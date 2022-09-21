Нереальная красота людей-альбиносов в фотопроекте «Фарфоровые люди»
Юлия Тайц — создала удивительную серию снимков людей-альбиносов.
Израильский фотограф Юлия Тайц очень долго работала над своей идеей создать фотопроект с людьми-альбиносами, ее всегда завораживала их необычная красота.
«Эта красота мне кажется такой чистой и удивительной, как будто она из фэнтези или сказок о феях», — рассказывает фотограф.
Как и все фотографы Юлия работает с таким фоторедактором как фотошоп, часто на снимках необходимо немного сделать ярче краски, красивый фон или по желанию клиента убрать некоторые недостатки на фото. Но в данном проекте она совершенно не прибегала к ретуши.
Все снимки сделаны в белой гамме без дополнительного подкрашивания. «Я рада доказать, что белый — это не один цвет! У него множество оттенков», — рассказывает создательница фотопроекта.
«Во время работы над этим фотопроектом мне повезло познакомиться с удивительными людьми. Меня очень мотивировала поддержка моделей и их родителей. Их увлеченность и воодушевление вызваны этим чудесным проектом. Я очень горжусь результатами этого опыта», — добавила Юлия.
На этих снимках представлены очень красивые и обворожительные модели.
У каждого из нас есть свое мнение на счет данного генетического дефекта, но нет сомнений, что профессионал может с легкостью показать красоту даже таких удивительных людей.
Кожа людей-альбиносов не имеет пигментации, их волосы также не имеют цвета.
Кстати, данному генетическому дефекту подвержены не только люди, но и животные с растениями.
Источник: https://laykni.com/nerealnaya-krasota-lyudej-albinosov-v-fotoproekte-farforovye-lyudi/?fbclid=IwAR0dI5urzXIvPLWyRIGdJzckv_lAeMWRpBdWo_abWvrmtQiopCMdSn2VOEo
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