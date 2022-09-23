НОВОСТИ МИРА

Радуга после дождя в Стамбуле

Фото: Mehmet Kara/Anadolu Agency via Getty Images

Продолжаются массовые протесты в Иране после смерти 22-летней Махсы Амини, задержанной полицией нравов за "неправильное ношение" хиджаба

Фото: АР/ТАСС

Ежегодная выставка орхидей в ботаническом саду в Боготе

Фото: АР/ТАСС

Климатическая забастовка движения "Пятницы за будущее" в Лиссабоне

Фото: EPA/Vostock-photo

Чемпионат мира по академической гребле в чешском Рачице

Фото: EPA/Vostock-photo

Члены ордена друидов провели церемонию празднования осеннего равноденствия в Лондоне

Фото: EPA/Vostock-photo

Казахстанский спортсмен Евгений Федоров завоевал золото на чемпионате мира по велоспорту в Австралии

Фото: EPA/Vostock-photo

Показ Moschino на Неделе моды в Милане

Фото: Victor VIRGILE/Gamma-Rapho via Getty Images

Учения полицейских сил в Бэйхай, Китай

Фото: CFOTO/Future Publishing via Getty Images

Медоносная пчела возвращается в улей. Франкфурт-на-Майне, Германия.

Фото: Frank Rumpenhorst/picture alliance via Getty Images

Рыбаки на озере Цяньдао, Китай

Фото: VCG via Getty Images

Международная неделя моды Siam Paragon Bangkok 2022 в Бангкоке

Фото: EPA/Vostock-photo

Президент Франции Эммануэль Макрон посетил морской парк ветрогенераторов, расположенный на западе страны близ Сен-Назера

Фото: АР/ТАСС

День государственного траура по британской королеве Елизавете II объявлен в Австралии

Фото: ЕРА/ТАСС

Подготовка к Национальному дню Китая в Пекине

Фото: Jiang Qiming/China News Service via Getty Images

Фестиваль пива "Октоберфест" продолжается в Германии

Фото: Imago/ТАСС

Цветущие подсолнухи в парке Шанхая

Фото: Shen Jinkang/VCG via Getty Images

Учения по ликвидации чрезвычайных ситуаций в международном аэропорту Куала-Лумпура

Фото: EPA/Vostock-photo

Пляж в деревне Оксби, Дания

Фото: Sergei Gapon/Anadolu Agency via Getty Images

Рассвет в Нью-Йорке

Фото: Gary Hershorn/Getty Images

Папа Франциск провел общую аудиенцию в среду на площади Святого Петра в Ватикане

Фото: EPA/Vostock-photo

В Афинах началась 24-часовая забастовка работников общественного транспорта

Фото: EPA/Vostock-photo

Мировые лидеры собрались на 77-й Генеральной Ассамблее ООН. На фото: митинг в поддержку президента Сенегала Маки Салла возле Организации Объединенных Наций.

Фото: Stephanie Keith/Getty Images

Учения на случай землетрясения прошли в средней школе Тайбэя в 23-ю годовщину землетрясения 1999 года на Тайване

Фото: EPA/Vostock-photo

Памятник Юрию Гагарину во время заката на Байконуре

Фото: EPA/Vostock-photo

Сезон сбора фиников в Египте

Фото: EPA/Vostock-photo

Показ коллекции Antonio Marras сезона осень-зима 2022/2023 на Неделе моды в Милане

Фото: EPA/Vostock-photo

Британские пограничники и военнослужащие сопровождают мигрантов к берегу в районе Дувра после того, как они пересекли Ла-Манш

Фото: EPA/Vostock-photo

Акция протеста у консульства Ирана в Стамбуле после смерти 22-летней иранки Махсы Амини. Она была задержана в Тегеране 13 сентября полицией нравов за несоблюдение строгого дресс-кода для женщин. Девушка впала в кому, находясь под стражей, ее госпитализировали, 16 сентября стало известно о ее смерти.

Фото: EPA/Vostock-photo

Муниципальные работники очищают пляж после разлива нефти с теплохода "ОС 35" в Испании

Фото: EPA/Vostock-photo

Артистки во время представления в театре в Цзянсу, КНР

Фото: EPA/Vostock-photo

После пандемического перерыва вновь прошла традиционная церемония следования короля Нидерландов в Сенат, где он выступил с докладом, задающим вектор предстоящей парламентской сессии. Каждый третий вторник сентября монарх выступает с обращением в парламенте, называется это событие Prinsjesdag или "День маленького принца", что бы это не значило.

Фото: EPA/Vostock-photo

Жители Шри-Ланки протестуют против роста цен на электричество

Фото: EPA/Vostock-photo

В пакистанских мечетях создают центры размещения для пострадавших от наводнения

Фото: EPA/Vostock-photo

В Палестинской автономии снова беспорядки

Фото: EPA/Vostock-photo

Тайфун "Нанмадол" обрушил на Японию двухмесячную норму осадков и ветер скоростью до 300 км/ч

Фото: EPA/Vostock-photo

Неделя моды идет в Пекине

Lintao Zhang/Getty Images

В Грузии собирают урожай винограда и приступают к производству вина

Фото: EPA/Vostock-photo

Ресторан Ботта, расположенный на высоте около трех километров над уровнем моря и спроектированный одноименным архитектором, сгорел в Швейцарии

Фото: EPA/Vostock-photo

Ураган Фиона обрушился на Пуэрто-Рико

Фото: EPA/Vostock-photo

Выставка Эдварда Мунка открылась в Париже

Фото: EPA/Vostock-photo

Члены Кавалерийского почетного эскорта провели тренировку в Нидерландах

Фото: EPA/Vostock-photo

Активисты движения Extinction Rebellion обновили костюмы и бастуют в Берлине

Фото: EPA/Vostock-photo

В южнокорейском Чхунчоне вспышка африканской чумы свиней

Фото: EPA/Vostock-photo

На Бали простились с членом королевской семьи Чокордой Рака

Фото: EPA/Vostock-photo

Источник: https://www.interfax.ru/photo/