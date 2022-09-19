Как ботинки, придуманные для королевы Виктории, стали популярны во всём мире

Королевской эту обувь прозвали не только потому, что она завоевала сердца миллионов модников и модниц по всему миру – но и из-за ее замечательной истории: именно благодаря особе королевской крови ботинки челси получили такое признание, и с одобрения королевы, а точнее даже – с активной ее поддержки этой инновационной модели, и началась новая глава в истории моды, которую потом успешно дополнили музыканты группы «Битлз».

Подарок для королевы

Королева Виктория – это было известно всем британским подданным – очень любила прогулки на свежем воздухе, а особенно – катание верхом. Но у дамской обуви начала XIX века был один существенный недостаток: шнурки, которые запутывались в стременах, рвались и доставляли этим неудобства. Поэтому английский сапожник Джозеф Спаркс Холл решил преподнести ее величеству особенный подарок – такие ботинки, в которых отсутствовали бы шнурки, а сама обувь стала бы от этого только удобнее. Пришлось экспериментировать, но результат оказался блестящим.

Обувь со шнурками имела ряд недостатков — новая модель оказалась намного удобнее

Для своей модели ботинок, которые еще долгое время не получат определенного названия, Спаркс Холл использовал особенный материал – недавно изобретенную американцем Чарльзом Гудьиром вулканизированную резину. Боковая вставка, придававшая ботинку эластичность, стала отличной заменой шнуркам, при этом обувь было легко снимать и надевать, она была прочной и удобной. Эксклюзивную, специально для королевы созданную пару таких ботинок сапожник преподнес ее величеству вскоре после коронации.

Ботинок королевы Виктории авторства Спаркса Холла. Источник: pinterest.com

Виктория отнеслась к подарку с большим энтузиазмом, оценила нововведение, похвалила обувь, чем осчастливила, разумеется, ее изобретателя. Но главное – активно использовала подарок, причем носила ботинки не только в дни, когда каталась верхом, но надевала и во время обычных прогулок. Это было лучшей рекламой из возможных – вслед за ее величеством довольно быстро новую модель ботинок полюбили и аристократы, и покупатели попроще, и даже те, кому требовалась просто крепкая и удобная обувь для работы. К слову, это был далеко не единственный пример того, как королева Виктория влияла на моду, вводя тенденции, которые сохранялись десятилетиями.

Какими были челси

Джозеф Спаркс Холл запатентовал свое изобретение в 1840 году, и вскоре это была самая популярная британская обувь – как у мужчин, так и у женщин. В задней ее части была петля, которая облегчала надевание; женские ботинки доходили до щиколотки и не имели каблуков. Модель называли elastic boots, то есть «эластичные ботинки», она была в ходу у британцев всю викторианскую эпоху и после нее, хорошо зарекомендовала себя во время Первой мировой войны и получила известность за пределами королевства.

Реклама обуви в XIX веке. Источник: pinterest.com

Новая волна популярности «эластичной обуви» принесла им и новое название. В пятидесятые в Британии возникла особая субкультура – молодежь, которая любила джаз и новые музыкальные стили, внимательно относилась к моде, обожала выразительно одеваться. Так сложилось, что центральным районом «обитания» этого поколения англичан стали кафе, бары и другие заведения на улице Кингс-Роуд, в Челси, в западной части Лондона.

Челси в пятидесятых-шестидесятых.

Ботинки, которые пользовались большим успехом у молодежи Челси, быстро заполнили полки обувных магазинов – сохраняя традиции, но подстраиваясь под вкусы нового поколения. Появлялись новые вариации викторианской модели – но все они стали носить общее название, «челси», сохранившееся на десятилетия. В один прекрасный момент ботинки челси приглянулись Полу Маккартни и Джону Леннону – говорят, это было в магазине в Ковент-Гардене.

Ботинки «Битлз»

Мастерам пришлось внести ряд изменений по заказу битлов: так носы «челси» стали длиннее, каблуки стали «кубинскими» – то есть короткими, широкими, скошенными. Разумеется, новое веяние сразу же подхватили тысячи поклонников – и вполне справедливо, что эту модель теперь стали именовать «ботинками «Битлз». Обувь носили и рок-музыканты мирового уровня, ее приобретали все уважающие себя участники самодеятельных рок-коллективов, игравших в гаражах, да и просто следившей за модой молодежи не возбранялось носить «битлы».

Законодатели моды — группа «Битлз».

Так от изобретения Спаркс Холла, которое королева, по его словам «была рада почтить самым заметным и постоянным покровительством», получив одобрение и горожан, и простых тружеников, и даже солдат, ботинки челси прошли путь до гардеробов стильной и выразительной лондонской молодежи шестидесятых, которая, разумеется, не торопилась расставаться со старыми привычками, взрослея.

Но прошло несколько десятилетий – и востребованность ботинок челси или битлз несколько сбавила обороты. Не навсегда – как это обычно и бывает с явлениями, получавшими признание на протяжении долгих десятилетий, а тем более, с продуктами британской культуры, которые завоевали одобрение сразу и аристократии, и народа: в настоящее время приверженность к челси воспринимается как стремление добавить в свою жизнь предметы по-настоящему королевского уровня.

Источник: https://kulturologia.ru/blogs/160922/54258/?fbclid=IwAR1aBaPURg-Wu4xrB2zd30y1ZqbKqKLBX0yBLMkyLG3gK8lkaDwW87eyCvg