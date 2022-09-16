Николлетто

Всемирный подниматель настроения))))))

Прощание с королевой Елизаветой II

В процессии приняли участие король Карл III, его сыновья принцы Уильям и Гарри, а также другие члены королевской семьи

В Лондоне началось публичное прощание с королевой Великобритании Елизаветой II

В среду, 14 сентября, кортеж доставил гроб с телом Елизаветы II в Вестминстерский дворец из Букингемского дворца

В среду, 14 сентября, кортеж доставил гроб с телом Елизаветы II в Вестминстерский дворец из Букингемского дворца

Фото: АР/ТАСС

Траурное шествие прошло под артиллерийский салют и звон колокола на часовой Башне Елизаветы, более известной как Биг-Бен

Траурное шествие прошло под артиллерийский салют и звон колокола на часовой Башне Елизаветы, более известной как Биг-Бен

Фото: АР/ТАСС

В процессии приняли участие король Карл III, его сыновья принцы Уильям и Гарри, а также другие члены королевской семьи

В процессии приняли участие король Карл III, его сыновья принцы Уильям и Гарри, а также другие члены королевской семьи

Фото: Emilio Morenatti — WPA Pool/Getty Images

Траур в Великобритании будет длиться до конца дня похорон Елизаветы II

Траур в Великобритании будет длиться до конца дня похорон Елизаветы II

Фото: АР/ТАСС

Карл III стал королем после смерти его матери королевы Елизаветы II. Коронация состоится позднее, ее дата пока не определена.

Карл III стал королем после смерти его матери королевы Елизаветы II. Коронация состоится позднее, ее дата пока не определена.

Фото: АР/ТАСС

Гроб с телом королевы Елизаветы II был выставлен для прощания со всеми желающими в Вестминстерском холле здания британского парламента

Гроб с телом королевы Елизаветы II был выставлен для прощания со всеми желающими в Вестминстерском холле здания британского парламента

Фото: Jacob King — Pool/Getty Images

Церемония прощания продлится до понедельника, 19 сентября

Церемония прощания продлится до понедельника, 19 сентября

Фото: АР/ТАСС

В Лондоне растянулись внушительные очереди из людей, которые желают проститься с королевой

В Лондоне растянулись внушительные очереди из людей, которые желают проститься с королевой

Фото: Jeff J Mitchell/Getty Images

В общей сложности около 500 высокопоставленных официальных лиц со всего мира посетят похороны

В общей сложности около 500 высокопоставленных официальных лиц со всего мира посетят похороны

Фото: Oli Scarff — WPA Pool/Getty Images

Тысячи подданных прибывают в столицу из разных частей Великобритании

Тысячи подданных прибывают в столицу из разных частей Великобритании

Фото: АР/ТАСС

Британские телеканалы ведут трансляцию публичного прощания в Вестминстерском дворце

Британские телеканалы ведут трансляцию публичного прощания в Вестминстерском дворце

Фото: ЕРА/ТАСС

После церемонии прощания королеву похоронят в часовне святого Георгия в Виндзоре, где погребен ее супруг принц Филипп

После церемонии прощания королеву похоронят в часовне святого Георгия в Виндзоре, где погребен ее супруг принц Филипп

Фото: ЕРА/ТАСС

Источник: https://www.interfax.ru/photo/5977/61817

16.09.2022 - Posted by | Знаменитости...

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