Последствия шторма "Фиона" в Канаде

Фото: Drew Angerer/Getty Images

В конце прошлой недели шторм "Фиона" обрушился на одну из восточных Приморских провинций Канады — Новую Шотландию. Он принес мощные ливни, сильный ветер. У многих домов сорваны крыши, выбиты окна. Поваленные деревья повредили строения и местами перекрыли дороги. В понедельник военные в Канаде приступили к ликвидации последствий шторма.

Фото: AP/ТАСС

Фото: AP/ТАСС

Фото: AP/ТАСС

Фото: AP/ТАСС

Фото: Drew Angerer/Getty Images

Фото: AP/ТАСС

Фото: Drew Angerer/Getty Images

Фото: Drew Angerer/Getty Images

Фото: AP/ТАСС

Источник: https://www.interfax.ru/photo/5990/61940