НОВОСТИ МИРА
Радуга после дождя в Стамбуле
Фото: Mehmet Kara/Anadolu Agency via Getty Images
Продолжаются массовые протесты в Иране после смерти 22-летней Махсы Амини, задержанной полицией нравов за "неправильное ношение" хиджаба
Фото: АР/ТАСС
Ежегодная выставка орхидей в ботаническом саду в Боготе
Фото: АР/ТАСС
Климатическая забастовка движения "Пятницы за будущее" в Лиссабоне
Фото: EPA/Vostock-photo
Чемпионат мира по академической гребле в чешском Рачице
Фото: EPA/Vostock-photo
Члены ордена друидов провели церемонию празднования осеннего равноденствия в Лондоне
Фото: EPA/Vostock-photo
Казахстанский спортсмен Евгений Федоров завоевал золото на чемпионате мира по велоспорту в Австралии
Фото: EPA/Vostock-photo
Показ Moschino на Неделе моды в Милане
Фото: Victor VIRGILE/Gamma-Rapho via Getty Images
Учения полицейских сил в Бэйхай, Китай
Фото: CFOTO/Future Publishing via Getty Images
Медоносная пчела возвращается в улей. Франкфурт-на-Майне, Германия.
Фото: Frank Rumpenhorst/picture alliance via Getty Images
Рыбаки на озере Цяньдао, Китай
Фото: VCG via Getty Images
Международная неделя моды Siam Paragon Bangkok 2022 в Бангкоке
Фото: EPA/Vostock-photo
Президент Франции Эммануэль Макрон посетил морской парк ветрогенераторов, расположенный на западе страны близ Сен-Назера
Фото: АР/ТАСС
День государственного траура по британской королеве Елизавете II объявлен в Австралии
Фото: ЕРА/ТАСС
Подготовка к Национальному дню Китая в Пекине
Фото: Jiang Qiming/China News Service via Getty Images
Фестиваль пива "Октоберфест" продолжается в Германии
Фото: Imago/ТАСС
Цветущие подсолнухи в парке Шанхая
Фото: Shen Jinkang/VCG via Getty Images
Учения по ликвидации чрезвычайных ситуаций в международном аэропорту Куала-Лумпура
Фото: EPA/Vostock-photo
Пляж в деревне Оксби, Дания
Фото: Sergei Gapon/Anadolu Agency via Getty Images
Рассвет в Нью-Йорке
Фото: Gary Hershorn/Getty Images
Папа Франциск провел общую аудиенцию в среду на площади Святого Петра в Ватикане
Фото: EPA/Vostock-photo
В Афинах началась 24-часовая забастовка работников общественного транспорта
Фото: EPA/Vostock-photo
Мировые лидеры собрались на 77-й Генеральной Ассамблее ООН. На фото: митинг в поддержку президента Сенегала Маки Салла возле Организации Объединенных Наций.
Фото: Stephanie Keith/Getty Images
Учения на случай землетрясения прошли в средней школе Тайбэя в 23-ю годовщину землетрясения 1999 года на Тайване
Фото: EPA/Vostock-photo
Памятник Юрию Гагарину во время заката на Байконуре
Фото: EPA/Vostock-photo
Сезон сбора фиников в Египте
Фото: EPA/Vostock-photo
Показ коллекции Antonio Marras сезона осень-зима 2022/2023 на Неделе моды в Милане
Фото: EPA/Vostock-photo
Британские пограничники и военнослужащие сопровождают мигрантов к берегу в районе Дувра после того, как они пересекли Ла-Манш
Фото: EPA/Vostock-photo
Акция протеста у консульства Ирана в Стамбуле после смерти 22-летней иранки Махсы Амини. Она была задержана в Тегеране 13 сентября полицией нравов за несоблюдение строгого дресс-кода для женщин. Девушка впала в кому, находясь под стражей, ее госпитализировали, 16 сентября стало известно о ее смерти.
Фото: EPA/Vostock-photo
Муниципальные работники очищают пляж после разлива нефти с теплохода "ОС 35" в Испании
Фото: EPA/Vostock-photo
Артистки во время представления в театре в Цзянсу, КНР
Фото: EPA/Vostock-photo
После пандемического перерыва вновь прошла традиционная церемония следования короля Нидерландов в Сенат, где он выступил с докладом, задающим вектор предстоящей парламентской сессии. Каждый третий вторник сентября монарх выступает с обращением в парламенте, называется это событие Prinsjesdag или "День маленького принца", что бы это не значило.
Фото: EPA/Vostock-photo
Жители Шри-Ланки протестуют против роста цен на электричество
Фото: EPA/Vostock-photo
В пакистанских мечетях создают центры размещения для пострадавших от наводнения
Фото: EPA/Vostock-photo
В Палестинской автономии снова беспорядки
Фото: EPA/Vostock-photo
Тайфун "Нанмадол" обрушил на Японию двухмесячную норму осадков и ветер скоростью до 300 км/ч
Фото: EPA/Vostock-photo
Неделя моды идет в Пекине
Lintao Zhang/Getty Images
В Грузии собирают урожай винограда и приступают к производству вина
Фото: EPA/Vostock-photo
Ресторан Ботта, расположенный на высоте около трех километров над уровнем моря и спроектированный одноименным архитектором, сгорел в Швейцарии
Фото: EPA/Vostock-photo
Ураган Фиона обрушился на Пуэрто-Рико
Фото: EPA/Vostock-photo
Выставка Эдварда Мунка открылась в Париже
Фото: EPA/Vostock-photo
Члены Кавалерийского почетного эскорта провели тренировку в Нидерландах
Фото: EPA/Vostock-photo
Активисты движения Extinction Rebellion обновили костюмы и бастуют в Берлине
Фото: EPA/Vostock-photo
В южнокорейском Чхунчоне вспышка африканской чумы свиней
Фото: EPA/Vostock-photo
На Бали простились с членом королевской семьи Чокордой Рака
Фото: EPA/Vostock-photo
Источник: https://www.interfax.ru/photo/
Комментариев нет.
← Ранее |
-
Архивы
- Сентябрь 2022 (94)
- Август 2022 (97)
- Июль 2022 (75)
- Июнь 2022 (81)
- Май 2022 (65)
- Апрель 2022 (109)
- Март 2022 (97)
- Февраль 2022 (98)
- Январь 2022 (106)
- Декабрь 2021 (136)
- Ноябрь 2021 (91)
- Октябрь 2021 (92)
-
Рубрики
- 23 февраля…
- 8 марта
- А вы знали?
- Авто…
- Видео
- Гороскопы
- Дайджест
- Животные
- Знаменитости…
- Интересно знать…
- Креатив…
- Любовь… Она бывает разной…
- Немного истории…
- Новый год
- Ностальгия
- Пасха
- Пин-ап
- Поздравляем!
- Попробуем?
- Посмеёмся?
- Праздник….
- Природа…
- Путешествия…
- Спорт
- Умелые руки…
- Эротика
- Я умерЪ…
- архитектура….
- Uncategorized
-
RSSEntries RSS
Comments RSS
Добавить комментарий