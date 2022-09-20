Последняя страсть Елизаветы Хитрово: Почему дочь Кутузова сыграла в жизни Пушкина роковую роль

Слева – О. Кипренский. Портрет А. С. Пушкина, 1827. Справа – П. Соколов. Портрет Елизаветы Михайловны Хитрово, 1837 | Фото: artchive.ru и nearyou.ru

19 сентября исполняется 239 года со дня рождения Елизаветы Михайловны Хитрово, дочери полководца Кутузова, хозяйки известного в Петербурге литературно-художественного салона. Дважды овдовев, в 44 года она потеряла голову от 28-летнего Александра Пушкина, и эта привязанность имела роковые последствия не столько для нее, сколько для поэта.

Вдова Е. М. Хитрово, сыгравшая роковую роль в судьбе Пушкина | Фото: liveinternet.ru

Елизавета была третьей из пятерых дочерей фельдмаршала Кутузова. В 19 лет ее выдали замуж за флигель-адъютанта Александра I графа Тизенгаузена, от которого она родила двоих дочерей – Екатерину и Дарью. Однако этот брак продлился недолго – через три года после свадьбы графиня Тизенгаузен овдовела, ее муж был убит в Аустерлицкой битве. В 1811 г. Елизавета вышла замуж повторно, за генерала Хитрово, и уехала с ним за границу, так как он был русским поверенным в делах по Флоренции. И этот брак продлился недолго – спустя 8 лет она снова стала вдовой.

Вдова Е. М. Хитрово, сыгравшая роковую роль в судьбе Пушкина | Фото: liveinternet.ru

Еще несколько лет Елизавета Хитрово оставалась за границей. В 1821 г. она выдала свою дочь Долли (Дарью) за австрийского дипломата графа Фикельмона, а после того, как он был назначен послом в Петербург, они вернулись в Россию. Елизавета Хитрово и Долли Фикельмон стали хозяйками самых известных Петербургских салонов, где бывал весь цвет высшего общества. Граф Соллогуб писал: «Она никогда не была красавицей, но имела сонмище поклонников, хотя молва никогда и никого не могла назвать избранником, что в те времена была большая редкость. Елизавета Михайловна даже не отличалась особенным умом, но обладала в высшей степени светскостью, приветливостью самой изысканной и той особенной, всепрощающей добротою, которая только и встречается в настоящих больших барынях…».

Елизавета Михайловна Хитрово и ее дочери, Екатерина и Дарья | Фото: iskusstvoed.ru и liveinternet.ru

На первом же балу уже немолодая вдова появилась в платье с глубоким декольте, обнажавшим ее грудь и плечи до последних пределов, допускавшихся приличием. В подобных нарядах она щеголяла так часто, что заслужила в Петербурге прозвище «Лизы голенькой». Над ней потешались и глумились. В. Перовский, глядя на нее, однажды произнес: «Давно бы уж пора набросить покрывало на прошедшее!». Князь Вяземский иронизировал: «Третьего дня Хитрово говорила о себе: «Как печальна моя судьба! Так еще молода, и уже два раза вдова!» – и так спустила шаль – не с плеч, а со спины, что видно было, как стало б ее еще на три или четыре вдовства». А Соболевский написал эпиграмму:

Лиза в городе жила

С дочкой Долинькой;

Лиза в городе слыла

Лизой голенькой.

У австрийского посла

Нынче Лиза в grand gala;

Не по-прежнему мила,

Но по-прежнему гола.

Слева – В. Тропинин. Портрет А. С. Пушкина, 1827. Справа – И. Репин. Портрет А. С. Пушкина. Копия с работы Тропинина, 1913 | Фото: artchive.ru и pushkin.niv.ru

В салонах Фикельмон-Хитрово бывал и Александр Пушкин. С Елизаветой они познакомились, вероятно, в 1827 г., когда ей было 44 года, а ему – 28. Вдова настолько потеряла голову от нахлынувших на нее чувств, что вскоре стала чересчур навязчивой. Пушкин называл ее то Эрминией (по имени героини «Освобожденного Иерусалима» Тассо, безответно влюбленной в рыцаря Танкреда), то Пентефреихой (в Библии Пентефрей – царедворец, чья жена в зрелом возрасте воспылала страстью к молодому Иосифу, которому пришлось убегать от нее, оставив у нее в руках свой плащ).

П. Кончаловский. Пушкин в Михайловском, 1940 | Фото: artchive.ru

Елизавета Хитрово, пользуясь своим положением в высшем свете, со всей страстью экзальтированной натуры, принялась активно помогать Пушкину во всех его делах – и в служебных вопросах, и в литературных, и в бытовых. Она даже смирилась с новостью о его женитьбе и сделала все для того, чтобы Наталья Гончарова заняла достойное положение в высшем свете. А Пушкин подтрунивал над ней в письмах. Так, своей жене он писал: «Да, кланяйся и всем моим прелестям: Хитровой первой. Как она перенесла мое отсутствие? Надеюсь, с твердостью, достойной дочери князя Кутузова?».

П. Соколов. Портрет Елизаветы Михайловны Хитрово, 1837. Фрагмент | Фото: nearyou.ru

О своей «самой нежной и страстной дружбе», «беспокойной, судорожной нежности» Елизавета не уставала напоминать в письмах Пушкину, что поэта очень тяготило. В письме к Вяземскому в марте 1830 г. он писал: «Теперь ты угадаешь, что тревожит меня в Москве. Если ты можешь влюбить в себя Элизу, то сделай мне эту божескую милость. Я сохранил свою целомудренность, оставив в руках ее не плащ, а рубашку (справься у княгини Мещерской), а она преследует меня здесь письмами и посылками. Избавь меня от Пентефреихи».

Н. Ге. Пушкин в селе Михайловском, 1875 | Фото: artchive.ru

Ее чрезмерная забота и опека имела роковые последствия: именно она передала Пушкину тот пасквиль, который объявлял поэта рогоносцем и привел к дуэли и его гибели. Получив пакет, адресованный поэту, вдова не стала его вскрывать и отправила своему другу. Письмо было разослано по семи адресам, и Пушкин в любом случае узнал бы о его содержании, но позже Елизавета Хитрово чувствовала именно себя виновной в его гибели и не могла себе простить этого опрометчивого поступка. Последние минуты жизни Пушкина она провела на коленях возле его постели, не сдерживая рыданий. А спустя 2 года Елизавета Хитрово скончалась.

Д. Белюкин. Смерть Пушкина, 1986 | Фото: pravlife.org

Источник: https://kulturologia.ru/blogs/190917/36028/?fbclid=IwAR3Z66_nTdR2wJOGHMJSFYAOv40iU21uWDKCglPFpULc5DrYAiyQmmX-b4g