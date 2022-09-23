14 артефактов, которые оживляют историю у нас на глазах
Далеко не всем нравится изучать историю по книгам. Но если взглянуть на занятные артефакты, интерес к изучению событий прошлого наверняка проснется у всех. Древние постройки, мозаики византийской эпохи, загадочные фигуры, старинные статуи приоткрывают завесу времени, создавая в голове картинку того, что происходило в древние времена.
1. Большеглазые фигуры, высеченные в каменной стене на отдаленном тихоокеанском острове Нуку-Хива. Маркизские острова, Французская Полинезия, 11 век н.э.
2. Задняя часть деревянного трона раннего железного века (725–701 гг. до н. э.), найденного в гробнице в Веруккьо. Виллановская культура (ок. 900–700 гг. до н. э.), сейчас находится в Гражданском археологическом музее Веруккьо в Италии
3. Замок Кока, расположенный в муниципалитете Кока в центральной Испании. Построен в 15 веке и считается одним из лучших образцов испанской кирпичной кладки в стиле мудехар, сочетающей в себе мавританско-мусульманский дизайн и конструкцию с готической архитектурой
4. Палестинский фермер обнаружил богато украшенную мозаику византийской эпохи в Газе, Палестина. Мозаика включает 17 хорошо сохранившихся изображений животных и птиц и является одним из величайших археологических сокровищ Газы
5. Шведский военный корабль Vasa. Он затонул в 1628 году во время своего первого плавания и был поднят со дна моря через 333 года практически неповрежденным. В настоящее время находится в музее Васа в Стокгольме. Это лучший в мире сохранившийся корабль 17 века
6. Человек-лев, старейшее известное антропоморфное изображение животного в мире (38 000 г. до н.э.). Он был найден в немецкой пещере в 1939 году. Вырезан из бивня мамонта с помощью инструментов из кремневого камня
7. Считается, что ему 11 000 лет. Карахантепе, Турция
8. 900-летняя церковь все еще стоит в Уиклоу, Ирландия
9. Замковый камень пирамиды Аменемхета III, 1860 г. до н.э.-1814 г. до н.э.
10. Каср аль-Фарид, что означает «Одинокий замок», является крупнейшей высеченной в скале гробницей на месте археологических раскопок Хегра в Саудовской Аравии. Набатейское царство, 1 век н.э.
11. Обувь римского легионера, найденная при раскопках военного городка недалеко от немецкого города Заальбург. (100 г. до н.э. — 100 г. н.э.)
12. Затонувший Будда был обнаружен в 2017 году, когда уровень воды уменьшился в результате строительного проекта. Высеченный в прибрежной скале, он предназначался для защиты путешественников. Фучжоу, Китай, династия Мин
13. Мозаики 2000-летней давности, затопленные рекой Евфрат в Зевгме, Турция
14. Крупный план 4500-летней статуи Каапера, древнеегипетского писца и жреца, жившего между концом 4-й и началом 5-й династий. Статуя изготовлена из дерева платана, а глаза сделаны из горного хрусталя и небольших медных пластин. Египетский музей, Каир
Источник: https://do-slez.com/interesnoe/15174-15-artefaktov-kotorye-ozhivljajut-istoriju-u-vas-na-glazah.html?fbclid=IwAR1R6bNJ6PfXCU1eyfLqKIm1wcuEPu9I0rIkAhhV1vy4ge1rvTeRo5yCd34
Комментариев нет.
← Ранее |
-
Архивы
- Сентябрь 2022 (88)
- Август 2022 (97)
- Июль 2022 (75)
- Июнь 2022 (81)
- Май 2022 (65)
- Апрель 2022 (109)
- Март 2022 (97)
- Февраль 2022 (98)
- Январь 2022 (106)
- Декабрь 2021 (136)
- Ноябрь 2021 (91)
- Октябрь 2021 (92)
-
Рубрики
- 23 февраля…
- 8 марта
- А вы знали?
- Авто…
- Видео
- Гороскопы
- Дайджест
- Животные
- Знаменитости…
- Интересно знать…
- Креатив…
- Любовь… Она бывает разной…
- Немного истории…
- Новый год
- Ностальгия
- Пасха
- Пин-ап
- Поздравляем!
- Попробуем?
- Посмеёмся?
- Праздник….
- Природа…
- Путешествия…
- Спорт
- Умелые руки…
- Эротика
- Я умерЪ…
- архитектура….
- Uncategorized
-
RSSEntries RSS
Comments RSS
Добавить комментарий