Узкоколейные железные дороги в Германии

Зачем в Германии строили узкоколейки, и где на них можно прокатиться сейчас?

Schmalspurbahnen — так в Германии называют узкоколейные железные дороги. Самую первую немецкую узкоколейку, предназначенную для перевозки пассажиров с помощью паровых локомотивов, ввели в эксплуатацию в 1863 году в районе Рейн-Зиг под Бонном. Несколько лет до этого здесь на лошадиной тяге по рельсам вывозили руду. Пассажирские перевозки по Брёльской дороге (Bröltalbahn) осуществляли вплоть до 1956 года, затем еще пару десятилетий продолжали использовать для транспортировки грузов.

Всего по стране в позапрошлом-прошлом столетиях таких дорог было построено больше сотни. Около половины действуют до сих пор, совмещая часто музейные и практические функции — исторических аттракционов и транспортных средств для перемещения из пункта "А" в пункт "Б". Некоторые используются для регулярных пассажирских перевозок, другие совершают рейсы для любителей железнодорожной романтики, детей и просто туристов по специальному расписанию — пару раз в неделю или месяц.

Узкоколейная дорога на острове Вангероге (Inselbahn Wangerooge) была введена в эксплуатацию в 1897 году. Сейчас является единственной узкоколейной дорогой, которую эксплуатирует немецкий концерн Deutsche Bahn Фото: picture-alliance/imagebroker/S. Kuttig

Свои действующие ностальгические узкоколейные дороги сейчас есть почти в каждой немецкой федеральной земле. При этом до воссоединения страны на территории ГДР таких дорог сохранилось больше, чем в ФРГ. Там, где это было возможно, в Восточной Германии старые узкоколейки продолжали поддерживать в исправном состоянии и эксплуатировать, то есть они оставались частью транспортной инфраструктуры регионов ГДР.

Для чего строили узкоколейные дороги?

До начала широкого распространения автомобильной техники узкоколейки играли очень важную роль в зарождавшейся транспортной системе немецких земель времен индустриализации. На строительство таких дорог требовалось меньше средств, чем на прокладку стандартных веток со стандартной шириной — европейской колеей в 1435 миллиметров, не говоря уже о стоимости эксплуатации.

Вайсерицтальбан (Weißeritztalbahn) в Саксонии — самая старая действующая пассажирская узкоколейка в Германии. Первый участок был введен в эксплуатацию в 1882 году. Эта фотография сделана во время строительства нового участка дороги в 1900 году Фото: Gemeinfrei

Ширину колеи и другие параметры можно было подгонять под конкретные условия местности и задачи — обычно она составлял от 600 до 1200 миллиметров. В частности, такие грузовые дороги строили в горнодобывающих регионах — для транспортировки угля, руды, готовой продукции, а также в других местах — для вывоза древесины, подвоза стройматериалов и так далее.

Для узкоколеек выпускались специальные вагоны, вагонетки и платформы, а также паровые, дизельные и электрические локомотивы, простотой и надежностью которых знатоки восхищаются до сих пор. Десятки тысяч немецких любителей железнодорожной истории объединены в клубы, инвестируют сотни часов личного времени в ремонт и обслуживание этих сокровищ.

Курортная узкоколейка "Молли"

"Молли" на улице Молли (Mollistraße) в Бад-Доберане Фото: Jens Büttner/dpa/picture alliance

Познакомимся с разными такими дорогами в Германии. Одна из них — курортная узкоколейка "Молли" (Bäderbahn Molli — www.molli-bahn.de<?XML:NAMESPACE PREFIX = "[default] http://www.w3.org/2000/svg" NS = "http://www.w3.org/2000/svg" />). Первый свой рейс "Молли" совершила в 1886 году. Линия с 900-миллиметровой колеей, проложенная для перевозки курортников и других гостей региона, начинается в Бад-Доберане и проходит вдоль побережья Балтийского моря. Сейчас "Молли" относится к числу самых популярных немецких узкоколеек, и сама по себе давно является туристической достопримечательностью. Редкий поезд может похвастаться тем, что его именем названа целая улица — Mollistraße, по которой он, кстати, сам ездит. Для частных транспортных средств улица имени "Молли" закрыта — является пешеходной зоной. Официальный статус технического памятника получила еще во времена ГДР. Конечно, за долгие десятилетия "Молли" несколько раз меняла облик, но время остановилось для нее где-то в 30-х годах прошлого века.

