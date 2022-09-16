Прощание с королевой Елизаветой II
В Лондоне началось публичное прощание с королевой Великобритании Елизаветой II
В среду, 14 сентября, кортеж доставил гроб с телом Елизаветы II в Вестминстерский дворец из Букингемского дворца
Фото: АР/ТАСС
Траурное шествие прошло под артиллерийский салют и звон колокола на часовой Башне Елизаветы, более известной как Биг-Бен
Фото: АР/ТАСС
В процессии приняли участие король Карл III, его сыновья принцы Уильям и Гарри, а также другие члены королевской семьи
Фото: Emilio Morenatti — WPA Pool/Getty Images
Траур в Великобритании будет длиться до конца дня похорон Елизаветы II
Фото: АР/ТАСС
Карл III стал королем после смерти его матери королевы Елизаветы II. Коронация состоится позднее, ее дата пока не определена.
Фото: АР/ТАСС
Гроб с телом королевы Елизаветы II был выставлен для прощания со всеми желающими в Вестминстерском холле здания британского парламента
Фото: Jacob King — Pool/Getty Images
Церемония прощания продлится до понедельника, 19 сентября
Фото: АР/ТАСС
В Лондоне растянулись внушительные очереди из людей, которые желают проститься с королевой
Фото: Jeff J Mitchell/Getty Images
В общей сложности около 500 высокопоставленных официальных лиц со всего мира посетят похороны
Фото: Oli Scarff — WPA Pool/Getty Images
Тысячи подданных прибывают в столицу из разных частей Великобритании
Фото: АР/ТАСС
Британские телеканалы ведут трансляцию публичного прощания в Вестминстерском дворце
Фото: ЕРА/ТАСС
После церемонии прощания королеву похоронят в часовне святого Георгия в Виндзоре, где погребен ее супруг принц Филипп
Фото: ЕРА/ТАСС
Источник: https://www.interfax.ru/photo/5977/61817
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