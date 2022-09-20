Виандот: Золотая курица. Раньше одна такая птица стоила как целый дом! Что в ней такого особенного?

Кто сказал, что высокопродуктивные куры обязательно должны быть невзрачными на вид? Правильно, никто так не говорил! Поэтому в породе виандот пернатые рискнули совместить всё самое лучшее: яркую внешность, мясо-яичные качества и покладистый характер.

— Лети, птица! Я дарую тебе свободу! — Чел, ты ку-ку?

Виандот — первая американская порода кур двойного направления. То есть они могут и яиц снести, и сами обедом стать. Над созданием породы корпели сразу четыре человека. На протяжении 10 лет они скрещивали импортных несушек, таких как кохинхины, леггорны, доркинги и некоторых других — между собой.

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К 1883 году был принят первый стандарт на серебристую разновидность породы. С этого момента курочки начали распространяться повсеместно. В те времена в Америке ещё не было крупных промышленных птицефабрик, а сами куры рассматривались только как источник яиц и выращивались на частных подворьях.

Еще одна отличительная черта породы — плоский гребень, называемый розовидным. Он у птичек не только для красоты: маленький плоский гребешок меньше всего подвержен обморожению.

Поэтому-то создание виандотов имело такой большой коммерческий успех: теперь фермеры могли поставлять на рынки не только яйца, но и мясо птицы, которое раньше ценилось куда выше, чем сейчас. В 1904 году наблюдался рекордный пик продаж виандотов — за хорошую породистую птичку цена могла доходить до 165 фунтов стерлингов. На эти деньжищи можно было купить целый дом!

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Вместе с ростом популярности на родине, птиц стали вывозить и за её пределы. Фермерам мира курочки полюбились не только за продуктивность: виандоты неприхотливы, хорошо переносят холод, ладят с людьми и между собой. А бонусом к такому набору качеств идёт шикарное кружевное оперение: американские организации признают 9 окрасов кур, в то время как европейские — целых 30!

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Сегодня виандотов не разводят в промышленных масштабах, потому что на крупной птицефабрике не выгодно держать кур двойного направления продуктивности. К тому же представители породы склонны к набору лишнего жира в условиях малой подвижности — а на птицефабриках особо не разгуляешься.

Курочка виандот осудительно смотрит на тех, кто не проходит ежедневно по 10.000 шагов.

Поэтому виандот, как и 150 лет назад, живут на подворьях и радуют своих владельцев. Помимо получения прибыли, курочки приносят радость как питомцы. У пернатых на удивление не склочный для кур характер. Селекционеры Англии и Германии даже вывели карликовую версию виандотов — при сохранении всех положительных черт стандартной версии, эти крошки вырастают всего до 1 килограмма, что почти в 4 раза меньше обычных кур.

Источник: https://dzen.ru/media/knigajivotih/viandot-zolotaia-kurica-ranshe-odna-takaia-ptica-stoila-kak-celyi-dom-chto-v-nei-takogo-osobennogo-63276459da47be6e585494e6?&