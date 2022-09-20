Удивительные находки, обнаруженные при строительстве московского метро

Стоит копнуть поглубже и можно найти что-то интересное и необычное, ну а если планируется прокладка новых линий метро, то и подавно. Особенно это касается городов с многовековой историей. Подземные тайны столицы всегда были окутаны флером легенд о тайной жизни, нескончаемых туннелях, привидениях, жутких мутантах и, конечно же, несметных сокровищах. Поэтому неудивительно, что во время подземных работ случались удивительные находки, которые подогревали лишь интерес к подземелью.

1. Удалось определить границы Опричного двора Ивана Грозного

Такой увидел Москву русский живописец Федор Яковлевич Алексеев (ведута, 1801 г.) | Фото: tolstayavorona.ru.

При строительстве масштабных объектов, а тем более при прокладке линий метро и возведении станций всегда присутствуют историки-консультанты и археологи, которые даже по цвету и структуре песка определяют, какой объект мог находиться на том или ином месте. Именно так и произошло в 1936 году во время прокладки первой очереди московского метрополитена.

Крепость в Александровской слободе (гравюра Иоганна Теодора де Бри, 1627 г.). | Фото: russian.rt.com.

Жизнь городов русских глазами художников.

П.Н. Миллер (историк) и Т.С. Пассек (археолог) в туннеле под домом №7 по ул. Моховой обнаружили 50-сантиметровый слой светлого речного песка, о котором упоминал немец-опричник Генрих Штаден, описывающий территорию резиденции русского царя Ивана IV Грозного. До этого времени исследователи так и не могли определить точное место, где находился Опричный двор, который то сгорал от пожара, то перестраивался (после восстановления), а в XVIII веке и вовсе был снесен, после чего вся территория была вновь застроена другими сооружениями.

2. Дом под землей

На глубине 6 метров метростроевцы обнаружили неплохо сохранившийся жилой дом, построенный в XVI веке.

Вот чего не ожидали увидеть метростроевцы глубоко под землей, так это жилое строение в нетронутом виде. Самый настоящий старинный дом из красного кирпича с мебелью и кухонной утварью удалось обнаружить в 1985 году во время строительства вестибюля станции «Боровицкая», что в районе Ваганьковского холма.

Примечательно: Столь впечатляющей находкой сразу же заинтересовались историки, которые и предположили, что дом был построен в XVI веке, возможно, даже был частью Опричного двора Ивана Грозного (так считает Ученый Юрий Супруненко). Но, как бы там ни было, вначале XVIII века он оказался под землей, причем на солидной глубине – 6 метров. Как предполагают исследователи, в период грандиозных наводнений, произошедших в Москве в 1702 году, была вероятность образований карстовых провалов, в результате которых дом целиком, без каких-либо разрушений мог оказаться под землей.

https://www.youtube.com/watch?v=mGh-aTzZRek&t=412s

3. Четырехъярусная мостовая между станциями метро «Тверская» и «Пушкинская»

При создании туннеля между «Пушкинской» и «Тверской» была обнаружена старинная бревенчатая мостовая.

В конце 70-х годов прошлого века, после того как станция «Пушкинская» была сдана в эксплуатацию, приняли решение соединить ее с «Горьковской» (теперь «Тверская»). В период выемки грунта для создания подземного перехода была обнаружена четырехъярусная деревянная мостовая и остатки строений, датированных XV—XVII веками.

В 2016 г. на Тверской во время прокладки кабеля также были обнаружены фрагменты старинной деревянной мостовой.

Специалистам удалось раскопать 400 метров «мощенки», которую в те времена делали основательно. Вначале плотно укладывались дубовые бревна (вдоль дороги), а сверху они покрывались сосновыми бревнами и досками. Все щели плотно забивались глиняным «цементом». Стоит упомянуть, ученые выдвинули версию, что был обнаружен фрагмент одного из главных торговых направлений, ведущих из Твери в Новгород.

4. Старинная икона

Старинная икона попала в руки не музейных работников, а бывшему прорабу М.С. Кузнецова. | Фото: moscow-airports.com.

