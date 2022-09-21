Засуха в Китае

Китай в этом году пережил самый жаркий август из когда-либо зарегистрированных, начиная с 1961 года. Подоспели фотографии этого редкого события. Смотрим.

Необычайно долгая и сильная волна тепла и засуха привели к высыханию посевов, отключению электроэнергии и изменению ландшафтов в обширном регионе. Это вот участок высохшего русла реки Янцзы в Ухане:

Еще и пожары. Пожарный тушит лесной пожар в районе Дацзу в Чунцине, Китай:

Высохшее рисовое поле в Нейцзяне, провинция Сычуань. (Фото Huang Zhenghua):

Почти засохшее поле. (Фото Thomas Peter):

Это сооружение Гуаньинь стояло в реке Янцзы более 700 лет, теперь обножилось, хоть осмотреть можно. (Фото Zhou Guoqiang):

Корабль, севший на мель у острова Лусиндун на озере Поянху в Лушане, провинция Цзянси. Озеро Поянху — крупнейшее пресноводное озеро в Китае — сократилось до 25 процентов от своего размера. (Фото Thomas Peter):

Мужчина идет по высохшему руслу реки Янцзы в Ухане, 2 сентября 2022:

Никогда не сдавайся. Житель деревни пытается потушить лесной пожар шваброй во время засухи в деревне Синьяо, город Наньчан. (Фото Thomas Pete):

Лесные пожар недалеко от Чунцина:

(Фото Thomas Peter):

Высохшее озеро Поянху недалеко от Наньчана, провинция Цзянси:

Засуха — это явление продолжительной нехватки воды, будь то атмосферные (осадки ниже среднего), поверхностные или грунтовые воды. Засуха может длиться месяцами или годами или может быть объявлена уже через 15 дней.

Самая продолжительная засуха за всю историю человечества ( длительностью 400 лет) произошла в пустыне Атакама в Чили.

Источник: https://loveopium.ru/aziya/zasuxa-v-kitae.html