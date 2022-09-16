Николлетто

Всемирный подниматель настроения))))))

НОВОСТИ МИРА

В британском Саутгемптоне открылась международная выставка лодок Boat Show 2022

В британском Саутгемптоне открылась международная выставка лодок Boat Show 2022

Фото: Zuma/ТАСС

Заход солнца в Ченнаи, Индия

Заход солнца в Ченнаи, Индия

Фото: EPA/Vostock-photo

Фестиваль гигантских воздушных змеев в Берлине

Фестиваль гигантских воздушных змеев в Берлине

Фото: Jorg Carstensen/picture alliance via Getty Images

Актриса Пенелопа Крус на 70-м международном кинофестивале в Сан-Себастьяне

Актриса Пенелопа Крус на 70-м международном кинофестивале в Сан-Себастьяне

Фото: АР/ТАСС

Соревнования по дог-фрисби в польской Познани

Соревнования по дог-фрисби в польской Познани

Фото: ЕРА/ТАСС

В Непале усилена координация профилактических мер против распространения лихорадки Денге. Работники муниципальных служб распыляют на улицах специальные химикаты для уничтожения москитов.

В Непале усилена координация профилактических мер против распространения лихорадки Денге. Работники муниципальных служб распыляют на улицах специальные химикаты для уничтожения москитов.

Фото: EPA/Vostock-photo

В Великобритании продолжается десятидневный траур в связи со смертью Елизаветы II

В Великобритании продолжается десятидневный траур в связи со смертью Елизаветы II

Фото: АР/ТАСС

В Германии прошел Чемпионат по выпасу овец

В Германии прошел Чемпионат по выпасу овец

Фото: DPA/ТАСС

Сушка урожая риса на юго-западе Китая

Сушка урожая риса на юго-западе Китая

Фото: Zuma/ТАСС

Чемпионат мира по художественной гимнастике в Софии

Чемпионат мира по художественной гимнастике в Софии

Фото: EPA/Vostock-photo

Школа верховой езды для девочек в Мексике

Школа верховой езды для девочек в Мексике

Фото: EPA/Vostock-photo

Новый павильон открылся в Национальном музее Австралии в Канберре

Новый павильон открылся в Национальном музее Австралии в Канберре

Фото: EPA/Vostock-photo

Во вьетнамском Ханое закроют кафе на популярной у туристов улице из соображений безопасности

Во вьетнамском Ханое закроют кафе на популярной у туристов улице из соображений безопасности

Фото: EPA/Vostock-photo

В Нью-Йорке продолжается Неделя моды

В Нью-Йорке продолжается Неделя моды

Фото: Roy Rochlin/Getty Images for NYFW: The Shows

Лесной пожар во Франции

Лесной пожар во Франции

Фото: EPA/Vostock-photo

Открытие 42-й детской ярмарки в Сеуле

Открытие 42-й детской ярмарки в Сеуле

Фото: EPA/Vostock-photo

Маленькая Амаль в парке Астория в Квинсе, Нью-Йорк

Маленькая Амаль в парке Астория в Квинсе, Нью-Йорк

Фото: Lokman Vural Elibol/Anadolu Agency via Getty Images

Закат в Йоханнесбурге

Закат в Йоханнесбурге

Фото: EPA/Vostock-photo

Папа римский Франциск провел встречу в католическом храме Божией Матери Неустанной Помощи в Нур-Султане

Папа римский Франциск провел встречу в католическом храме Божией Матери Неустанной Помощи в Нур-Султане

Фото: AP/ТАСС

В Болгарии проходит 39-й чемпионат мира по художественной гимнастике

В Болгарии проходит 39-й чемпионат мира по художественной гимнастике

Фото: EPA/Vostock-photo

Китай вывел на орбиту пятый спутник связи с космодрома Вэньчан

Китай вывел на орбиту пятый спутник связи с космодрома Вэньчан

Фото: Yan Zehua/VCG via Getty Images

Верующий молится в святилище имама Хусейна в иракском городе Кербела

Верующий молится в святилище имама Хусейна в иракском городе Кербела

Фото: Morteza Nikoubazl/NurPhoto via Getty Images

Тайфун "Муифа" приближается к побережью провинции Цзянсу, Китай

Тайфун "Муифа" приближается к побережью провинции Цзянсу, Китай

Фото: CFOTO/Future Publishing via Getty Images

Траурная процессия с гробом королевы Елизаветы II прошла от Букингемского до Вестминстерского дворца

Траурная процессия с гробом королевы Елизаветы II прошла от Букингемского до Вестминстерского дворца

Фото: Carl Court/Getty Images

Морские львы в Сан-Франциско

Морские львы в Сан-Франциско

Фото: Tayfun Coskun/Anadolu Agency via Getty Images

Туристы в парке в китайском Сиане

Туристы в парке в китайском Сиане

Фото: Zhang Yuan/China News Service via Getty Images

Строительство мечети Аль-Джаббар в индонезийском Бандунге

Строительство мечети Аль-Джаббар в индонезийском Бандунге

Фото: Zuma/ТАСС

Продолжается тушение лесных пожаров в Калифорнии

Продолжается тушение лесных пожаров в Калифорнии

Фото: АР/ТАСС

Тукан в Сан-Хосе, Коста-Рика

Тукан в Сан-Хосе, Коста-Рика

Фото: EPA/Vostock-photo

Вакцинация школьников против COVID-19 в Силхете, Бангладеш

Вакцинация школьников против COVID-19 в Силхете, Бангладеш

Фото: Zuma/ТАСС

Показ LaQuan Smith на Неделе моды в Нью-Йорке

Показ LaQuan Smith на Неделе моды в Нью-Йорке

Фото: AP/ТАСС

Природный пожар в провинции Британская Колумбия в Канаде

Природный пожар в провинции Британская Колумбия в Канаде

Фото: AP/ТАСС

Папа Римский Франциск отправился с апостольским визитом в Казахстан

Папа Римский Франциск отправился с апостольским визитом в Казахстан

Фото: AP/ТАСС

Ночная репетиция похорон британской королевы Елизаветы II в Лондоне

Ночная репетиция похорон британской королевы Елизаветы II в Лондоне

Фото: EPA/Vostock-photo

Строительство новой административной столицы Египта к востоку от Каира

Строительство новой административной столицы Египта к востоку от Каира

Фото: EPA/Vostock-photo

Соревнования по легкой атлетике Gala dei Castelli в Беллинцоне, Швейцария

Соревнования по легкой атлетике Gala dei Castelli в Беллинцоне, Швейцария

Фото: EPA/Vostock-photo

Презентация шоу "Luzia" Cirque du Soleil в Мадриде

Презентация шоу "Luzia" Cirque du Soleil в Мадриде

Фото: EPA/Vostock-photo

Активисты протестуют против правительства Западной Бенгалии в Калькутте

Активисты протестуют против правительства Западной Бенгалии в Калькутте

Фото: EPA/Vostock-photo

В Лос-Анджелесе прошла 74-я церемония вручения телевизионной премии "Эмми". На фото: певица Келли Кларксон и Зендея, получившая награду за лучшую женскую роль в сериале "Эйфория".

В Лос-Анджелесе прошла 74-я церемония вручения телевизионной премии "Эмми". На фото: певица Келли Кларксон и Зендея, получившая награду за лучшую женскую роль в сериале "Эйфория".

Фото: AP/ТАСС

В Найроби прошла церемония инаугурации избранного президента Кении Уильяма Руто

В Найроби прошла церемония инаугурации избранного президента Кении Уильяма Руто

Фото: EPA/Vostock-photo

Испанец Карлос Алькарас стал победителем турнира Большого шлема US Open. Он набрал 6740 очков и стал первой ракеткой мира, сместив с этой позиции россиянина Даниила Медведева.

Испанец Карлос Алькарас стал победителем турнира Большого шлема US Open. Он набрал 6740 очков и стал первой ракеткой мира, сместив с этой позиции россиянина Даниила Медведева.

Фото: Zuma/ТАСС

Протест в Джакарте против повышения цен на топливо

Протест в Джакарте против повышения цен на топливо

Фото: Eko Siswono Toyudho/Anadolu Agency via Getty Images

В Нью-Йорке продолжается Неделя моды

В Нью-Йорке продолжается Неделя моды

Фото: АР/ТАСС

Чемпионат по взвешиванию гигантских тыкв прошел в Германии

Чемпионат по взвешиванию гигантских тыкв прошел в Германии

Фото: DPA/ТАСС

В Париже завершилась реконструкция корпуса Ришелье Национальной библиотеки Франции

В Париже завершилась реконструкция корпуса Ришелье Национальной библиотеки Франции

Фото: EPA/Vostock-photo

Ключи от города Эдинбург будут символически вручены королю Карлу III во время церемонии во дворце Холирудхаус

Ключи от города Эдинбург будут символически вручены королю Карлу III во время церемонии во дворце Холирудхаус

Фото: Peter Byrne/WPA Pool/Getty Images

В США почтили память жертв терактов 11 сентября 2001 года

В США почтили память жертв терактов 11 сентября 2001 года

Фото: Anna Moneymaker/Getty Images

Восход солнца в Нижней Саксонии, Германия

Восход солнца в Нижней Саксонии, Германия

Фото: Julian Stratenschulte/picture alliance via Getty Images

День перенесения мощей святого благоверного князя Александра Невского в Санкт-Петербурге

День перенесения мощей святого благоверного князя Александра Невского в Санкт-Петербурге

Фото: EPA/Vostock-photo

В Мадриде завершилась многодневная велогонка "Вуэльта Испании"

В Мадриде завершилась многодневная велогонка "Вуэльта Испании"

Фото: АР/ТАСС

Источник: https://www.interfax.ru/photo/

16.09.2022 - Posted by | Дайджест

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