Эта узкоколейка продолжает исправно служить отдыхающим. В 2009 году для "Молли" построили новый локомотив — точную копию исторического паровоза, а оригинал выставили в музее. 15 километров пути состав сейчас проделывает за сорок минут. Курортникам торопиться некуда. За год "Молли" перевозит около полумиллиона пассажиров. Одна из остановок на маршруте — Heiligendamm, прибрежный район города Бад-Доберан. Хайлигендамм пользуется более широкой мировой известностью, чем сам город. Великий герцог Фридрих Франц I основал этот курорт в 1793 году. За приметные светлые фасады роскошных отелей, вилл и гостевых резиденций Хайлигендамм называют "Белым городом у моря".

"Неистовый Роланд"

"Неистовый Роланд" на острове Рюген Фото: Michael Schöne/Zoonar/picture alliance

Мы остаемся пока в Мекленбурге, но уже добрались до второй достопримечательности этого региона. "Неистовый Роланд" ("Rasender Roland") — это не только одна из длиннейших поэм европейской литературы, но и узкоколейная дорога на самом большом немецком острове — Рюгене. Официальное название — Рюгенская курортная железная дорога (Rügensche BäderBahn — ruegensche-baederbahn.de). Ширина колеи — 750 миллиметров. Некоторым из вагонов — почти сто лет!

Премьера рюгенского "Роланда" состоялась в 1895 году. Поезд связал тогда курортные города Путбус и Бинц. Сейчас протяженность островной узкоколейной линии составляет всего 24 километра, хотя в 1899 году на Рюгене было проложено почти сто километров путей. В 1960-х годах большую часть разобрали, правда, оставив "Неистовому" самый живописный отрезок.

Броккенcкая дорога

Броккенская железная дорога зимой Фото: W. Rolfes/blickwinkel/McPHOTO/picture alliance

С балтийского побережья из Мекленбурга — Передней Померании переместимся в Саксонию-Анхальт в сказочный горный регион Гарц. В Вальпургиеву ночь здесь, на горе Броккен, согласно легенде, собирается всякая нечистая сила. Тот, кто не водит с ней знакомство и ленив — не хочет идти пешком или крутить педали велосипеда, на гору может попасть в любое время года, воспользовавшись поездом Броккенской железной дороги (Brockenbahn — www.hsb-wr.de). Протяженность этой дороги с метровой колеей составляет почти двадцать километров.

Броккен — самая высокая гора Гарца — 1141 метр. Узкоколейка довозит туристов прямо до вершины. Первый отрезок открыли в 1898 году. Броккенская дорога — не единственная узкоколейка в этом восточногерманском регионе. Общая протяженность узкоколейных путей в Гарце составляет сейчас 140 километров! По этом показателю регион занимает первое место во всей Европе. Многие такие дороги строили в Гарце для обслуживания рудников, шахт и других предприятий горной отрасли региона.

Раммельсберг

Подземная узкоколейка на руднике Раммельсберг Фото: Karl Johaentges/DUMONT Bildarchiv/picture-alliance

Эта подземная узкоколейка с дизельным двигателем является частью памятника Всемирного культурного наследия — рудника Раммельсберг в том же самом Гарце, около города Гослар. Сейчас на этих желтых вагончиках в подземный музей доставляют туристов. Сам Раммельсберг считается одним из самых старых рудников в мире. Серебро, золото, медь и другие металлы добывали здесь на протяжении более чем тысячи лет.

Лесная узкоколейка в Мускау

Строительство этой лесной узкоколейки около Мускау было начато в 1895 году Фото: Sebastian Kahnert/dpa-Zentralbild/picture alliance

Узкоколейки — транспорт многофункциональный. Отдельного упоминания заслуживают лесные (Waldbahn) и полевые дороги (Feldbahn). По ним с заготовок вывозили древесину, а с сельскохозяйственных угодий — собранный урожай. Некоторые сохранились и были перепрофилированы для развлечения туристов. Есть такая, например, в саксонском Мускау: Waldeisenbahn Muskau — www.waldeisenbahn.de.

