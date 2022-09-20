Николлетто

Всемирный подниматель настроения))))))

МИХАИЛ ШРИЛЕВ. РУССКОЕ


Дарёнка.

Щрилёв Михаил Николаевич мечтал стать журналистом, учился в мореходке, но выбрал путь художника. Рисовать научился раньше, чем писать и читать. С детства его тянуло к ярким краскам. Специального художественного образования Михаил Щрилёв не имеет. Он – самоучка, а коллеги по цеху его называют самородком. С 1985 по 1987гг. обучался в Народном университете им.Н.К.Крупской при Краснодарском художественном училище. Проживает в Свердловской области. Увлекается историей Древней Руси.

     

Княжич приехал.

Для веселья души.

Гонец.

Дарёнкины мечты.

На Ивана Купалу.

Снегири прилетели.

Раз в Крещенский вечерок.

Над рекой времени.

Признание.

Солнышки.

Св.Серафим Саровский.

Из бабушкиного окошка.

Скоморохи.

Анна Ярославна.

Рязань 21 декабря 1237 года.

Девочка с калиной.

Натюрморт с лаптями.

Княгиня Ольга.

В праздник Купалы.

Дарья.

Веселись народ!

Утро Новгорода Великого.

Дед с петухом.

Русалка.

Ожидание.

Источник: https://www.liveinternet.ru/users/madam_irene/post494943066/

20.09.2022 - Posted by | Креатив...

Комментариев нет.

Добавить комментарий

Заполните поля или щелкните по значку, чтобы оставить свой комментарий:

Gravatar
Логотип WordPress.com

Для комментария используется ваша учётная запись WordPress.com. Выход /  Изменить )

Фотография Twitter

Для комментария используется ваша учётная запись Twitter. Выход /  Изменить )

Фотография Facebook

Для комментария используется ваша учётная запись Facebook. Выход /  Изменить )

Отмена

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

← Ранее |

%d такие блоггеры, как: