МИХАИЛ ШРИЛЕВ. РУССКОЕ
Дарёнка.
Щрилёв Михаил Николаевич мечтал стать журналистом, учился в мореходке, но выбрал путь художника. Рисовать научился раньше, чем писать и читать. С детства его тянуло к ярким краскам. Специального художественного образования Михаил Щрилёв не имеет. Он – самоучка, а коллеги по цеху его называют самородком. С 1985 по 1987гг. обучался в Народном университете им.Н.К.Крупской при Краснодарском художественном училище. Проживает в Свердловской области. Увлекается историей Древней Руси.
Княжич приехал.
Для веселья души.
Гонец.
Дарёнкины мечты.
На Ивана Купалу.
Снегири прилетели.
Раз в Крещенский вечерок.
Над рекой времени.
Признание.
Солнышки.
Св.Серафим Саровский.
Из бабушкиного окошка.
Скоморохи.
Анна Ярославна.
Рязань 21 декабря 1237 года.
Девочка с калиной.
Натюрморт с лаптями.
Княгиня Ольга.
В праздник Купалы.
Дарья.
Веселись народ!
Утро Новгорода Великого.
Дед с петухом.
Русалка.
Ожидание.
Источник: https://www.liveinternet.ru/users/madam_irene/post494943066/
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