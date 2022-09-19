Октоберфест — 2022

В Мюнхене после двухлетнего перерыва из-за пандемии коронавируса открылся крупнейший фестиваль пива "Октоберфест"

По традиции ровно в полдень обер-бургомистр баварской столицы откупоривает 200-литровую бочку со свежесваренным пивом и тем самым дает старт празднованию Октоберфеста. Открытие первой бочки является знаком для хозяев палаток, что можно разливать и продавать пиво.

Фото: ЕРА/ТАСС

"Октоберфест" открывается традиционным шествием, в котором принимают участие оркестры, стрелковые общества, общества национальных костюмов и около 40 празднично украшенных упряжек

Фото: DPA/ТАСС

После парада уставшие участники и зрители отправляются пить пиво

Фото: Johannes Simon/Getty Images

Праздник проходит на большом открытом поле под названием Терезин луг неподалеку от центра города. К началу фестиваля луг застраивают шатрами и палатками, в которые помещается до 10 000 человек.

Фото: Johannes Simon/Getty Images

Главный символ фестиваля — баварские девушки, одетые в национальное платье дирндль. Наряд представляет собой сарафан с фартуком и повязанным на левую сторону бантом.

Фото: DPA/ТАСС

До того как проведение Октоберфеста приостановили из-за пандемии коронавируса, мероприятие ежегодно посещали около 6 млн человек

Фото: Johannes Simon/Getty Images

На празднике имеется множество аттракционов — от традиционных каруселей до современных конструкций вроде американских горок

Фото: Johannes Simon/Getty Images

В этом году цены на пиво выросли примерно на 15% по сравнению с фестивалем 2019 года

Фото: DPA/ТАСС

В первые дни праздника участникам фестиваля пришлось промокнуть. Гости фестиваля запаслись зонтиками и дождевиками, а торговцам уличных палаток пришлось заботливо накрыть свои товары клеенкой.

Фото: DPA/ТАСС

Нынешний Октоберфест станет 187-м по счету и продлится до 3 октября

Фото: DPA/ТАСС

Источник: https://www.interfax.ru/photo/5981/61860