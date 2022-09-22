«Один в один»: 20 посетителей музеев, которые случайно нашли своих двойников на старинных портретах

Обычные люди, которые нашли в музеях старинные портреты своих двойников.

Вот и не верь после такого в переселение душ. Все эти люди решили сходить на художественные выставки и совершенно случайно нашли среди старинных картин свои портреты. Только посмотрите — ведь эти люди один в один похожи на персонажей с музейных полотен.

1. Девушка увидела собственное изображение на картине при посещении музея

Автор картины «Разбитый кувшин» (1891 год), – французский живописец Вильям Бугро (William Bouguereau).

2. Парень совершенно неожиданно нашел свой портрет в художественном музее

Двойник этого молодого человека жил в 1572 году, то есть 445 лет назад!

3. «Сделал интересное открытие, когда посетил художественный музей»

Автор картины «Портрет дворянина с дуэльной рукавицей» (1562 год) неизвестен.

4. «Оставил свой шлем дома!»

Просто поразительное сходство, хотя картина с воином была написана еще в XVII веке.

5. «Неожиданно увидел собственное лицо на картине в метро…»

Картине с двойником, одетым в доспехи воина-самурая, уже более 111 лет, но мужчина безошибочно узнал свое лицо.

6. «Мой друг на самом деле путешественник во времени!»

Теперь понятно, откуда взялась такая шикарная и модная прическа.

7. «Нашла свою пра-пра-бабушку на картине в Лувре»

Возможно, этой девушке действительно следует проверить свои генеалогические корни.

8. «Когда твой двойник — богатый испанский дворянин»

Автор картины «Портрет Мельчора Фернанде де Веласко» (1658 год) — испанский художник Бартоломе Эстебан Мурильо (Bartolome Esteban Murillo).

9. «Это же моя голова!»

Автор картины «Юдифь и служанка с головой Олоферна» (1621-1624 годов) — итальянский художник эпохи раннего барокко Орацио Джентилески (Orazio Gentileschi).

10. «Нашел своего двойника в художественном музее Цюриха»

Та же борода, те же волосы и разница между двойниками – половина века.

11. «Мой двойник из далекого прошлого»

Автор картины «Портрет дворянина с дуэльной рукавицей» (1562 год) неизвестен.

12. Старинные портреты хранят множество тайн

Автор картины «Преподобный отец Доминик Лакордейр» (1840 год) — французкий художник Теодор Шассерио (Thеodore Chassеriau).

13. «Увидел свою картину, прогуливаясь по музею»

Автор картины «Портрет дона Андреаса де Андраде» (около 1665-1670 годов) — испанский художник Бартоломе Эстебан Мурильо (Bartolome Esteban Murillo).

14. «В музее нашла доказательство своего прежнего существования»

С людьми азиатского происхождения все немного проще – у многих похожие лица.

15. «Нашел своего двойника в Музее науки в Тренто, Италия»

Чем дольше рассматривать восковую фигуру, тем больше обнаруживается сходных черт с мальчиком.

16. «Откуда в музее взялся мой портрет?»

Автор картины «Автопортрет в мягкой шляпе» (1858 год) – французский живописец Эдгар Дега (Edgar Degas).

17. Неопровержимые доказательства бессмертия отдельных людей

И эти доказательства выставлены на обозрения в Лувре, интересно — в чем секрет?

18. Потомок величественного воина

У этого молодого человека те же удивительные голубые глаза, только вместо шлема – термос.

19. «Я – Генрих VIII!»

Некоторые двойники подошли к съемкам совершенно серьезно – даже костюмы одинаковые!

20. «Посетил Париж на выходных и сделал удивительный снимок»

Вот как возможно такое сходство?

Источник: https://kulturologia.ru/blogs/200917/35969/?fbclid=IwAR0rxaH3uwxn9TV5O4VuAJERDlBCwufheNyM7hpfPmgIM69olBmEbOdTW0Y