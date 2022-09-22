5 странных зданий, построенных миллионерами
Без этих «шедевров архитектуры» мир, может, и не стал бы лучше, но уж точно ничего бы не потерял.
1. «Куриная церковь» в индонезийских джунглях
В глубине джунглей Индонезии скрывается очень странное строение в форме гигантского цыпленка. 67-летний миллионер Даниэль Аламсья работал в Джакарте, когда вдруг «получил послание от Бога» построить молитвенную комнату в виде голубя. Выкупив у местных жителей землю, он построил… курицу, которую назвал храмом всех религий. Сейчас цыплёнок стоит заброшенным, поскольку деньги на его содержание, видимо, закончились.
2. Вилла на горе на крыше небоскрёба
ФОТО: LUO XIAOGUANG / REX FEATURES
Житель Пекина и эксцентричный миллионер доктор Чжан Бичин построил собственную гору и виллу на ней… на крыше 26-этажного собственного небоскрёба. Стройка заняла более шести лет, но всю эту «красоту» пришлось снести по многочисленным жалобам местных жителей. Не оценили.
ФОТО: LUO XIAOGUANG / REX FEATURESФОТО: LUO XIAOGUANG / REX FEATURES
3. Дом-ботинок
В 1948 году полковник Махлон М. Хейнс построил самый большой в мире дом-ботинок в графстве Йорк, штат Пенсильвания. Легенда гласит, что Хейнс передал архитектору старый ботинок и велел разработать проект дома по его подобию.
4. Копия Стоунхенджа на острове у берегов Ирландии
42-летний Джо Макнамара построил собственную версию Стоунхенджа на вершине холма острова Ачилл у побережья Майо. Чтобы возвести круг из тридцати девяти 15-метровых камней диаметром в 30 метров, ему понадобилось шесть месяцев тщательного планирования и всего один уик-энд собственно для постройки.
5. 13-этажный сруб
Николай Сутягин, бывший криминальный авторитет, с 1992 по 2008 годы аккуратно возводил в Архангельске 13-этажный деревянный небоскреб высотой в 38 метров. К сожалению, после окончания постройки городские власти постановили снести 9 этажей, а 4 оставшихся сгорели сами в 2012 году.
Источник: https://www.factroom.ru/kultura/arhitektura/5-strannyh-zdanij-postroennyh-millionerami
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