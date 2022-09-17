«Вот ведь как вырядились, чертовы дети!» Елизавета II всего раз была в России. Как с ней здесь обошлись?

17-20 октября 1994 года королева Великобритании Елизавета II нанесла свой единственный визит в Россию за все свое долгое правление. До нее из всех британских монархов страну — тогда еще Российскую империю — посещал только Эдуард VII, который встретился с Николаем II на Балтике. Королева Елизавета же прибыла в Москву на самолете, а затем покинула Санкт-Петербург на яхте, как того требовали традиции. Она провела встречу с Борисом Ельциным в Кремле, пообщалась со школьниками. Королевская особа держалась непринужденно и весьма любезно, стараясь не замечать явные проколы принимающей стороны. «Лента.ру» — о том, какой британская королева увидела Россию.

«Здравствуйте, Ваше Величество, раздевайтесь, пожалуйста, здесь не холодно!» — Борис Ельцин широко улыбнулся и шагнул навстречу Елизавете II, прибывшей в Россию с государственным визитом.

При этом президент решил сам, как он думал, галантно помочь британской королеве и уже слегка прикоснулся к воротнику василькового пальто, отделанного по краям оранжевым кантом. Однако гостья с ловкостью баскетболистки или регбистки уклонилась от расставленных президентских рук и моментально очутилась в своем углу дивана. Ельцин присел рядом, и беседа плавно вошла в безликое протокольное русло. Так описал конфузную ситуацию во время встречи Елизаветы II и российского лидера известный журналист Борис Грищенко в своей книге «Посторонний в Кремле».

Елизавета II и Борис Ельцин на Красной площади

Фото: Дмитрий Донской / РИА Новости

Скандала не последовало: люди из ближайшего окружения королевы снисходительно восприняли поступок президента России, к которому Елизавета II, если верить журналисту и писателю Роберту Хардману, всегда относилась с глубоким уважением.

«Королеве Ельцин очень нравился. Она им восхищалась, — заверял адмирал Королевского флота сэр Роберт Вудард. — Думаю, она считала, что человек, способный управлять страной такого размера, должен быть очень необычным»

«Голос у нее мягкий, спокойный, не претендующий ни на что особенное»

Еще до Ельцина королева неоднократно встречалась с первыми лицами СССР. В 1956 году во время своего визита в Англию Елизавету II посетил первый секретарь ЦК КПСС Никита Хрущев. Он вспоминал, что советские делегаты не хотели облачаться во фраки с цилиндрами и были готовы приехать в Королевский дворец только в своих обычных деловых костюмах. Елизавета II согласилась на такое условие, и сама оделась очень просто. Во время беседы она особо интересовалась советским самолетом Ту-104, который в 1956-м как раз только поступил в эксплуатацию.

«Она не проявила никакой королевской чопорности, когда встретилась с нами, — признавался Хрущев. — Ее внешность, ее поведение не требовали от нас, чтобы мы "трепетали", как это бывает в романах, когда описывают встречи с королевами. Елизавета II — обычная женщина, жена своего мужа и мать своих детей. Такой она представилась нам, и такое у нас осталось впечатление. Голос у нее мягкий, спокойный, не претендующий ни на что особенное. Вопросы она ставила такие же, которые задает при встрече с советскими людьми любая иностранка».

Елизавета II и принц Филипп возлагают венок к могиле Неизвестного солдата

Фото: Владимир Родионов / РИА Новости

В 1989 году Елизавета II приняла в Виндзорском замке Михаила Горбачева, показала ему достопримечательности и художественную коллекцию. В ответ генсек пригласил королеву в СССР. Однако на тот момент почва для такого визита еще не созрела.

Но многое изменилось после восстановления исторической справедливости в отношении расстрелянной семьи Николая II, останки членов которой были повторно обнаружены в 1991 году. По словам Ельцина, королева не могла посетить страну, не раскаявшуюся после расстрела Романовых, которые приходились Виндзорам родственниками.

«Но настали годы покаяния, — констатировал Ельцин в своей книге «Президентский марафон». — Покаяния перед памятью всех невинно убиенных в годы революции, в годы Гражданской войны и репрессий»

«Мы не понимали, как себя вести»

Реактивный BAe 146 королевы совершил посадку во Внуково во второй половине дня 17 октября 1994 года. Из аэропорта Елизавета и ее супруг принц Филипп поехали прямо в Кремль, там их уже ждали Ельцины. Чета остановилась в кремлевской резиденции, где до них гостили многие высокие гости, в том числе президенты США Ричард Никсон и Рональд Рейган.