Штрубе-Бан

Узкоколейка Штрубе-Бан в Шланштедте Фото: Matthias Bein/ZB/picture-alliance

Эта бывшая полевая железная дорога находится в Гарце недалеко от города Хальберштадта — в Шланштедте. Узкоколейка Штрубе-Бан (Strube-Bahn — feldbahn-schlanstedt.de) была проложена в середине 1910-х годов для транспортировки продукции местного семеноводческого хозяйства — фирмы Strube на грузовую станцию. Примерно четырехкилометровая дорога находилась в эксплуатации до конца 1960-х годов, после чего рельсы были демонтированы. В начале 1990-х годов здесь решили восстановить часть трассы и создать музей, что и было сделано всего за несколько лет.

Временные дороги после войны

Временная узкоколейка в послевоенном Берлине, 1946 год Фото: akg-images/picture alliance

После Второй мировой войны локомотивы и грузовые узкоколейные составы использовались в разрушенных немецких городах для вывоза обломков зданий — по проложенным временным путям или уцелевшим трамвайным линиям. Женщин, работавших на расчистке городов от развалин, называли Trümmerfrauen (от Trümmer — обломки, развалины), а такие узкоколейные составы — Trümmerbahnen.

Дорога Циттау — Ойбин

Фото: Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/picture alliance

Такой паровоз-красавец возит туристов в Саксонии. Первая поездка по узкоколейной дороге Zittauer Schmalspurbahn — www.zittauer-schmalspurbahn.de — состоялась в конце 1890 года. Отрезок составлял тогда всего 1,6 километра. Он финансировался из частных средств, так как государственная компания не проявляла интерес к этому маршруту в Верхней Лужице. Сейчас 12-километровая узкоколейная дорога соединяет город Циттау с горным курортом Ойбин.

Зубчатая дорога в Баварии

Открытие Зубчатой дороги на гору Цугшптице в 1930 году Фото: ayerische Zugspitzbahn/dpa/picture alliance

В западных федеральных землях Германии одной из самых известных узкоколеек является баварская зубчатая дорога Bayerische Zugspitzbahn — zugspitze.de/zahnradbahn, открытая в 1930 году. Она связывает знаменитый лыжный курорт Гармиш-Партенкирхен с горой Цугшпитце — самой высокой в Германии, уходящей в небо почти на три тысячи метров. Перепад высоты на 19-километровом маршруте этой зубчатой дороги составляет почти две тысячи метров.

Миниатюрная дорога в Кельне

Миниатюрная дорога в Кельне Фото: Rainer Hackenberg/picture alliance

Узкоколейки, построенные после войны, можно назвать, скорее, исключением, чем правилом. Среди них — миниатюрная дорога в Рейнском парке (Kleinbahn im Rheinpark — kleinbahn.koeln) с 600-миллимитровой колеей. Она появилась в Кельне к Федеральной садоводческой выставке 1971 года. Почти игрушечный состав катает детей и тех, кто ими в душе остался.

Пионерская железная дорога

"Мориц" — один из локомотивов в Лейпциге Фото: Sebastian Kahnert/ZB/picture alliance

Во времена ГДР эта малая железная дорога, открытая в Дрездене в 1950 году, называлась Пионерской — Pioniereisenbahn Dresden. Сейчас именуется Парковой железной дорогой: Dresdner Parkeisenbahn — www.parkeisenbahn-dresden.de, продолжая приносить радость подрастающим жителям и гостям саксонской столицы. Удовольствие здесь получают не только пассажиры, но и многочисленные юные сотрудники, составляющие большую часть трудового коллектива. Всего — 120 детей и подростков. В свободное от школы и других обязанностей время они работают кондукторами, машинистами, станционными диспетчерами и выполняют много других ответственных заданий.

Ширина колеи этой дороги составляет всего 381 миллиметр, то есть речь в данном случае идет уже о так называемой микроколейке. Общая протяженность путей, проложенных по Большому парку (Großer Garten), превышает пять с половиной километров. Максимальная разрешенная скорость — 20 километров в час. В эксплуатации находятся два паровоза 1925 года постройки — "Лиза" и "Мориц", а также два электрических локомотива — 1962 и 1982 годов.

Источник: https://www.dw.com/ru/uzkokolejnye-dorogi-v-germanii-na-radost-detam-i-romantikam/a-15361468