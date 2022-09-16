Гид в картинках по кухне и готовке
Кухня — очень важная комната, сердце дома. Легендарный советский кулинар Вильям Похлебкин, мудрейший человек, ставил знак равенства между семейным счастьем и хорошим питанием. Он говорил: «Горячий стол обеспечивается лишь при наличии очень прочной и дружной семьи.»
Секретов и лайфхаков на кухне великое множество, и чтобы составить полное руководство, нужно, наверное, потратить полжизни. Здесь собрана для вас основная полезная информация, которая позволит лучше ориентироваться на кухне и готовить.
Источник: http://www.radionetplus.ru/poleznoe/59430-gid-v-kartinkah-po-kuhne-i-gotovke.html
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