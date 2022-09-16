Николлетто

Всемирный подниматель настроения))))))

ЧЕРЕЗ БЕЗДНЫ, В ПОЛЕТ, НА КРЫЛЕ УРАГАНА … MICHA ARKHIPOFF

0_bc9bb_d7ee69b3_XXXL (700x528, 356Kb)

Михаил стал профессиональным художником в возрасте 20 лет. Окончил ЛГИТМИК институт в Санкт-Петербурге в 1993 году.
В 1994 году эмигрировал во Францию. С 1994 года член Союза художников России в Париже.
До 1996 Михаил работал в разных техниках — масло, акварель, темпера, офорты, литографии, иконописи и реставрации. В 1996 году он обратил свое внимание на дерево и масло, развивается замечательная и уникальная личная техника. Вскоре о его работах узнают известные коллекционеры и ценители искусства.
Его работы впечатляют оригинальностью композиции, тонкостью цвета и уникальным трехмерным методом живописи. Михаил Архипов захватывает своей идеей, самые обычные и случайные объекты он преобразует в вечную игру мистических значений. Его картины характеризуются изобилием символов и загадок, связанных с его собственной жизнью.
Мир его картин богат, полон загадок, флагов, безграничен и уникален для каждого, кто входит в него.

Через бездны, в полет, на крыле урагана,
Парус в клочья изорван, рангоут разбит.
На Летучем Голландце в объятья тумана,
Дух мятежный и вольный куда-то спешит.
Ни мгновенья покоя у Призрака Ночи,
Только волны и ветер — и берега нет.
Что он ищет, Скиталец? Что думает, хочет?
Рассекая форштевнем объятия лет.
0_bcc3b_d2ecaf2e_XXL (579x700, 395Kb)
В океане одинокий парусный фрегат.
Он плывёт в чужую гавань,
Белым чайкам рад.
Позади лазурный остров
Впереди туман…
В синиве водоворота
Он найдёт обман.
Он плывёт, погасли свечи.
В полной тишине
Глубина зелёной дали
Замерла во тьме.
Он надеется, он верит
Что растает лёд.
Он свободен словно ветер,
Он плывёт вперёд. .
0_bc9ba_d652e79f_XXXL (700x509, 368Kb)
0_bc9bf_2e8f2373_XXXL (700x535, 423Kb)
jfNsfcGnOhE (700x480, 319Kb)
sVmnQ0N20jM (700x498, 364Kb)
sa0EKTCc8Cg (700x483, 386Kb)
QtIynDQWUVg (700x538, 395Kb)
a_MCKMfyuW8 (700x534, 299Kb)
5e67e7_49f585552a2e449f9589fbb8f10ca6c4.jpg_srb_p_790_755_75_22_0.50_1.20_0.00_jpg_srb (700x668, 560Kb)
5e67e7_bc728bbbf4c04a3096098eb80ec38785.jpg_srb_p_796_755_75_22_0.50_1.20_0.00_jpg_srb (700x664, 562Kb)
5e67e7_6ca731c5c4fe439eb693a4b69afd46f5.jpg_srb_p_1020_559_75_22_0.50_1.20_0.00_jpg_srb (700x384, 299Kb)
5e67e7_f2a56b6620d881e10555075b4149886b.jpg_srb_p_1020_705_75_22_0.50_1.20_0.00_jpg_srb (700x484, 242Kb)
5e67e7_b8dbb06ddbf273018ddc31f953d5d153.jpg_srb_p_1020_721_75_22_0.50_1.20_0.00_jpg_srb (700x494, 403Kb)
5e67e7_5a0a0cd64af4fe0a3d783ebe590ac419.jpg_srb_p_1020_717_75_22_0.50_1.20_0.00_jpg_srb (700x491, 409Kb)
