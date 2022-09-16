НОВОСТИ МИРА
В британском Саутгемптоне открылась международная выставка лодок Boat Show 2022
Фото: Zuma/ТАСС
Заход солнца в Ченнаи, Индия
Фото: EPA/Vostock-photo
Фестиваль гигантских воздушных змеев в Берлине
Фото: Jorg Carstensen/picture alliance via Getty Images
Актриса Пенелопа Крус на 70-м международном кинофестивале в Сан-Себастьяне
Фото: АР/ТАСС
Соревнования по дог-фрисби в польской Познани
Фото: ЕРА/ТАСС
В Непале усилена координация профилактических мер против распространения лихорадки Денге. Работники муниципальных служб распыляют на улицах специальные химикаты для уничтожения москитов.
Фото: EPA/Vostock-photo
В Великобритании продолжается десятидневный траур в связи со смертью Елизаветы II
Фото: АР/ТАСС
В Германии прошел Чемпионат по выпасу овец
Фото: DPA/ТАСС
Сушка урожая риса на юго-западе Китая
Фото: Zuma/ТАСС
Чемпионат мира по художественной гимнастике в Софии
Фото: EPA/Vostock-photo
Школа верховой езды для девочек в Мексике
Фото: EPA/Vostock-photo
Новый павильон открылся в Национальном музее Австралии в Канберре
Фото: EPA/Vostock-photo
Во вьетнамском Ханое закроют кафе на популярной у туристов улице из соображений безопасности
Фото: EPA/Vostock-photo
В Нью-Йорке продолжается Неделя моды
Фото: Roy Rochlin/Getty Images for NYFW: The Shows
Лесной пожар во Франции
Фото: EPA/Vostock-photo
Открытие 42-й детской ярмарки в Сеуле
Фото: EPA/Vostock-photo
Маленькая Амаль в парке Астория в Квинсе, Нью-Йорк
Фото: Lokman Vural Elibol/Anadolu Agency via Getty Images
Закат в Йоханнесбурге
Фото: EPA/Vostock-photo
Папа римский Франциск провел встречу в католическом храме Божией Матери Неустанной Помощи в Нур-Султане
Фото: AP/ТАСС
В Болгарии проходит 39-й чемпионат мира по художественной гимнастике
Фото: EPA/Vostock-photo
Китай вывел на орбиту пятый спутник связи с космодрома Вэньчан
Фото: Yan Zehua/VCG via Getty Images
Верующий молится в святилище имама Хусейна в иракском городе Кербела
Фото: Morteza Nikoubazl/NurPhoto via Getty Images
Тайфун "Муифа" приближается к побережью провинции Цзянсу, Китай
Фото: CFOTO/Future Publishing via Getty Images
Траурная процессия с гробом королевы Елизаветы II прошла от Букингемского до Вестминстерского дворца
Фото: Carl Court/Getty Images
Морские львы в Сан-Франциско
Фото: Tayfun Coskun/Anadolu Agency via Getty Images
Туристы в парке в китайском Сиане
Фото: Zhang Yuan/China News Service via Getty Images
Строительство мечети Аль-Джаббар в индонезийском Бандунге
Фото: Zuma/ТАСС
Продолжается тушение лесных пожаров в Калифорнии
Фото: АР/ТАСС
Тукан в Сан-Хосе, Коста-Рика
Фото: EPA/Vostock-photo
Вакцинация школьников против COVID-19 в Силхете, Бангладеш
Фото: Zuma/ТАСС
Показ LaQuan Smith на Неделе моды в Нью-Йорке
Фото: AP/ТАСС
Природный пожар в провинции Британская Колумбия в Канаде
Фото: AP/ТАСС
Папа Римский Франциск отправился с апостольским визитом в Казахстан
Фото: AP/ТАСС
Ночная репетиция похорон британской королевы Елизаветы II в Лондоне
Фото: EPA/Vostock-photo
Строительство новой административной столицы Египта к востоку от Каира
Фото: EPA/Vostock-photo
Соревнования по легкой атлетике Gala dei Castelli в Беллинцоне, Швейцария
Фото: EPA/Vostock-photo
Презентация шоу "Luzia" Cirque du Soleil в Мадриде
Фото: EPA/Vostock-photo
Активисты протестуют против правительства Западной Бенгалии в Калькутте
Фото: EPA/Vostock-photo
В Лос-Анджелесе прошла 74-я церемония вручения телевизионной премии "Эмми". На фото: певица Келли Кларксон и Зендея, получившая награду за лучшую женскую роль в сериале "Эйфория".
Фото: AP/ТАСС
В Найроби прошла церемония инаугурации избранного президента Кении Уильяма Руто
Фото: EPA/Vostock-photo
Испанец Карлос Алькарас стал победителем турнира Большого шлема US Open. Он набрал 6740 очков и стал первой ракеткой мира, сместив с этой позиции россиянина Даниила Медведева.
Фото: Zuma/ТАСС
Протест в Джакарте против повышения цен на топливо
Фото: Eko Siswono Toyudho/Anadolu Agency via Getty Images
В Нью-Йорке продолжается Неделя моды
Фото: АР/ТАСС
Чемпионат по взвешиванию гигантских тыкв прошел в Германии
Фото: DPA/ТАСС
В Париже завершилась реконструкция корпуса Ришелье Национальной библиотеки Франции
Фото: EPA/Vostock-photo
Ключи от города Эдинбург будут символически вручены королю Карлу III во время церемонии во дворце Холирудхаус
Фото: Peter Byrne/WPA Pool/Getty Images
В США почтили память жертв терактов 11 сентября 2001 года
Фото: Anna Moneymaker/Getty Images
Восход солнца в Нижней Саксонии, Германия
Фото: Julian Stratenschulte/picture alliance via Getty Images
День перенесения мощей святого благоверного князя Александра Невского в Санкт-Петербурге
Фото: EPA/Vostock-photo
В Мадриде завершилась многодневная велогонка "Вуэльта Испании"
Фото: АР/ТАСС
Источник: https://www.interfax.ru/photo/
Комментариев нет.
← Ранее |
-
Архивы
- Сентябрь 2022 (67)
- Август 2022 (97)
- Июль 2022 (75)
- Июнь 2022 (81)
- Май 2022 (65)
- Апрель 2022 (109)
- Март 2022 (97)
- Февраль 2022 (98)
- Январь 2022 (106)
- Декабрь 2021 (136)
- Ноябрь 2021 (91)
- Октябрь 2021 (92)
-
Рубрики
- 23 февраля…
- 8 марта
- А вы знали?
- Авто…
- Видео
- Гороскопы
- Дайджест
- Животные
- Знаменитости…
- Интересно знать…
- Креатив…
- Любовь… Она бывает разной…
- Немного истории…
- Новый год
- Ностальгия
- Пасха
- Пин-ап
- Поздравляем!
- Попробуем?
- Посмеёмся?
- Праздник….
- Природа…
- Путешествия…
- Спорт
- Умелые руки…
- Эротика
- Я умерЪ…
- архитектура….
- Uncategorized
-
RSSEntries RSS
Comments RSS
Добавить комментарий