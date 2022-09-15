Лучшие фото диких животных, которые поднимут вам настроение

Давайте все вместе немного отвлечемся от происходящего вокруг, и насладимся миром диких животных. Удивительно, но по статистике, дикие животные – это менее 5% всех живущих на Земле наземных млекопитающих (включая человека). Но благодаря усилиям обществ защиты животных и различным государственным инициативам во многих странах мира, национальные парки все еще сохраняют естественные условия для жизни своих обитателей. Поэтому, мы надеемся, И если что наши потомки смогут изучать природу и фауну не только по оставшимся в архивах фотографиям и видео.

Сегодня мы хотим представить вам лучшие любительские работы конкурса Fine Art Photo Awards в номинации «дикая природа и животные».

ДИКИЕ ДУШИ — 1 место

Pedro Jarque

Pedro Jarque

Pedro Jarque

Pedro Jarque

Это серия портретов животных, воссоздающих студийную среду, чтобы выделить объекты и показать их «человеческие» чувства.

Животные — удивительные модели. Они настолько отличаются друг от друга, что предлагают неограниченные возможности для работы с формами, светом и тенями.

ПОРТРЕТ БОРНЕАНСКОГО ОРАНГУТАНА

Aprison Aprison

Мне нравится фото животных. Эту работу я сделал во время посещения зоопарка. Кажется, я уловил его сварливое выражение.

Шоссе пингвинов

Arturo de Frias

Arturo de Frias

Пингвины, за исключением императорских, не могут гнездиться во льду — эмбрионы замерзнут и погибнут внутри яйца до вылупления. Поэтому все другие виды пингвинов, такие как папуа (Pygoscelis papua), устраивают свои колонии в каменистых обнажениях, иногда очень далеко от моря. Непрерывные приходы и уходы тысяч пингвинов из колонии к морю и обратно прокладывают эти «Пингвиньи дороги».

Без названия

Jacek Krefft

Веселая модель

Lea Foster

Серая древесная лягушка спряталась в герберу.

ГЛАЗА

Omar Alasem

Лев на горе

Pekka Järventaus

Pekka Järventaus

МАТЬ И ДЕТЕНЫШИ

Quinn Chan

Quinn Chan

Quinn Chan

Фотографии были сняты в национальном парке Вапуск.

Оранжевое

Ria Deblaere

Этот сурикат с большими оранжевыми глазами ел оранжевую морковь!

СОВА ЗНАЕТ ВСЕ

Shamma Esoof

Shamma Esoof

Совы очаровательны. У них огромные обращенные вперед глаза, которые, кажется, смотрят вам в душу. Возможно, они знают все тайны вселенной.

Дикая близость

Veronica Frans

Veronica Frans

Veronica Frans

Проведя год на Фолклендских островах, можно обнаружить, что близость с природой неизбежна, и главное — эта дикая близость незабываема.

Источник: https://dzen.ru/media/rosphoto/luchshie-foto-dikih-jivotnyh-kotorye-podnimut-vam-nastroenie-20-foto-2022-631edbb48b80f70ffedbf4c3?&