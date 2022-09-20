Николлетто

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Виандот: Золотая курица. Раньше одна такая птица стоила как целый дом! Что в ней такого особенного?

Нифига, сколько зелени ты за меня отвалил!

Кто сказал, что высокопродуктивные куры обязательно должны быть невзрачными на вид? Правильно, никто так не говорил! Поэтому в породе виандот пернатые рискнули совместить всё самое лучшее: яркую внешность, мясо-яичные качества и покладистый характер.

— Лети, птица! Я дарую тебе свободу! — Чел, ты ку-ку?

— Лети, птица! Я дарую тебе свободу! — Чел, ты ку-ку?

Виандот — первая американская порода кур двойного направления. То есть они могут и яиц снести, и сами обедом стать. Над созданием породы корпели сразу четыре человека. На протяжении 10 лет они скрещивали импортных несушек, таких как кохинхины, леггорны, доркинги и некоторых других — между собой.

Не знала, что для куриц существует кольчуга...

Не знала, что для куриц существует кольчуга…

К 1883 году был принят первый стандарт на серебристую разновидность породы. С этого момента курочки начали распространяться повсеместно. В те времена в Америке ещё не было крупных промышленных птицефабрик, а сами куры рассматривались только как источник яиц и выращивались на частных подворьях.

Еще одна отличительная черта породы — плоский гребень, называемый розовидным. Он у птичек не только для красоты: маленький плоский гребешок меньше всего подвержен обморожению.

Еще одна отличительная черта породы — плоский гребень, называемый розовидным. Он у птичек не только для красоты: маленький плоский гребешок меньше всего подвержен обморожению.

Поэтому-то создание виандотов имело такой большой коммерческий успех: теперь фермеры могли поставлять на рынки не только яйца, но и мясо птицы, которое раньше ценилось куда выше, чем сейчас. В 1904 году наблюдался рекордный пик продаж виандотов — за хорошую породистую птичку цена могла доходить до 165 фунтов стерлингов. На эти деньжищи можно было купить целый дом!

Нифига, сколько зелени ты за меня отвалил!

Нифига, сколько зелени ты за меня отвалил!

Вместе с ростом популярности на родине, птиц стали вывозить и за её пределы. Фермерам мира курочки полюбились не только за продуктивность: виандоты неприхотливы, хорошо переносят холод, ладят с людьми и между собой. А бонусом к такому набору качеств идёт шикарное кружевное оперение: американские организации признают 9 окрасов кур, в то время как европейские — целых 30!

Мама, ты не понимаешь, сейчас красить перья на попе — писк моды!

Мама, ты не понимаешь, сейчас красить перья на попе — писк моды!

Сегодня виандотов не разводят в промышленных масштабах, потому что на крупной птицефабрике не выгодно держать кур двойного направления продуктивности. К тому же представители породы склонны к набору лишнего жира в условиях малой подвижности — а на птицефабриках особо не разгуляешься.

Курочка виандот осудительно смотрит на тех, кто не проходит ежедневно по 10.000 шагов.

Курочка виандот осудительно смотрит на тех, кто не проходит ежедневно по 10.000 шагов.

Поэтому виандот, как и 150 лет назад, живут на подворьях и радуют своих владельцев. Помимо получения прибыли, курочки приносят радость как питомцы. У пернатых на удивление не склочный для кур характер. Селекционеры Англии и Германии даже вывели карликовую версию виандотов — при сохранении всех положительных черт стандартной версии, эти крошки вырастают всего до 1 килограмма, что почти в 4 раза меньше обычных кур.

Источник: https://dzen.ru/media/knigajivotih/viandot-zolotaia-kurica-ranshe-odna-takaia-ptica-stoila-kak-celyi-dom-chto-v-nei-takogo-osobennogo-63276459da47be6e585494e6?&

20.09.2022 - Posted by | Животные

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