МИХАИЛ ШРИЛЕВ. РУССКОЕ



Дарёнка.

Щрилёв Михаил Николаевич мечтал стать журналистом, учился в мореходке, но выбрал путь художника. Рисовать научился раньше, чем писать и читать. С детства его тянуло к ярким краскам. Специального художественного образования Михаил Щрилёв не имеет. Он – самоучка, а коллеги по цеху его называют самородком. С 1985 по 1987гг. обучался в Народном университете им.Н.К.Крупской при Краснодарском художественном училище. Проживает в Свердловской области. Увлекается историей Древней Руси.





Княжич приехал.



Для веселья души.



Гонец.



Дарёнкины мечты.



На Ивана Купалу.



Снегири прилетели.



Раз в Крещенский вечерок.



Над рекой времени.



Признание.



Солнышки.



Св.Серафим Саровский.



Из бабушкиного окошка.



Скоморохи.



Анна Ярославна.



Рязань 21 декабря 1237 года.



Девочка с калиной.



Натюрморт с лаптями.



Княгиня Ольга.



В праздник Купалы.



Дарья.



Веселись народ!



Утро Новгорода Великого.



Дед с петухом.



Русалка.



Ожидание.

Источник: https://www.liveinternet.ru/users/madam_irene/post494943066/