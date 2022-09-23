Готовим на Рош ха-Шана: шашлычки из лосося с яблоками и лимонами

Шашлычки из лосося с яблоками и лимонами

(Фото: Боаз Лави, стайлинг: Талья Адар)

Это блюдо на праздничном столе поразит гостей не только аппетитным видом, но и необычным вкусом

Ломаете голову, чем удивить гостей в праздничный вечер Рош ха-Шана? А вот и не стоит. Перед вами оригинальный рецепт приготовления и подачи рыбы. Это элегантное блюдо поразит всех за столом, а вам не покажется трудным в приготовлении.

Шашлычки из лосося — сладковатая гармония меда, лимона и имбиря с кусочками красной рыбы, между которыми аккуратно нанизаны тонкие слайсы из яблок и лимонов. Если вам заранее известно, что ваши гости не против острого, то в маринад можно добавить перец чили.

Ингредиенты: • около 500 г филе лосося (сальмон) — без кожи, нарезанного на кубики 3 см • 1 зеленое яблоко, нарезанное на тонкие слайсы • 1 лимон с кожурой, нарезанный на тонкие слайсы

Для маринада:

• 2 ст. л. меда • 1 ст. л. оливкового масла • 3 зубчика чеснока, очищенных и нарезанных • 1 ч. л. кунжутного масла • 1 ч. л. измельченного имбиря • 1 ч. л. натертой цедры • для остроты: примерно 1 ч. л. измельченного перца чили • немного соли и молотого черного перца

Способ приготовления:

1. Маринад: смешиваем в подходящей посуде все ингредиенты для маринада. Кладем в него рыбу и аккуратно перемешиваем. Накрываем, ставим в холодильник как минимум на час (максимум на сутки).

2. Нанизываем на деревянные шампуры кубики лосося, чередуя их с яблочными и лимонными слайсами. Слайсы можно сложить вдвое — по необходимости. Посыпаем каждый шашлычок солью и перцем.

3. При приготовлении в сковороде: разогреваем в сковороде немного оливкового масла и обжариваем шашлычки по 2-3 минуты с каждой стороны, пока цвет филе полностью не изменится.

Если готовим в духовке: разогреваем духовку до 220 градусов (без программы турбо), выкладываем шашлычки на противень и запекаем в течение 10 минут. Нет необходимости смазывать шашлычки маслом и переворачивать.

4. Вынимаем шашлычки из духовки и подаем горячими.

Это блюдо можно подать и под медово-соевым соусом. Для этого смешиваем 2 ст. л. соевого соуса, 1 ч. л. кунжутного масла, 1 ч. л. меда, 1 ч. л. лимонного сока и немного измельченного перца чили.

Как хранить шашлычки: до 4 дней в холодильнике.

Как приготовить заранее: за 6 часов до подачи обжарьте кубики рыбы в сковороде по 2 минуты с каждой стороны. Перед подачей разогрейте духовку до 200 градусов и запеките шашлычки в течение 5 минут.

Источник: https://www.vesty.co.il/main/article/bksn9ik11i