Николлетто

Всемирный подниматель настроения))))))

Последствия шторма "Фиона" в Канаде

Фото: Drew Angerer/Getty Images

В конце прошлой недели шторм "Фиона" обрушился на одну из восточных Приморских провинций Канады — Новую Шотландию. Он принес мощные ливни, сильный ветер. У многих домов сорваны крыши, выбиты окна. Поваленные деревья повредили строения и местами перекрыли дороги. В понедельник военные в Канаде приступили к ликвидации последствий шторма.

Фото: AP/ТАСС

Фото: AP/ТАСС

Фото: AP/ТАСС

Фото: AP/ТАСС

Фото: Drew Angerer/Getty Images

Фото: AP/ТАСС

Фото: Drew Angerer/Getty Images

Фото: Drew Angerer/Getty Images

Фото: AP/ТАСС

Источник: https://www.interfax.ru/photo/5990/61940

26.09.2022 - Posted by | Природа..., Я умерЪ... |

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