муссолини назначили марионеточным главой Северной Италии, пребывавшей под оккупацией немцев. Клара приехала к своему Бенито из Рима, а во время наступления в апреле 1945-го союзных войск им пришлось бежать. Итальянские партизаны обнаружили прятавшегося Муссолини в одном грузовике, а его перепуганную любовницу в следующем. За два дня до самоубийства Гитлера пара получила смертный приговор. Как только командир партизан взвел ружье, Клара бросилась на шею возлюбленного и получила первую пулю. Увидев, как она умирает, раненый Муссолини разорвал на груди рубаху и закричал, чтоб покончили и с ним.

Источник: https://kulturologia.ru/blogs/240922/54318/