Осеннее настроение: Фотографии редких животных рыжего окраса

В переводе с греческого название гривистого волка означает «короткохвостый золотистый пес». /Фото: vokrugsveta.ru

Наступает осень и всё вокруг становится золотисто-жёлтым. Каких только оттенков осенней палитры нет у природы. Впрочем, желтеют не только деревья осенью. Вне зависимости от погоды и времени года есть животные, которые бы запросто могли получить кличку "рыжий-рыжий-конопатый". В этом обзоре собраны фотографии самых-самых рыжих животных.

1. Суматранский орангутан

Эти рыжие великаны очень редко спускаются на землю и умеют использовать примитивные орудия труда. /Фото: animal-photos.ru

2. Обыкновенная белка или векша

Шустрый рыжий грызун способен менять цвет совей шубки в зависимости от сезона. /Фото: nashzeleniymir.ru

3. Рыжая лисица

Изящная красавица с пушистым хвостом давно известна своим любопытством и хитростью. /Фото: sunhome.ru

4. Малая панда

Из-за ярко-рыжего окраса это симпатичное животное называют «огненной лисицей» и именно она изображена на логотипе «Mozilla Firefox». /Фото: pikabu.ru

5. Большой рыжий кенгуру

Удивительные рыжие прыгуны являются самыми большими животными Австралии и крупнейшими сумчатыми нашего времени. /Фото: animalreader.ru

6. Золотистая африканская кошка

Стройная хищница со своеобразным рыжим окрасом ведет ночной образ жизни и любит воду. /Фото: livejournal.com

7. Рыжий вари или красный лемур

Из-за больших распахнутых глаз эти забавные лемуры с густой ярко-рыжей шерстью всегда выглядят удивленными. /Фото: ytimg.com

8. Каракал или степная рысь

Экзотических рыжих красавцев с черными кисточками на кончиках ушей раньше называли «гепардами для бедных». /Фото: kot-pes.com

9. Рыжий ревун

Свое название эти неторопливые животные получили благодаря своему рыжему меху и оглушительному крику, которым они встречают рассвет. /Фото: animalreader.ru

10. Динго

Рыжие австралийские «пришельцы» представляют собой единственный пример собаки, которая вторично одичала. /Фото: animaljournal.ru

11. Бенгальский тигр

Грациозные и сильные хищники являются самыми многочисленными из подвидов тигра. /Фото: ytimg.com

12. Гималайский волк или буанзу

Этот редкий вид объединил в себе черты таких известных хищников как волк, шакал и лисица. /Фото: wildcru.org

13. Кинкажу или цветочный медведь

Небольшие древесные зверьки известны своей рыжевато-бурой плюшевой шерсткой и ласковым нравом. /Фото: 29palms.ru

14. Итатси или японский колонок

Небольшой рыжий хищник с гибким длинным телом относится к семейству куньих. /Фото: animalreader.ru/

15. Калимантанская кошка

Самой большой угрозой существования редчайшей и малоизученной дикой кошки стала крупномасштабная вырубка лесов. /Фото: animalreader.ru/

16. Узорчатый маисовый полоз

Необычная рыжая расцветка – одна из самых главных примечательных особенностей этой удивительной рептилии. /Фото: tutknow.ru

17. Жираф

Узор из рыжих пятен у самых высоких животных планеты индивидуален, как и у зебры. /Фото: today.kz

18. Древесный кенгуру Гудфеллоу

Эти яркие животные из семейства кенгуровых совсем не умеют прыгать по земле, зато отлично карабкаются по деревьям. /Фото: telegraf.com.ua

19. Карликовый мангуст

Самые маленькие из мангустов своими повадками очень напоминают домашних кошек – умеют даже мурлыкать! /Фото: zoogalaktika.ru

20. Канадский бобр

У самых крупных грызунов североамериканского континента красивая рыжая и практически водонепроницаемая шерсть. /Фото: animal-book.ru

21. Обыкновенный стенбок

Со своей рыжей окраской эта карликовая антилопа становится совершенно незаметной на фоне травянистой растительности. /Фото: livejournal.com

22. Фосса

Самый крупный хищник острова Мадагаскар покрыт короткой гладкой шерстью ржаво-коричневого окраса. /Фото: wikimedia.org

Источник: https://kulturologia.ru/blogs/210918/40490/?fbclid=IwAR3dYtI-mrv8vHzPOcVcVUX5nFD3YY7jWUiNcFl7sL7UYUvs7ytrF5Os1Mc