5e67e7_45af3502d37b258b77c2e1817982b025.jpg_srb_p_1020_544_75_22_0.50_1.20_0.00_jpg_srb (700x373, 324Kb)     
5e67e7_3c71d6f04665477280aaf06cef75442a.jpg_srb_p_1020_507_75_22_0.50_1.20_0.00_jpg_srb (700x347, 257Kb)
5e67e7_4a027e6a35ba4f2a8d48149e4a8d2136.jpg_srb_p_931_755_75_22_0.50_1.20_0.00_jpg_srb (700x568, 497Kb)
5e67e7_3c7a9a5ee147487f87b42f1322855b26.jpg_srb_p_1020_532_75_22_0.50_1.20_0.00_jpg_srb (700x364, 285Kb)
5e67e7_f514d14f4f29455fab8a7851f605e236.jpg_srb_p_600_740_75_22_0.50_1.20_0.00_jpg_srb (559x700, 314Kb)     
5e67e7_7b5fcfd38bcb42ceaf7b4c7c14e40ac2.jpg_srb_p_1020_532_75_22_0.50_1.20_0.00_jpg_srb (700x365, 245Kb)
5e67e7_ac52ca58de55355f488732a7378a3325.jpg_srb_p_1020_751_75_22_0.50_1.20_0.00_jpg_srb (700x514, 370Kb)
5e67e7_5a4028eb8e8044dfcb95ed64106b0691.jpg_srb_p_600_755_75_22_0.50_1.20_0.00_jpg_srb (481x700, 326Kb)
5e67e7_8d19862fd42fb5ae5b4506f5302d9da8.jpg_srb_p_1020_706_75_22_0.50_1.20_0.00_jpg_srb (700x484, 394Kb)
0_bc9b6_c8f31a83_XXL (700x517, 358Kb)
0_bc996_c4e8d829_XXL (690x700, 559Kb)
0_bc9c2_1c5f6bdc_XXL (531x700, 333Kb)
0_bc9cb_ef88ed3d_XXL (700x682, 519Kb)
0_bc9d2_6abeb6fc_XXL (697x700, 398Kb)
0_bc9e1_d7e0100a_XXL (700x546, 360Kb)
0_bc9e2_d509950_XXL (700x495, 351Kb)
0_bc990_a26ac9e0_XXL (700x407, 224Kb)
0_bc9a0_74506a64_XL (522x700, 323Kb)
0_bc9ab_7afdf8a7_XXL (696x700, 494Kb)
0_6e427_2bc18124_XL (700x594, 401Kb)
0_bcc1a_d0c99696_XXXL (700x692, 359Kb)
0_bcc1c_26b0459c_XXXL (700x346, 200Kb)
0_bcc1d_cd46b56f_XXXL (700x409, 239Kb)
0_bcc2b_b0f4281b_XXXL (700x483, 218Kb)
0_bcc20_1e131216_XXXL (696x700, 492Kb)
0_bcc21_ba082f86_XXXL (700x486, 336Kb)
0_bcc23_a857158c_XXXL (700x348, 225Kb)
0_bcc25_9653f5d7_XXXL (696x700, 494Kb)
0_bcc26_941e2d87_XXXL (700x380, 270Kb)
0_bcc28_efb94651_XXXL (700x359, 234Kb)
0_bcc29_673f5427_XXXL (700x494, 349Kb)
0_bcc2a_b7c307b7_XXXL (700x477, 357Kb)
0_bcc30_c4c417b3_XXXL (700x364, 283Kb).
0_bcc33_3aa6eb27_XXXL (700x358, 245Kb)
0_bc9e3_2fd2afc_XXL (700x690, 453Kb)

Источник: https://www.liveinternet.ru/users/madam_irene/post494925719/

16.09.2022 - Posted by | Креатив...

Комментариев нет.

Добавить комментарий

Заполните поля или щелкните по значку, чтобы оставить свой комментарий:

Gravatar
Логотип WordPress.com

Для комментария используется ваша учётная запись WordPress.com. Выход /  Изменить )

Фотография Twitter

Для комментария используется ваша учётная запись Twitter. Выход /  Изменить )

Фотография Facebook

Для комментария используется ваша учётная запись Facebook. Выход /  Изменить )

Отмена

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

← Ранее | Далее →

%d такие блоггеры, как: