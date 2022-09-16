НОВОСТИ МИРА

В британском Саутгемптоне открылась международная выставка лодок Boat Show 2022

Фото: Zuma/ТАСС

Заход солнца в Ченнаи, Индия

Фото: EPA/Vostock-photo

Фестиваль гигантских воздушных змеев в Берлине

Фото: Jorg Carstensen/picture alliance via Getty Images

Актриса Пенелопа Крус на 70-м международном кинофестивале в Сан-Себастьяне

Фото: АР/ТАСС

Соревнования по дог-фрисби в польской Познани

Фото: ЕРА/ТАСС

В Непале усилена координация профилактических мер против распространения лихорадки Денге. Работники муниципальных служб распыляют на улицах специальные химикаты для уничтожения москитов.

Фото: EPA/Vostock-photo

В Великобритании продолжается десятидневный траур в связи со смертью Елизаветы II

Фото: АР/ТАСС

В Германии прошел Чемпионат по выпасу овец

Фото: DPA/ТАСС

Сушка урожая риса на юго-западе Китая

Фото: Zuma/ТАСС

Чемпионат мира по художественной гимнастике в Софии

Фото: EPA/Vostock-photo

Школа верховой езды для девочек в Мексике

Фото: EPA/Vostock-photo

Новый павильон открылся в Национальном музее Австралии в Канберре

Фото: EPA/Vostock-photo

Во вьетнамском Ханое закроют кафе на популярной у туристов улице из соображений безопасности

Фото: EPA/Vostock-photo

В Нью-Йорке продолжается Неделя моды

Фото: Roy Rochlin/Getty Images for NYFW: The Shows

Лесной пожар во Франции

Фото: EPA/Vostock-photo

Открытие 42-й детской ярмарки в Сеуле

Фото: EPA/Vostock-photo

Маленькая Амаль в парке Астория в Квинсе, Нью-Йорк

Фото: Lokman Vural Elibol/Anadolu Agency via Getty Images

Закат в Йоханнесбурге

Фото: EPA/Vostock-photo

Папа римский Франциск провел встречу в католическом храме Божией Матери Неустанной Помощи в Нур-Султане

Фото: AP/ТАСС

В Болгарии проходит 39-й чемпионат мира по художественной гимнастике

Фото: EPA/Vostock-photo

Китай вывел на орбиту пятый спутник связи с космодрома Вэньчан

Фото: Yan Zehua/VCG via Getty Images

Верующий молится в святилище имама Хусейна в иракском городе Кербела

Фото: Morteza Nikoubazl/NurPhoto via Getty Images

Тайфун "Муифа" приближается к побережью провинции Цзянсу, Китай

Фото: CFOTO/Future Publishing via Getty Images

Траурная процессия с гробом королевы Елизаветы II прошла от Букингемского до Вестминстерского дворца

Фото: Carl Court/Getty Images

Морские львы в Сан-Франциско

Фото: Tayfun Coskun/Anadolu Agency via Getty Images

Туристы в парке в китайском Сиане

Фото: Zhang Yuan/China News Service via Getty Images

Строительство мечети Аль-Джаббар в индонезийском Бандунге

Фото: Zuma/ТАСС

Продолжается тушение лесных пожаров в Калифорнии

Фото: АР/ТАСС

Тукан в Сан-Хосе, Коста-Рика

Фото: EPA/Vostock-photo

Вакцинация школьников против COVID-19 в Силхете, Бангладеш

Фото: Zuma/ТАСС

Показ LaQuan Smith на Неделе моды в Нью-Йорке

Фото: AP/ТАСС

Природный пожар в провинции Британская Колумбия в Канаде

Фото: AP/ТАСС

Папа Римский Франциск отправился с апостольским визитом в Казахстан

Фото: AP/ТАСС

Ночная репетиция похорон британской королевы Елизаветы II в Лондоне

Фото: EPA/Vostock-photo

Строительство новой административной столицы Египта к востоку от Каира

Фото: EPA/Vostock-photo

Соревнования по легкой атлетике Gala dei Castelli в Беллинцоне, Швейцария

Фото: EPA/Vostock-photo

Презентация шоу "Luzia" Cirque du Soleil в Мадриде

Фото: EPA/Vostock-photo

Активисты протестуют против правительства Западной Бенгалии в Калькутте

Фото: EPA/Vostock-photo

В Лос-Анджелесе прошла 74-я церемония вручения телевизионной премии "Эмми". На фото: певица Келли Кларксон и Зендея, получившая награду за лучшую женскую роль в сериале "Эйфория".

Фото: AP/ТАСС

В Найроби прошла церемония инаугурации избранного президента Кении Уильяма Руто

Фото: EPA/Vostock-photo

Испанец Карлос Алькарас стал победителем турнира Большого шлема US Open. Он набрал 6740 очков и стал первой ракеткой мира, сместив с этой позиции россиянина Даниила Медведева.

Фото: Zuma/ТАСС

Протест в Джакарте против повышения цен на топливо

Фото: Eko Siswono Toyudho/Anadolu Agency via Getty Images

В Нью-Йорке продолжается Неделя моды

Фото: АР/ТАСС

Чемпионат по взвешиванию гигантских тыкв прошел в Германии

Фото: DPA/ТАСС

В Париже завершилась реконструкция корпуса Ришелье Национальной библиотеки Франции

Фото: EPA/Vostock-photo

Ключи от города Эдинбург будут символически вручены королю Карлу III во время церемонии во дворце Холирудхаус

Фото: Peter Byrne/WPA Pool/Getty Images

В США почтили память жертв терактов 11 сентября 2001 года

Фото: Anna Moneymaker/Getty Images

Восход солнца в Нижней Саксонии, Германия

Фото: Julian Stratenschulte/picture alliance via Getty Images

День перенесения мощей святого благоверного князя Александра Невского в Санкт-Петербурге

Фото: EPA/Vostock-photo

В Мадриде завершилась многодневная велогонка "Вуэльта Испании"

Фото: АР/ТАСС

Источник: https://www.interfax.ru/photo/