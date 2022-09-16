ЧЕРЕЗ БЕЗДНЫ, В ПОЛЕТ, НА КРЫЛЕ УРАГАНА … MICHA ARKHIPOFF

Михаил стал профессиональным художником в возрасте 20 лет. Окончил ЛГИТМИК институт в Санкт-Петербурге в 1993 году.

В 1994 году эмигрировал во Францию. С 1994 года член Союза художников России в Париже.

До 1996 Михаил работал в разных техниках — масло, акварель, темпера, офорты, литографии, иконописи и реставрации. В 1996 году он обратил свое внимание на дерево и масло, развивается замечательная и уникальная личная техника. Вскоре о его работах узнают известные коллекционеры и ценители искусства.

Его работы впечатляют оригинальностью композиции, тонкостью цвета и уникальным трехмерным методом живописи. Михаил Архипов захватывает своей идеей, самые обычные и случайные объекты он преобразует в вечную игру мистических значений. Его картины характеризуются изобилием символов и загадок, связанных с его собственной жизнью.

Мир его картин богат, полон загадок, флагов, безграничен и уникален для каждого, кто входит в него.

Через бездны, в полет, на крыле урагана,

Парус в клочья изорван, рангоут разбит.

На Летучем Голландце в объятья тумана,

Дух мятежный и вольный куда-то спешит.

Ни мгновенья покоя у Призрака Ночи,

Только волны и ветер — и берега нет.

Что он ищет, Скиталец? Что думает, хочет?

Рассекая форштевнем объятия лет.



В океане одинокий парусный фрегат.

Он плывёт в чужую гавань,

Белым чайкам рад.

Позади лазурный остров

Впереди туман…

В синиве водоворота

Он найдёт обман.

Он плывёт, погасли свечи.

В полной тишине

Глубина зелёной дали

Замерла во тьме.

Он надеется, он верит

Что растает лёд.

Он свободен словно ветер,

Он плывёт вперёд. .



























































































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Источник: https://www.liveinternet.ru/users/madam_irene/post494925719/