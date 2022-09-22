20 лучших фотографий гор с престижного конкурса CVCEPhoto 2022

Ежегодный фотоконкурс CVCEPhoto, организованный испанским альпинистским клубом Club Vasco de Camping Elkartea (CVCE), посвящен горам и горным видам спорта. В этом году фотографы прислали тысячи снимков из более чем 60 стран, включая Канаду, Словению, Польшу, Францию, Америку и Германию. Организаторы конкурса опубликовали 20 лучших снимков, включая трех победителей.

Первое место: «Восходящая звезда», Ябрил Моро



Испанский фотограф Ябрил Моро стал победителем фотоконкурса благодаря этому захватывающему снимку лыжника, пролетающего на фоне заходящего солнца. Моро сделал фото на горнолыжном курорте Бакейра-Берет в самом сердце испанских Пиренеев во время январских соревнований по фрирайду Freeride World Tour. Фотограф объяснил, как ему удалось сделать «золотой» снимок: «После соревнований я совершенно случайно встретил своего молодого друга Урко Ярзу. За ним будущее! Мы наскоро придумали план прямо на закате, и благодаря ему я сделал лучшее фото дня, лучше всех тех, что я сделал с профессионалами».

Второе место: «Fen?tre Hivernale», Пол Жижка



Второе место досталось «морозному» снимку канадского фотографа Пола Жижки. На фотографии, название которой можно перевести как «зимнее окно», лыжник проезжает мимо устья ледяной пещеры внутри ледника Статфилд в национальном парке Джаспер, Альберта, Канада.

Третье место: «Горящая пустыня», Хосе Альенде



Третье место в этом году получил фотограф Хосе Альенде за удивительный снимок двух альпинистов, которые покоряют маршрут «Волшебная палочка Мерлина», в иорданской пустыне Вади-Рам.

Специальный приз «Mendi Film Poster Prize»: «Лыжи — это жизнь», Санди Бертонцель



Снимок, получивший на конкурсе специальный приз, был сделан на склонах вокруг небольшого горнолыжного курорта Заухензее в Австрии.

Специальный приз «FIFAD Poster Prize»: «Лунные мечтатели», Ябрил Моро



Победитель Ябрил Моро получил еще один приз за этот идеально скомпонованный снимок, сделанный на высоте около 2500 метров над небольшой деревней Вильянуа в испанских Пиренеях, где живет сам фотограф. Моро объяснил, что ему пришлось встать примерно в километре от велосипедистов, чтобы они оказались точно на фоне Луны, и то для этого потребовалось несколько попыток.

«Затерянный в лабиринте», Анна Иванова



Фотограф сделала снимок в Шамони, Франция, следуя за друзьями во время их трехмесячной экспедиции, в ходе которой они пересекали Альпы от Доломитовых Альп на северо-востоке Италии до Ниццы во Франции, используя велосипеды, лыжи, снаряжение для скалолазания и парапланы.

«Моргни, и упустишь», Джордан Скэттум



На этом черно-белом снимке лыжница Вероника Полсен мчится вниз с горы хребта Титон в Вайоминге, США.

«Ледяная пещера», Петрек Деска



На этом снимке, сделанном в польском горном массиве Бескиды, альпинист словно бросает вызов гравитации, цепляясь за ледяной выступ. Фотограф сказал, что это место представляет собой «грот, известный в основном благодаря крошечному водопаду, который зимой замерзает, напоминая зимнюю страну чудес».

«A Sorrisoles en», Давид Ногалес



На этом снимке испанского фотографа каякер бросает вызов водопаду Альдейярфосс в северном высокогорье Исландии.

«Елена Поли в арке», Кристиан Кор



На этом завораживающем дух снимке подруга фотографа взбирается на невероятно красивую арку в уникальном комплексе Гротта дель Эдера в провинции Савона на севере Италии.

«Экстремальный спуск», Хосе Луис Мендес



Испанский фотограф Хосе Луис Мендес Фернандес запечатлел экстремала на горном велосипеде в воздухе во время спуска в долине Оротава на севере Тенерифе.

«Глубоко в лесу», Адам Кокот



На снимке альпинист запечатлен недалеко от крошечной деревни Махов в Чешской Республике, в районе «прекрасного леса», содержащего нескольких сотен блоков валунов в пределах 15-20 минут ходьбы друг от друга.

«Космонавт», Инаки Ларреа



Фотограф запечатлел альпиниста, сражающегося со стихией на нетронутых склонах горы Ори во французских Пиренеях.

«Пара», Феликс Уррутиа



Эту волшебную фотографию, на которой запечатлена пара, прогуливающаяся между деревьями, фотограф сделал в природном парке Уркиола в Испании.

«Побег», Джулия Роже Вейер



Фотограф сделала этот невероятный снимок осенью 2021 года во время двухдневной экспедиции по изучению ледника Мер-де-Глас в Шамони во французских Альпах. На фотографии запечатлен профессиональный ледолаз Джефф Мерсье в действии.

«Бег по лесу», Алекс Иранзо



На снимке запечатлен сам фотограф, бегущий на фоне водопада Солт-дель-Гриль в испанских Пиренеях.

«Все души свободны», Санди Бертонцель



Второй снимок словенского фотографа Санди Бертонцель на конкурсе. Эта солнечная фотография была сделана в горном массиве Караванке в Словении.

«Отдых на пляже», Флоренция Коррадо



На фотографии, сделанной недалеко от деревни Онтон в регионе Кантабрия на северном побережье Испании, запечатлен альпинист, «чувствующий вибрацию скалы в день больших волн».

«Звездный отель», Николай Брюггер



Немецкий фотограф Николай Брюггер сделал этот снимок в Швейцарии, на берегу озера Стеллизе на восточной стороне долины Церматт. На зеркальной поверхности озера можно разглядеть гору Маттерхорн.

«Хрупкая», Кристоф Йорда



На этой потрясающей фотографии лыжник Йохен Месле мчится над очень хрупкой ледяной пещерой на леднике Питцталь в Австрии. Фотограф объяснил, что Питцталь — один из последних оставшихся ледников в Тирольском регионе и находится под угрозой из-за изменения климата.

Источник: https://nevsepic.com.ua/konkursy/35750-20-luchshih-fotografiy-gor-s-prestizhnogo-konkursa-cvcephoto-2022-21foto.html