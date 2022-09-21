В Египте нашли огромный тайник с древними саркофагами возрастом 2500 лет

В некрополе Саккары к югу от Каира сделали новое открытие: археологи обнаружили более 80 запечатанных саркофагов. И это спустя всего две недели после того, как в этом древнем некрополе нашли 59 гробов.

Министерство туризма и древностей Египта заявило, что археологи обнаружили коллекцию запечатанных саркофагов, которые были захоронены более 2500 лет назад. Министерство также сообщило, что археологи обнаружили расписанные позолоченные деревянные статуи.

Премьер-министр Мустафа Мадбули и министр по делам древностей Египта Халед эль-Энани посетили Саккару вчера и осмотрели находку.

Об открытии должны в подробностях рассказать в ближайшее время на пресс-конференции в знаменитой Ступенчатой пирамиде Джосера.

Египет стремится предавать археологические находки широкой огласке в попытке возродить ключевой сектор туризма, который сильно пострадал в результате беспорядков, последовавших за восстанием 2011 года. В этом году туризм также пострадал от пандемии коронавируса.

Саккара, расположенная к югу от Каира, служила обширным погребальным комплексом для Мемфиса, древней столицы. В этот комплекс входит ступенчатая пирамида Джосера, знаменитые пирамиды Гизы, а также меньшие пирамиды в Абу-Сире, Дахшуре и Абу-Рувайше. В 1970-х годах руины Мемфиса внесли в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Всего две недели назад в Саккаре египтяне обнаружили 59 запечатанных саркофагов, в большинстве из которых находились мумии, и один из десятков богато украшенных гробов открыли в присутствии СМИ. В саркофаге оказались мумифицированные останки, завернутые в погребальную ткань, исписанную цветными иероглифами. Проведя первоначальные исследования, ученые предполагают, что мумифицированные останки, найденные в большинстве гробов, могут принадлежать священниками, высшим должностным лицам и элите древнеегипетского общества.

Все найденные на сегодняшний день саркофаги в хорошем состоянии и сохранили первозданные цвета. Министр эль-Энани сообщил, что гробы перевезут в Большой Египетский музей для демонстрации публике.

Источник: fishki.net

Источник: https://turba-urba.org/v-egipte-nashli-ogromnyi-tainik-s-drevnimi-sarkofagami-vozrastom-2500-let/?fbclid=IwAR3u_Ym8bhmlov3I4eJ6FLiibtO4YPYisbCu7a4q1FeLA-PHz6qVSGafjvc