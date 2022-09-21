Осеннее настроение: Фотографии редких животных рыжего окраса
В переводе с греческого название гривистого волка означает «короткохвостый золотистый пес». /Фото: vokrugsveta.ru
Наступает осень и всё вокруг становится золотисто-жёлтым. Каких только оттенков осенней палитры нет у природы. Впрочем, желтеют не только деревья осенью. Вне зависимости от погоды и времени года есть животные, которые бы запросто могли получить кличку "рыжий-рыжий-конопатый". В этом обзоре собраны фотографии самых-самых рыжих животных.
1. Суматранский орангутан
Эти рыжие великаны очень редко спускаются на землю и умеют использовать примитивные орудия труда. /Фото: animal-photos.ru
2. Обыкновенная белка или векша
Шустрый рыжий грызун способен менять цвет совей шубки в зависимости от сезона. /Фото: nashzeleniymir.ru
3. Рыжая лисица
Изящная красавица с пушистым хвостом давно известна своим любопытством и хитростью. /Фото: sunhome.ru
4. Малая панда
Из-за ярко-рыжего окраса это симпатичное животное называют «огненной лисицей» и именно она изображена на логотипе «Mozilla Firefox». /Фото: pikabu.ru
5. Большой рыжий кенгуру
Удивительные рыжие прыгуны являются самыми большими животными Австралии и крупнейшими сумчатыми нашего времени. /Фото: animalreader.ru
6. Золотистая африканская кошка
Стройная хищница со своеобразным рыжим окрасом ведет ночной образ жизни и любит воду. /Фото: livejournal.com
7. Рыжий вари или красный лемур
Из-за больших распахнутых глаз эти забавные лемуры с густой ярко-рыжей шерстью всегда выглядят удивленными. /Фото: ytimg.com
8. Каракал или степная рысь
Экзотических рыжих красавцев с черными кисточками на кончиках ушей раньше называли «гепардами для бедных». /Фото: kot-pes.com
9. Рыжий ревун
Свое название эти неторопливые животные получили благодаря своему рыжему меху и оглушительному крику, которым они встречают рассвет. /Фото: animalreader.ru
10. Динго
Рыжие австралийские «пришельцы» представляют собой единственный пример собаки, которая вторично одичала. /Фото: animaljournal.ru
11. Бенгальский тигр
Грациозные и сильные хищники являются самыми многочисленными из подвидов тигра. /Фото: ytimg.com
12. Гималайский волк или буанзу
Этот редкий вид объединил в себе черты таких известных хищников как волк, шакал и лисица. /Фото: wildcru.org
13. Кинкажу или цветочный медведь
Небольшие древесные зверьки известны своей рыжевато-бурой плюшевой шерсткой и ласковым нравом. /Фото: 29palms.ru
14. Итатси или японский колонок
Небольшой рыжий хищник с гибким длинным телом относится к семейству куньих. /Фото: animalreader.ru/
15. Калимантанская кошка
Самой большой угрозой существования редчайшей и малоизученной дикой кошки стала крупномасштабная вырубка лесов. /Фото: animalreader.ru/
16. Узорчатый маисовый полоз
Необычная рыжая расцветка – одна из самых главных примечательных особенностей этой удивительной рептилии. /Фото: tutknow.ru
17. Жираф
Узор из рыжих пятен у самых высоких животных планеты индивидуален, как и у зебры. /Фото: today.kz
18. Древесный кенгуру Гудфеллоу
Эти яркие животные из семейства кенгуровых совсем не умеют прыгать по земле, зато отлично карабкаются по деревьям. /Фото: telegraf.com.ua
19. Карликовый мангуст
Самые маленькие из мангустов своими повадками очень напоминают домашних кошек – умеют даже мурлыкать! /Фото: zoogalaktika.ru
20. Канадский бобр
У самых крупных грызунов североамериканского континента красивая рыжая и практически водонепроницаемая шерсть. /Фото: animal-book.ru
21. Обыкновенный стенбок
Со своей рыжей окраской эта карликовая антилопа становится совершенно незаметной на фоне травянистой растительности. /Фото: livejournal.com
22. Фосса
Самый крупный хищник острова Мадагаскар покрыт короткой гладкой шерстью ржаво-коричневого окраса. /Фото: wikimedia.org
Источник: https://kulturologia.ru/blogs/210918/40490/?fbclid=IwAR3dYtI-mrv8vHzPOcVcVUX5nFD3YY7jWUiNcFl7sL7UYUvs7ytrF5Os1Mc
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