Благодаря Татьяне Нефедовой – известному метростроевцу и Герою Социалистического Труда, написавшей мемуары («Наверху-Москва»), мы знаем еще об одном интересном случае. В тот период, когда закладывалась станция «Проспект Мира», на проходную пришел пожилой мужчина, сообщивший, что 60 лет назад он спрятал в этом месте ценнейшую икону. Реликвия принадлежала московскому «королю фарфора» М. С. Кузнецову, который и попросил сохранить старинную икону. Благодаря точным координатам (старик был строителем в свое время) рабочие быстро отыскали реликвию и отдали ее Павлу Терентьевичу, так звали прораба.

5. Следы былых сражений

В Музее метро хранятся и артефакты, найденные во время проходок. | Фото: countryscanner.ru.

Во время выемки грунта для создания котлованов и туннелей на большой глубине, не только метростроевцам находилась работа. Археологи получили уникальную возможность исследовать культурные слои. Учитывая почтенный возраст столицы, неудивительно, что помимо множества бытовых артефактов были найдены и военные доспехи. Так, например, во время строительства станции «Площадь Ногина» (сейчас «Китай-город») удалось обнаружить множество интересных вещей, среди которых выделяется воинское снаряжение, можно сказать, что целый склад образца XVII века.

Возраст находок метростроевцев зависел от глубины заложения линий и станций. | Фото: moscow-airports.com.

Особенно интересной находкой многие исследователи считают железный шлем, на основании навершия которого имеется серебряная чеканная насечка и богатый декор. Причем не сам шлем имеет особую ценность, а то, что в нем имеется отверстие. Судя по повреждению, образовавшемуся от удара острым предметом, его обладатель вряд ли остался жив. По сведениям авторов Novate.ru, ученые склоняются к мысли, что воин был участником сражения 1612 г. (Московская битва или Битва на Девичьем поле).

6. Неразорвавшийся снаряд времен Второй мировой войны

29 августа 2016 г. метростроевцы обнаружили взрывоопасный привет из прошлого.

Самой опасной находкой метрополитеновцев является неразорвавшийся 122-миллиметровый снаряд времен Великой Отечественной войны, который пролежал в земле до конца августа 2016 г. в районе Мичуринского проспекта. Его обнаружили на одной из площадок рядом со строящейся станцией «Раменки» Солнцевской линии метро. По понятным причинам, все работы были приостановлены, а строители эвакуированы. Саперы изъяли страшный «подарок» и обезвредили его на полигоне МВД.

7. Несметные сокровища

Метростроевцами были найдены глиняные горшочки со старинными монетами. | Фото: pulse.mail.ru.

Учитывая многовековую историю Москвы, неудивительно, что в ее недрах можно найти все что угодно, и золото с драгоценными камнями не стали исключением. Смутные и нелегкие времена наступали в разные периоды истории, и богатые люди старались обезопасить свои сбережения, пряча их подальше от глаз недоброжелателей. Как показывает жизнь, не всем хозяевам и не всегда удавалось воспользоваться этими деньгами или драгоценностями, поэтому они так и оставались нетронутыми сотни лет.

Во время строительных работ было обнаружено немало старинных кладов.

За всю историю прокладки метрополитена было найдено немало тайников. Чаще всего это были глиняные горшочки, заполненные монетами разного достоинства. Так, например, при возведении станции «Парк культуры» был найден горшок, забитый медными монетами. Рядом с «Третьяковской» и «Новокузнецкой» обнаружены клады из серебряных монет, относящихся к началу XVII в.

Километры подземных туннелей метро хранят много тайн и порождают самые невероятные истории. | Фото: etalongame.com.

Последней крупной находкой стали сразу три медные сосуда, забитые до отказа драгоценными камнями и украшениями. Их обнаружили во время выемки грунта на месте будущего тоннеля при строительстве станции метро «Румянцево», что на юго-западе Москвы.

Из нашего видео можно узнать, почему в советские времена станции метро встраивали в многоквартирные жилые дома:

https://www.youtube.com/watch?v=s6N7We6N7oA

Московское метро поражает не только дворцовым убранством, но и неординарным расположением платформ. Если в большинстве европейских стран, где советские инженеры перенимали опыт строительства метрополитена, платформы имеют «береговое» расположение, то в московском – их решили обустраивать посередине.

Источник: https://novate.ru/blogs/080522/62920/?fbclid=IwAR0E96SZbNKMINO000KmWvwxeNd_9GkBUxplZGUw8s0cwH9Z2oY3d8i3uxU