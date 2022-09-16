Николлетто

Всемирный подниматель настроения))))))

Шахматы в жизни Ленина

Ленин играет в шахматы с Богдановым в гостях у Максима Горького

Владимир Ленин был великолепным шахматистом. Находясь в сибирской ссылке, он отточил своё мастерство и мог одновременно вести несколько партий, в том числе и по почте. В течение всей жизни Ленин решал шахматные задачи и этюды, встречался и переписывался со знаменитыми шахматистами, а в своих политических трудах нередко пользовался шахматной терминологией.

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Источник: https://www.factroom.ru/izvestnye-lyudi/politiki/vladimir-lenin/shahmaty-v-zhizni-lenina

16.09.2022 - Posted by | Немного истории...

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