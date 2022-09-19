Удивительный император Джаяварман и его забытая империя

Столица империи Ангкор, в Камбодже, признана самым большим городом в мире в доиндустриальную эпоху и по площади превосходит Нью-Йорк. Храм Ангкор-Ват самое большое в истории культовое сооружение. Некоторые социальные достижения могут удивить и сейчас. Однако еще более удивителен император Джаяварман VII, который спас империю, привел к расцвету и сам же ее разрушил.

Храм Ангкор-Ват.

22 января 1861 года французский ботаник Анри Муо обнаружил глубоко в джунглях Камбоджи руины затерянного и неизвестного огромного города. Это открытие вытащило из небытия забытую империю Кхмеров, коренного населения Камбоджи.

А ведь это государство существовало 400 лет и в период своего расцвета охватывало практически весь Индокитайский полуостров, а одного из ее правителей можно назвать одним из самых ярких личностей в истории человечества.

Немного истории

На самом деле об истории королевства Ангкор известно очень немногое. Возникло оно в 9 веке и существовало до 14 века. В период своего расцвета, в конце 12 века, оно включало в себя огромные территории и была одной из крупнейших средневековых империй, причем не только в юго-восточной Азии, но и во всем мире.

Однако после подъема всегда следует упадок. В империи Ангкор он начался с императора Сурьявармана II, который пришел к власти в период расцвета, но ухитрился практически разорить страну гигантскими стройками. Именно в его правление и был построен знаменитый храм Ангкор-Ват, самое большое культовое сооружение в истории.

С этого момента страна начала медленно сползать в пропасть — народные восстания, агрессия соседей, разрушенная экономика. Казалось бы судьба империи Ангкор предрешена и ее полный крах не за горами. Однако нет. Появился правитель, который не просто спас государство, но и вывел его на новый уровень процветания. Однако парадокс в том, что он же и погубил империю окончательно.

Трус и воин

В 1180 году к власти в Ангкоре пришел император Джаяварман VII. Ему было уже 50 лет и это очень интересная история почему он так поздно стал правителем.

Джаяварман VII. Национальный музей Камбоджи.

Ведь он был старшим сыном предыдущего императора и должен был наследовать ему сразу после смерти. Однако, когда старый правитель умер претензии на власть предъявил его младший сын…и старший, Джаяварман, уступил, не стал бороться и уехал в дальнее поместье. Трудно сказать почему. Может не хотел гражданской войны, а может просто испугался.

Дальше больше. Брат его продержался на троне недолго и был свергнут. Джаяварман уже двинулся в столицу, чтобы принять власть, но пока он был в пути на престол взошел один из царедворцев и был коронован. Удивительно, но законный наследник опять уступил и вернулся в поместье. Может действительно трус? Однако дальнейшие события показали, что уж в трусости его обвинять сложно.

Узурпатор продержался на троне 12 лет, оказался абсолютно бездарен и довел страну до ручки. В результате серии военных поражений империя рухнула, столица пала и по ней впервые за ее историю ходили иностранные солдаты.

Город Ангкор. Фото Алексея Наседкина.

Вот тогда и вспомнили о Джаявармане. Делегация высших сановников отправилась к нему в поместье и попросила принять власть. Он согласился сразу. Человек, который до 50 лет всячески бежал от власти отдавая ее кому угодно, вдруг, без всяких раздумий, принял предложение стать правителем в абсолютно экстремальной и практически безнадежной ситуации.

Хотя, казалось бы, что может сделать человек который всю свою сознательную жизнь провел в тихом поместье, не участвуя в политике и тем более в войнах и не имел ни малейшего опыта управления чем либо. По логике все должно было стать еще хуже . Однако нет.

50-летний затворник-философ без всякого опыта вдруг оказался блистательным организатором, полководцем и даже флотоводцем, хотя у Ангкора никогда до этого не было флота. Однако победить своего главного врага, царство Тямпа, без побед на море было невозможно, это была морская держава.

Сделали. Флот был построен и в генеральном сражении был полностью разгромлен флот сильнейшей морской державы того региона и того времени.

В целом война длилась 4 года и закончилась сокрушительной победой Ангкора — не только были освобождены свои земли, но и было захвачено само королевство Тямпа. И только после окончательной победы Джаяварман короновался, под номером VII.

Первые пару лет новый император был занят наведением порядка в империи — подавлял восстания и возвращал отпавшие провинции. Все успешно. Империя была полностью восстановлена в границах ее лучших времен.

А потом начались чудеса.

Мудрец и сумасшедший

Джаяварман прекратил любые военные действия и занялся экономикой. Хозяйство Ангкора строилось на двух основных отраслях — ирригационном земледелии и развитой торговле. Естественно, что за время войн и разрухи все пришло в упадок. И именно восстановлением и развитием занялся новый император.

Восстанавливались старые и строились новые дороги и это были не какие-нибудь проселки. Дороги были полностью вымощены камнем и делались на высоки насыпях, чтобы не размывались. Поражает масштаб — только дорога по южным провинциям была протяженностью 900 км. Более того на всех дорогах, через определенные промежутки, строились постоялые дворы.

Была полностью восстановлена ирригационная система, а ведь это довольно сложный объект. И все это было сделано в кратчайшие сроки и хозяйство Ангкора не только восстановилось, но и начало процветать. Однако не только экономика.

Удивительные вещи делались в медицине и образовании. В каждой провинции строились больницы. И это были не просто медпункты с фельдшером-шарлатаном, а полноценные учреждения со штатом в 98 человек и на полном государственном обеспечении.

По всей стране основывались ремесленные и художественные училиша, высшие школы где изучали философию и риторику. Основана была даже специальная академия для женщин, для средних веков это вообще уникальное явление, наверное во всем мире такого не было.

А самое главное, что все это, и медицина и образование, было абсолютно бесплатным для людей и не было никаких сословных ограничений. Да такое и сейчас далеко не везде встретишь.

В общем страна стала процветать. Вообще похоже на сказку — страна богатеет, люди благоденствуют и правит государством заботливый и мудрый правитель.

Джаяварман VII. Камбоджа, Музей Гиме.

Однако так действительно было. Но вдруг все изменилось и очень быстро.

Мы уже никогда не узнаем, что произошло с этим человеком и почему он так изменился. Вдруг все прекратилось, все социальные проекты были свернуты, вновь началась череда завоевательных войн, причем не очень успешных. Возобновилось грандиозное строительство гигантских храмов, причем с явными признаками мании величия. Ведь император объявил себя живым богом, будущим Буддой.

Самое характерным строением этого периода стал храм Байон. В нем 50 гигантских башен и на всех четырех сторонах каждой башни было изображение императора. 200 Джаяварманов и так по всей стране.

Храм Байон.

Естественно прекратилось всякое финансирование больниц, школ, дорого, каналов и водоемов. Все уходило на гигантское строительство и бессмысленные войны.

А ведь правил Джаяварман долго и дожил до 90 лет и в последние годы своего царствования разрушил практически все, что сам и построил. После его смерти в 1219 году империя так и не смогла восстановиться и довольно скоро прекратила свое существование.

Что это было — мания величия, старческий маразм, сумасшествие? Мы уже никогда не узнаем.

Источник: https://dzen.ru/media/id/5bc46560dca03c00aba381e5/udivitelnyi-imperator-djaiavarman-i-ego-zabytaia-imperiia-6328270da4220029142a7cf1?&