Три самых известных мумифицированных тела в России, помимо Ленина

Русские — не египтяне, но в центре Москвы стоит Мавзолей с настоящей мумией внутри. Но мумия Ленина — не единственная в России. Например, возле Кремля, под шестиметровым слоем земли захоронено тело Сталина. Учёные предполагают, что оно отлично сохранилось.

Мумифицировали не только вождей или партийных деятелей. Консервацию одного тела одобрила православная церковь, сославшись на необходимость сохранения его для потомков. Однако не всем мумиям удалось «дожить» до наших дней.

Чьи тела в России подвергли мумификации, и почему мы так мало знаем об этих останках, нетронутых временем? Фактрум восполняет пробелы в истории русского бальзамирования и предлагает «познакомиться» с другими известными мумиями.

Тело Сталина в Мавзолее и под землёй

Второе по популярности «спящее» тело — мумия Иосифа Сталина. Решение о мумификации вождя было вполне логичным. В Сталине видели последователя Ленина, поэтому и тело должно было находиться рядом с «отцом революции». Медицинскую подготовку проводил анатомист, который «консервировал» и Владимира Ильича. Работа была выполнена на высшем уровне.

Сталин и Ленин лежали рядом в Мавзолее до 1961 года. Хрущёв, который занимал пост генсека в этот период, вёл активную антисталинскую политику. Поэтому тело вождя было решено убрать из Мавзолея. По мнению Хрущёва, Сталин превратил идеи революции в тиранию и террор. Мумию вождя захоронили под кремлёвскими стенами. При этом учёные убеждены, что «консервация» проводилась настолько качественно, что тело и сегодня выглядит неплохо. Таким образом, вторая по значимости мумия погребена под шестью метрами земли возле главной государственной резиденции России. Кремль вообще превратился в своего рода некрополь с могилами, урнами и братскими захоронениями.

Благословлённая мумия Николая Пирогова

Простые солдаты считали Николая Пирогова всемогущим. Иногда на фронте ему даже приносили тела с отрубленными головами, ожидая, что хирург воскресит человека. Славу врачу принесли не только медицинские подвиги на поле боя. Пирогов изобрёл гипсовые повязки, благодаря которым раздробленные кости быстрее срастались. Во всём мире он также известен как врач, впервые применивший анестезию во время открытых операций. Благодаря обезболиванию солдаты реже умирали от болевого шока во время хирургического вмешательства.

Мумия Н. Пирогова

Его заслуги признала даже церковь. По этой причине жена Пирогова получила разрешение на мумификацию тела. «Консервацию» проводил один из лучших учеников хирурга Давид Выводцев. Со смерти Николая Пирогова прошло почти 140 лет, но тело его до сих пор не тронуто временем. Мумия покоится в небольшом фамильном склепе, который расположен в Виннице.

Тело Котовского: осквернённое и упокоенное

Мавзолей Котовского в Виннице

Третья известная мумия также спрятана под толщей грунта. Тело принадлежит знаменитому красному командиру Григорию Котовскому. История жизни большевика имеет множество сомнительных поворотов. Коммунист прошёл путь от бандита до командующего дивизией Красной Армии. Сегодня всё чаще можно услышать, что командир был простым бандитом, умело реализовавшим себя в неспокойные времена.

Григория Котовского застрелил собственный адъютант. До победы «красных» командир не дожил несколько месяцев. В Красной Армии Котовский пользовался бешеной популярностью. Это натолкнуло властей на мысль, что тело необходимо сохранить как идеологический символ. Мумию Котовского поместили в небольшой мавзолей в Подольске.

Немецкие войска, вторгшиеся на Украину в 1941 году, усыпальницу командира уничтожили. Тело выбросили словно мусор. По счастливой случайности мумию нашли в груде обломков после завершения боевых действий. Останки захоронили в простой могиле рядом с восстановленным мавзолеем. Пустующий склеп, кстати, до сих пор стоит на одном из кладбищ Подольска.

Источник: https://www.factroom.ru/rossiya/tri-samyh-izvestnyh-mumificirovannyh-tela-v-rossii-pomimo-lenina