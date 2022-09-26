Молитвы за мир: в Умани встретили 5783-й год по еврейскому календарю…. \\\ Израиль встречает еврейский новый 5783-й год.
Фото: Associated Press и Flash90
25-27 сентября в этом году евреи празднуют Рош а-Шана – наступление нового 5783-го года по еврейскому календарю. Накануне праздника в украинский город Умань прибыли десятки тысяч паломников-хасидов.
Евреи молились не только за себя и своих близких, но и за прекращение войны в Украине.
В начале сентября МИД Израиля просил израильских граждан воздержаться от поездки в город Умань в связи с военными действиями, которые ведутся между украинскими и российскими вооруженными силами. В МИДе подчеркивали, что ракетным обстрелам и бомбардировкам подвергаются все регионы Украины, в том числе центральные и западные. МИД указывал на то, что в связи с военными действиями сотрудники израильского посольства в Украине не всегда могут в случае необходимости оказать помощь израильтянам.
Источник: https://www.newsru.co.il/photo/26sep2022/uman_108.html
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Израиль встречает еврейский новый 5783-й год.
Фото: Flash90 и Associated Press
25-27 сентября в Израиле празднуют Рош а-Шана – наступление нового 5783-го года по еврейскому календарю. Продолжается чтение традиционных молитв "Слихот" около Стены Плача в Старом городе Иерусалима. Звучит шофар. Завершаются приготовления к праздничным трапезам.
Источник: https://www.newsru.co.il/photo/25sep2022/5783g.html
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