Гид в картинках по кухне и готовке

Кухня — очень важная комната, сердце дома. Легендарный советский кулинар Вильям Похлебкин, мудрейший человек, ставил знак равенства между семейным счастьем и хорошим питанием. Он говорил: «Горячий стол обеспечивается лишь при наличии очень прочной и дружной семьи.»

Секретов и лайфхаков на кухне великое множество, и чтобы составить полное руководство, нужно, наверное, потратить полжизни. Здесь собрана для вас основная полезная информация, которая позволит лучше ориентироваться на кухне и готовить.

Источник: http://www.radionetplus.ru/poleznoe/59430-gid-v-kartinkah-po-kuhne-i-gotovke.html