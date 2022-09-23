Военный парад на фоне массовых протестов в Тегеране.
Фото: AP Photo/Vahid Salemi
22 сентября возле мавзолея имама Хомейни в центре Тегерана состоялся ежегодный военный парад, приуроченный к дате начала Ирано-иракской войны (1980-1988). Командовал парадом начальник генерального штаба вооруженных сил Ирана Мохаммад Багери.
Под трибунами парадным маршем прошли подразделения регулярной иранской армии, "Корпуса стражей исламской революции", а также ополченцы исламистской организации "Басидж".
Из новой техники на параде в Тегеране была показана баллистическая ракета "Резван", сообщает сайт Iran International. Также были показаны российские зенитно-ракетные комплексы С-300, танки Т-72 и другое оружие.
Судя по снимкам, опубликованным иранским государственным агентством IRNA, на парадах, прошедших сегодня в разных регионах страны, можно было увидеть также российские РСЗО "Град", иранские БПЛА Ababil-2, боевые самолеты и корабли.
Отметим, что парады проводились в то время, когда по всей стране проходят массовые акции протеста, вызванные гибелью 22-летней жительницы иранского Курдистана Махсы Амини, которая была задержана в Тегеране за "недостаточно скромный" хиджаб и через три дня скончалась.
Очевидно, многие участники военных парадов, прежде всего басиджи, после окончания торжеств отправятся "наводить порядок" на улицы иранских городов.
Источник: https://www.newsru.co.il/photo/22sep2022/tehran_parade_130.html
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