Встреча в аэропорту Пулково

Фото: А. Варфоломеев / РИА Новости

По мнению пресс-секретаря президента России в 1992-1995 годах Вячеслава Костикова, визит британского монарха означал, что Россия вернула себе не только политический, но и нравственный статус. Впервые во время торжественного обеда в Грановитой палате и сам президент, и все помощники были одеты в смокинги, что придавало процедуре особую торжественность.

«Когда мы один за другим подходили вначале к королеве, а затем к президенту, его глаза смеялись. Он как бы говорил с иронией: вот ведь как вырядились, чертовы дети!» — отмечал Костиков в своей книге «Роман с президентом».

Елизавета II беседует с москвичами во время прогулки по Красной площади

Фото: Дмитрий Донской / РИА Новости

И в британское посольство, и на прием в честь королевы в Кремль пригласили многих известных людей. Оказалась среди них и депутат Госдумы Ирина Хакамада, которая, по ее же словам, ощущала себя песчинкой в мире богов. Политику врезалось в память, что все очень волновались и буквально сходили с ума.

«Все мы — и политики, и бизнесмены, и деятели культуры — не понимали, как себя вести и во что одеваться, — призналась Хакамада в своей книге «В предвкушении себя. От имиджа к стилю». — Прошел слух, что только смокинги и платья в пол, все черное, в глаза не смотреть, женщинам приседать в книксен, мужчинам не протягивать руку и не пытаться Ее Величество целовать. Я не спала всю ночь. Со страха надела что-то очень длинное и бесформенное, типа монашеского облачения. Цель — вообще стать невидимкой. Каково же было мое изумление, когда в посольстве я обнаружила разноцветно одетых женщин, часть вообще в деловых костюмах. Толпа пестрела и переливалась, перемежаясь нескладными фигурами россиян во взятых напрокат дешевых смокингах»

Некоторых гостей по очереди подводили к королеве. Хакамаду представили как депутата новой формации, она «что-то промямлила», пытаясь смотреть вбок, и спешно ретировалась.

Церемонию в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца возглавили Ельцин и его супруга Наина. Взоры собравшихся были устремлены к ним и к королевской чете.

«Две пары одновременно вошли в зал длиной 90 метров с противоположных концов и встретились в середине, обменявшись крепкими рукопожатиями под лучами шести люстр на 400 лампочек каждая, — рассказал Хардман в своей книге "Елизавета II. Королева мира. Монарх и государственный деятель". — Несмотря на то что британская пресса заранее смаковала, как президент по-медвежьи обнимет королеву, господин Ельцин приветствовал гостью не слишком низким, но почтительным поклоном, а затем преподнес ей большой букет роз. Королева, похоже, приняла их с большей радостью, чем обычно брала букеты».

Фото: Anwar Hussein / Getty Images

Состоялся обмен любезностями. Ельцин сообщил своей гостье, что в России ее считают олицетворением государственной мудрости, преемственности истории, величия нации.

«С достоинством выполняя свою миссию, вы, Ваше Величество, подтверждаете важную идею о том, что монархия может быть неотъемлемой частью демократической системы правления, воплощением духовного и исторического единства нации», — сказал он.

Елизавета II согласилась с его словами и заявила, что времена перемен — это некомфортные времена.

«Процесс перемен принес неопределенность, и пока не все убеждены, что эти великие усилия увенчаются успехом, которого они заслуживают. Я твердо верю, что так оно и будет», — добавила королева

«Петербург был "усеян" милиционерами»

Ельцин лучезарно улыбался и держался изо всех сил, хотя прошло лишь три недели после инцидента в Шенноне. 30 сентября 1994-го президент России, летевший из США, во время остановки на дозаправку должен был встретиться с премьером Ирландии Альбертом Рейнольдсом, однако не вышел из самолета. Впоследствии тогдашний шеф Службы безопасности президента Александр Коржаков признался, что в полете с Ельциным случился приступ, он очень плохо себя чувствовал и потому отправил вместо себя вице-премьера Олега Сосковца. Однако в прессе появилась и версия о том, что Ельцин «проспал Ирландию», будучи сильно пьяным. Поэтому британские репортеры внимательно следили на приеме за тем, что пьет президент России. Если верить Хардману, на банкете Ельцин ограничился водкой, затем поднял тост с бокалом красного вина и в конце приема выпил немного грузинского коньяка.

