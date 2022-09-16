Прощание с королевой Елизаветой II

В Лондоне началось публичное прощание с королевой Великобритании Елизаветой II

В среду, 14 сентября, кортеж доставил гроб с телом Елизаветы II в Вестминстерский дворец из Букингемского дворца

Фото: АР/ТАСС

Траурное шествие прошло под артиллерийский салют и звон колокола на часовой Башне Елизаветы, более известной как Биг-Бен

Фото: АР/ТАСС

В процессии приняли участие король Карл III, его сыновья принцы Уильям и Гарри, а также другие члены королевской семьи

Фото: Emilio Morenatti — WPA Pool/Getty Images

Траур в Великобритании будет длиться до конца дня похорон Елизаветы II

Фото: АР/ТАСС

Карл III стал королем после смерти его матери королевы Елизаветы II. Коронация состоится позднее, ее дата пока не определена.

Фото: АР/ТАСС

Гроб с телом королевы Елизаветы II был выставлен для прощания со всеми желающими в Вестминстерском холле здания британского парламента

Фото: Jacob King — Pool/Getty Images

Церемония прощания продлится до понедельника, 19 сентября

Фото: АР/ТАСС

В Лондоне растянулись внушительные очереди из людей, которые желают проститься с королевой

Фото: Jeff J Mitchell/Getty Images

В общей сложности около 500 высокопоставленных официальных лиц со всего мира посетят похороны

Фото: Oli Scarff — WPA Pool/Getty Images

Тысячи подданных прибывают в столицу из разных частей Великобритании

Фото: АР/ТАСС

Британские телеканалы ведут трансляцию публичного прощания в Вестминстерском дворце

Фото: ЕРА/ТАСС

После церемонии прощания королеву похоронят в часовне святого Георгия в Виндзоре, где погребен ее супруг принц Филипп

Фото: ЕРА/ТАСС

Источник: https://www.interfax.ru/photo/5977/61817