14 артефактов, которые оживляют историю у нас на глазах

Далеко не всем нравится изучать историю по книгам. Но если взглянуть на занятные артефакты, интерес к изучению событий прошлого наверняка проснется у всех. Древние постройки, мозаики византийской эпохи, загадочные фигуры, старинные статуи приоткрывают завесу времени, создавая в голове картинку того, что происходило в древние времена.

1. Большеглазые фигуры, высеченные в каменной стене на отдаленном тихоокеанском острове Нуку-Хива. Маркизские острова, Французская Полинезия, 11 век н.э.

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2. Задняя часть деревянного трона раннего железного века (725–701 гг. до н. э.), найденного в гробнице в Веруккьо. Виллановская культура (ок. 900–700 гг. до н. э.), сейчас находится в Гражданском археологическом музее Веруккьо в Италии

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3. Замок Кока, расположенный в муниципалитете Кока в центральной Испании. Построен в 15 веке и считается одним из лучших образцов испанской кирпичной кладки в стиле мудехар, сочетающей в себе мавританско-мусульманский дизайн и конструкцию с готической архитектурой

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4. Палестинский фермер обнаружил богато украшенную мозаику византийской эпохи в Газе, Палестина. Мозаика включает 17 хорошо сохранившихся изображений животных и птиц и является одним из величайших археологических сокровищ Газы

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5. Шведский военный корабль Vasa. Он затонул в 1628 году во время своего первого плавания и был поднят со дна моря через 333 года практически неповрежденным. В настоящее время находится в музее Васа в Стокгольме. Это лучший в мире сохранившийся корабль 17 века

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6. Человек-лев, старейшее известное антропоморфное изображение животного в мире (38 000 г. до н.э.). Он был найден в немецкой пещере в 1939 году. Вырезан из бивня мамонта с помощью инструментов из кремневого камня

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7. Считается, что ему 11 000 лет. Карахантепе, Турция

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8. 900-летняя церковь все еще стоит в Уиклоу, Ирландия

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9. Замковый камень пирамиды Аменемхета III, 1860 г. до н.э.-1814 г. до н.э.

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10. Каср аль-Фарид, что означает «Одинокий замок», является крупнейшей высеченной в скале гробницей на месте археологических раскопок Хегра в Саудовской Аравии. Набатейское царство, 1 век н.э.

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11. Обувь римского легионера, найденная при раскопках военного городка недалеко от немецкого города Заальбург. (100 г. до н.э. — 100 г. н.э.)

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12. Затонувший Будда был обнаружен в 2017 году, когда уровень воды уменьшился в результате строительного проекта. Высеченный в прибрежной скале, он предназначался для защиты путешественников. Фучжоу, Китай, династия Мин

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13. Мозаики 2000-летней давности, затопленные рекой Евфрат в Зевгме, Турция

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14. Крупный план 4500-летней статуи Каапера, древнеегипетского писца и жреца, жившего между концом 4-й и началом 5-й династий. Статуя изготовлена из дерева платана, а глаза сделаны из горного хрусталя и небольших медных пластин. Египетский музей, Каир

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Источник: https://do-slez.com/interesnoe/15174-15-artefaktov-kotorye-ozhivljajut-istoriju-u-vas-na-glazah.html?fbclid=IwAR1R6bNJ6PfXCU1eyfLqKIm1wcuEPu9I0rIkAhhV1vy4ge1rvTeRo5yCd34