Елизавета II и Борис Ельцин

Фото: Tim Graham Picture Library / Getty Images

В качестве подарка королева преподнесла чете Ельциных коробку из полированного дерева. Внутри были выдвижные ящички, а в них — пакетики с семенами из королевского сада (Наина с дочерями Еленой и Татьяной высадили их в грунт, но не все растения смогли прижиться в России; тем не менее, как говорил Ельцин, королевская семья навсегда оставила память в саду его семьи).

Следующее после прибытия в Москву утро началось с конфуза. Все ожидали выхода Елизаветы II, но она все никак не появлялась. После некоторой заминки выяснилось, что гувернантка королевы проспала и не подготовила ей цветы, а без положенного по церемониалу небольшого букета высокая гостья предстать перед публикой никак не могла.

Елизавета II и принц Филипп в Эрмитаже

Фото: Martin Keene — PA Images / Getty Images

«Немало бывает таких неловких моментов, когда, не соблюдая этикета, даме подают руку, не дожидаясь, когда она подаст ее сама. Видно, так случается не только в России, поэтому, оберегая королеву от неожиданных и неположенных рукопожатий, ее протокол и установил такое правило, что королева всегда должна держать в руках букинетку. Все видят, что у королевы руки заняты, а если нужно, она протянет руку сама. Так что после некоторой заминки королева наконец вышла, извинилась и сказала: "Мои тоже временами меня подводят"», — отмечал в своей книге «Повседневная жизнь Кремля при президентах» многолетний шеф кремлевского протокола Владимир Шевченко.

Ельцин последовал за королевой в Санкт-Петербург, который, по свидетельству журналиста Руслана Линькова, «был просто "усеян" милиционерами». Корреспондент иронизировал, что им пришлось охранять неизвестно от кого деревья и столбы вдоль дороги из аэропорта Пулково, а за бурно желтевшими кустарниками мерзли свезенные со всей округи спецназовцы.

Фото: Tim Graham Picture Library / Getty Images

В двух городах — Москве и Петербурге — Елизавета II увидела не только стандартный набор достопримечательностей — Красную площадь, Эрмитаж, Петропавловскую крепость, мемориал на Пискаревском кладбище, дворцы и соборы. Она побывала в центре по реабилитации детей-инвалидов, открыла мемориальный камень на стройплощадке нового здания британского посольства. Королеву пригласили на репетицию драмкружка в одну из престижных столичных школ с углубленным изучением английского языка, где она пообщалась с учениками. Вместе с Ельциными Елизавета II и принц Филипп посмотрели в Большом театре «Жизель».

Во время встречи со школьниками

Фото: Владимир Родионов / РИА Новости

«Королеву здесь встретили очень сердечно, — рассказал «Ленте.ру» российский посол в Лондоне в 1994-1997 годах Анатолий Адамишин. — Кричали иногда на улицах: "Елизавета, оставайся с нами!" И результаты визита тоже были очень хорошие, был подписан целый ряд соглашений. Ну и главное — тот человеческий осадок, который остался и во время визита, и после. Так что приезд сюда английской королевы, я считаю, был пиком в наших отношениях с Англией. Вряд ли такой пик в отношениях России и Великобритании будет достигнут в ближайшее время»

Первый в истории официальный визит британского монарха в Россию состоялся задолго до поездки Елизаветы II. Это произошло летом 1908 года, когда Николай II и Эдуард VII, приходившийся ему дядей, встретились на императорской яхте «Штандарт» в Ревельской бухте (ныне Таллинский залив), причем на сушу они не сходили.

Строгий церемониал требовал, чтобы и правнучка Эдуарда VII проделала часть пути по морю. Поэтому Елизавета II решила возвращаться в Англию на своей яхте «Британия».

По заверению Шевченко, там, на яхте, сотрудники его службы старались учесть все особенности британского королевского протокола, но конфуз случился опять. Королева перед началом своего выступления стукнулa дeрeвянным мoлoткoм — и ей это было можно. Ельцин же подумал, что можно и ему — и стал громко стучать кулаком по столу перед своим тостом. Елизавета II в шутку всплеснула руками и охнула, инцидент был исчерпан.

Королевская яхта «Британия» в Санкт-Петербурге

Фото: Алексей Варфоломеев / РИА Новости

«Она обычно руки никому не подает, — утверждал Шевченко. — Но, когда мы прощались в Петербурге, мне она подала руку, сказала: "Спасибо". Она была довольна»

Источник : https://lenta.ru/articles/2022/09/10/koroleva/