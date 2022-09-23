Древнейшее архитектурное сооружение в мире — храмовый комплекс Гёбекли-Тепе

РЕКОНСТРУКЦИЯ, ВЫПОЛНЕННАЯ ХУДОЖНИКОМ

За 6,5 тыс. лет до возведения Великой пирамиды и за 6 тыс. лет до постройки Стоунхенджа, около 11 000 лет назад, на территории сегодняшней Турции было возведено невероятное мегалитическое сооружение — Гёбекли-Тепе. На сегодняшний день этот храмовый комплекс считается древнейшим примером монументальной архитектуры.

Гёбекли-Тепе

ФОТО: ВИКИПЕДИЯ

Впервые археологи заинтересовались холмом Гёбекли-Тепе в 1960-х годах, считая, что под ним располагается стоянка людей каменного века. Но только в 1990-х годах холм был исследован — после того, как местный крестьянин наткнулся на валуны, мешавшие ему обрабатывать землю. Впоследствии эти камни оказались верхушками гигантских Т-образных стел.

Гёбекли-Тепе начали сооружать люди доземледельческой эпохи — охотники и собиратели, жившие группами по 30–40 человек. В то время не существовало ни социальной иерархии, ни тяглового скота, ни металла, ни колеса. Стелы вырубались каменными орудиями в окрестных скалах, а потом вручную перетаскивались на место.

Согласно экспериментам, чтобы переместить 12-тонный мегалит с помощью верёвок и брёвен, требовалось 180 человек. Самые крупные из камней Гёбекли-Тепе весят около 15 тонн и достигают высоты 5 метров. Для того, чтобы проделать такую работу, нужна была сложная организация труда с планированием и руководством.

На стелах Гёбекли-Тепе вырезано множество изображений диких животных, птиц и рептилий. Некоторые из них изображены атакующими — возможно, для защиты святилища. Чаще всего встречаются змеи, лисицы, кабаны, и очень много изображений птиц. Такие же символы находили и в неолитических поселениях этого региона — получается, что их понимали на довольно обширной территории.

Известняковые стелы своей формой напоминают букву Т. Археологи считают, что это стилизованные изображения людей. Диагональные линии на них — это согнутые в локтях руки, а верхушки — головы. Похожие фигуры встречаются и среди более поздних неолитических находок региона. Божества это или предки, или просто люди, нам остаётся только догадываться — строители не оставили никаких описаний, просто потому, что жили за 6 тысяч лет до появления письменности.

Примерно в 8-м тысячелетии до н. э. храмовый комплекс Гёбекли-Тепе был аккуратно заложен камнями и засыпан землей. Считается, что как раз в это время происходил переход жителей этой местности к новому образу жизни оседлых земледельцев и скотоводов. Засыпав храм, они почтительно попрощались со старыми богами и навсегда их покинули.

Источник: https://www.factroom.ru/nauka/arheologiya/drevnejshee-arhitekturnoe-sooruzhenie-v-mire-hramovyj-kompleks-gyobekli-tepe