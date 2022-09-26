Николлетто

Всемирный подниматель настроения))))))

Молитвы за мир: в Умани встретили 5783-й год по еврейскому календарю…. \\\ Израиль встречает еврейский новый 5783-й год.

Молитвы за мир: в Умани встретили 5783-й год по еврейскому календарю. Фоторепортаж

Фото: Associated Press и Flash90

25-27 сентября в этом году евреи празднуют Рош а-Шана – наступление нового 5783-го года по еврейскому календарю. Накануне праздника в украинский город Умань прибыли десятки тысяч паломников-хасидов.

Евреи молились не только за себя и своих близких, но и за прекращение войны в Украине.

В начале сентября МИД Израиля просил израильских граждан воздержаться от поездки в город Умань в связи с военными действиями, которые ведутся между украинскими и российскими вооруженными силами. В МИДе подчеркивали, что ракетным обстрелам и бомбардировкам подвергаются все регионы Украины, в том числе центральные и западные. МИД указывал на то, что в связи с военными действиями сотрудники израильского посольства в Украине не всегда могут в случае необходимости оказать помощь израильтянам.

Молитвы за мир: в Умани встретили 5783-й год по еврейскому календарю. ФоторепортажМолитвы за мир: в Умани встретили 5783-й год по еврейскому календарю. ФоторепортажМолитвы за мир: в Умани встретили 5783-й год по еврейскому календарю. ФоторепортажМолитвы за мир: в Умани встретили 5783-й год по еврейскому календарю. ФоторепортажМолитвы за мир: в Умани встретили 5783-й год по еврейскому календарю. Фоторепортаж

Источник: https://www.newsru.co.il/photo/26sep2022/uman_108.html

***************************

Израиль встречает еврейский новый 5783-й год.

Фото: Flash90 и Associated Press

25-27 сентября в Израиле празднуют Рош а-Шана – наступление нового 5783-го года по еврейскому календарю. Продолжается чтение традиционных молитв "Слихот" около Стены Плача в Старом городе Иерусалима. Звучит шофар. Завершаются приготовления к праздничным трапезам.

Источник: https://www.newsru.co.il/photo/25sep2022/5783g.html

26.09.2022 - Posted by | Праздник.... |

Комментариев нет.

Добавить комментарий

Заполните поля или щелкните по значку, чтобы оставить свой комментарий:

Gravatar
Логотип WordPress.com

Для комментария используется ваша учётная запись WordPress.com. Выход /  Изменить )

Фотография Twitter

Для комментария используется ваша учётная запись Twitter. Выход /  Изменить )

Фотография Facebook

Для комментария используется ваша учётная запись Facebook. Выход /  Изменить )

Отмена

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

← Ранее | Далее →

%d такие блоггеры, как: