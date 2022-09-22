Зачем Петр I завел моду на дачи, и Чем они отличались от заграничного загородного дома

Дача — как много в этом звуке для сердца русского слилось… Кто-нибудь задумывался откуда взялось слово «дача»? Оно ведь исконно русское, даже не переводится на другие языки, так и звучит — «dacha». Корни его, как можно догадаться, берут своё начало из глагола «дать». Слово это петербургское, петровское. Потому как это понятие и есть изобретение великого реформатора, завоевателя земель и укротителя природы Петра I. От него так и веет широтой души, свободой и раздольем, при том ещё и огромной ответственностью. Давалось это за заслуги, как награда, но и спрос за неё был строг.

Такая разная дача

Пётр I придумал дарить дачи.

Наверное, один из самых простых способов открыть чужеземцу ту загадочную русскую душу — это пригласить его к себе на дачу. Как же ёмко это понятие — дача. В нём слилось всё то самое родное и уютное, пахнущее беззаботным детством и тёплым летом. Для взрослых это ещё тяпки, лопаты и неизменные шашлыки после трудоёмкой процедуры по выкапыванию неизменной, опять же, картошки…

Дача — это что-то особенное для русского человека.

Великий реформатор изобрёл дачи

Первые дачи проявились на Руси довольно давно, ещё при Петре Великом. Император и здесь подсуетился с очередным нововведением. Землю давали за особые заслуги перед державой и не просто так. За ней должно было ухаживать, чтобы всё цвело, пахло, хорошело и радовало монарший (и не только) глаз. Всё в государстве нужно было превратить в город-сад. Государственные чиновники должны трудиться дома, на виду, а не пропадать за границей всё лето.

Чиновники должны быть на виду, дома и трудиться, а не по заграницам разъезжать.

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Пётр I приказал обрабатывать подаренные земли и в течение пары лет возвести здесь дома. Для незнающих как обустроить прилегающую территорию, предлагались агроэксперименты в виде посадки голландского картофеля, например. Вот как глубоко уходит своими корнями традиция обязательно засаживать свой участок этим корнеплодом.

Глубокие корни у традиции сажать непремено картошку на даче.

Слово «дача» произносилось с исключительным благоговением, ведь оно означало «пожалованные государем» земли. Об этом нужно всегда помнить, особенно, пропалывая под палящим солнцем бесконечные грядки. Императору низкий земной поклон, иначе куда бы сейчас все ездили на шашлыки?

Где бы все иначе жарили шашлыки?

Первые дачи

Самые первые дачи появились в Петергофе. Первым дачником стал сам Пётр Великий. Потом уже земли стали жаловать членам семьи и приближённым. Это были не просто щедрые царские подарки, а средство для благоустройства территории. Даже дома на этих участках должны были соответствовать высоким архитектурным требованиям государя. Очень быстро эти наделы вошли в моду, получить их было самым горячим желанием любого чиновника. Иногда земли конфисковывались у тех, кто впал в немилость и даровались другим.

Кто впал в немилость у того дачу отбирали, чтобы отдать более достойному.

Традиция продолжилась и после смерти Петра I. Каждый последующий монарх не только обустраивал дачу для себя, но и жаловал земельные наделы своим фаворитам. Дача очень долго оставалась синонимом высочайшего царского расположения и символом благосклонности. Владели ими исключительно аристократы, высокопоставленные чиновники и генералы. Лишь изредка прикоснуться к столь прекрасному понятию могли люди менее родовитые и обеспеченные, за особые заслуги перед отечеством и царским семейством.

Дача была привилегией только аристократов.

Только в 19 веке государь Николай I издал указ, который разрешал всем желающим покупать участки под Петербургом для строительства дачи. Теперь дачником мог стать любой, накопив достаточную сумму. Правда, каждую заявку на покупку земли рассматривал сам император лично. Только с его высочайшего разрешения производилась сделка. На разрешающем документе государь всегда указывал имя архитектора, который должен был проектировать для дачника дом.

Источник: https://kulturologia.ru/blogs/180922/54242/?fbclid=IwAR1rNNgAjUwbz3lujWwi4EzZLwYoyt10Id5lGnOG1HANt3ZWViOzM0GhEy8