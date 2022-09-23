В объятьях девственного леса. Экологический бодиарт

Экологическая организация Canopy Planet и продюсерская компания WB Production (организатор World Bodypainting Festival) совместно со всемирно известным художником по телу Филиппо Иоко представляют проект Canopy Rainforest Behind.

Цель проекта: защита от дальнейшей вырубки девственных лесов Британской Колумбии (Канада).

Съемки: Алекс Барендрегт, организатор WBF.

Модель: Мари Матафор.

Остров Ванкувер (Британская Колумбия, Канада)

https://www.youtube.com/watch?v=n25siCS1X-Y

В связи с интенсивной вырубкой леса для деревообрабатывающей промышленности на острове Ванкувер почти не осталось девственных лесов. Их сменяют контролируемые лесопосадки, предназначенные для дальнейшей вырубки. Участки девственного леса сохранились на территории, занимающей лишь около 6% площади острова, в природоохранных зонах.

https://www.youtube.com/watch?v=YURK1uAnfmk

Для западной части острова Ванкувер характерны густые хвойные леса, где преобладают такие деревья как туя складчатая, тсуга западная и ель ситхинская, предпочитающие прохладный и влажный климат. Ближе ко внутреннему побережью их сменяют более разреженные леса, состоящие из пород, предпочитающих более сухие условия. Среди них земляничное дерево Менциса, дугласова пихта и дуб Quercus garryana.

https://www.youtube.com/watch?v=lcREW-8ytOM

Источник: https://www.newsru.co.il/photo/22sep2022/rainforest.html