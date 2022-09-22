«Один в один»: 20 посетителей музеев, которые случайно нашли своих двойников на старинных портретах
Обычные люди, которые нашли в музеях старинные портреты своих двойников.
Вот и не верь после такого в переселение душ. Все эти люди решили сходить на художественные выставки и совершенно случайно нашли среди старинных картин свои портреты. Только посмотрите — ведь эти люди один в один похожи на персонажей с музейных полотен.
1. Девушка увидела собственное изображение на картине при посещении музея
Автор картины «Разбитый кувшин» (1891 год), – французский живописец Вильям Бугро (William Bouguereau).
2. Парень совершенно неожиданно нашел свой портрет в художественном музее
Двойник этого молодого человека жил в 1572 году, то есть 445 лет назад!
3. «Сделал интересное открытие, когда посетил художественный музей»
Автор картины «Портрет дворянина с дуэльной рукавицей» (1562 год) неизвестен.
4. «Оставил свой шлем дома!»
Просто поразительное сходство, хотя картина с воином была написана еще в XVII веке.
5. «Неожиданно увидел собственное лицо на картине в метро…»
Картине с двойником, одетым в доспехи воина-самурая, уже более 111 лет, но мужчина безошибочно узнал свое лицо.
6. «Мой друг на самом деле путешественник во времени!»
Теперь понятно, откуда взялась такая шикарная и модная прическа.
7. «Нашла свою пра-пра-бабушку на картине в Лувре»
Возможно, этой девушке действительно следует проверить свои генеалогические корни.
8. «Когда твой двойник — богатый испанский дворянин»
Автор картины «Портрет Мельчора Фернанде де Веласко» (1658 год) — испанский художник Бартоломе Эстебан Мурильо (Bartolome Esteban Murillo).
9. «Это же моя голова!»
Автор картины «Юдифь и служанка с головой Олоферна» (1621-1624 годов) — итальянский художник эпохи раннего барокко Орацио Джентилески (Orazio Gentileschi).
10. «Нашел своего двойника в художественном музее Цюриха»
Та же борода, те же волосы и разница между двойниками – половина века.
11. «Мой двойник из далекого прошлого»
Автор картины «Портрет дворянина с дуэльной рукавицей» (1562 год) неизвестен.
12. Старинные портреты хранят множество тайн
Автор картины «Преподобный отец Доминик Лакордейр» (1840 год) — французкий художник Теодор Шассерио (Thеodore Chassеriau).
13. «Увидел свою картину, прогуливаясь по музею»
Автор картины «Портрет дона Андреаса де Андраде» (около 1665-1670 годов) — испанский художник Бартоломе Эстебан Мурильо (Bartolome Esteban Murillo).
14. «В музее нашла доказательство своего прежнего существования»
С людьми азиатского происхождения все немного проще – у многих похожие лица.
15. «Нашел своего двойника в Музее науки в Тренто, Италия»
Чем дольше рассматривать восковую фигуру, тем больше обнаруживается сходных черт с мальчиком.
16. «Откуда в музее взялся мой портрет?»
Автор картины «Автопортрет в мягкой шляпе» (1858 год) – французский живописец Эдгар Дега (Edgar Degas).
17. Неопровержимые доказательства бессмертия отдельных людей
И эти доказательства выставлены на обозрения в Лувре, интересно — в чем секрет?
18. Потомок величественного воина
У этого молодого человека те же удивительные голубые глаза, только вместо шлема – термос.
19. «Я – Генрих VIII!»
Некоторые двойники подошли к съемкам совершенно серьезно – даже костюмы одинаковые!
20. «Посетил Париж на выходных и сделал удивительный снимок»
Вот как возможно такое сходство?
Источник: https://kulturologia.ru/blogs/200917/35969/?fbclid=IwAR0rxaH3uwxn9TV5O4VuAJERDlBCwufheNyM7hpfPmgIM69olBmEbOdTW0Y
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