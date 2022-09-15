Лучшие фото диких животных, которые поднимут вам настроение
Давайте все вместе немного отвлечемся от происходящего вокруг, и насладимся миром диких животных. Удивительно, но по статистике, дикие животные – это менее 5% всех живущих на Земле наземных млекопитающих (включая человека). Но благодаря усилиям обществ защиты животных и различным государственным инициативам во многих странах мира, национальные парки все еще сохраняют естественные условия для жизни своих обитателей. Поэтому, мы надеемся, И если что наши потомки смогут изучать природу и фауну не только по оставшимся в архивах фотографиям и видео.
Сегодня мы хотим представить вам лучшие любительские работы конкурса Fine Art Photo Awards в номинации «дикая природа и животные».
ДИКИЕ ДУШИ — 1 место
Pedro Jarque
Pedro Jarque
Pedro Jarque
Pedro Jarque
Это серия портретов животных, воссоздающих студийную среду, чтобы выделить объекты и показать их «человеческие» чувства.
Животные — удивительные модели. Они настолько отличаются друг от друга, что предлагают неограниченные возможности для работы с формами, светом и тенями.
ПОРТРЕТ БОРНЕАНСКОГО ОРАНГУТАНА
Aprison Aprison
Мне нравится фото животных. Эту работу я сделал во время посещения зоопарка. Кажется, я уловил его сварливое выражение.
Шоссе пингвинов
Arturo de Frias
Arturo de Frias
Пингвины, за исключением императорских, не могут гнездиться во льду — эмбрионы замерзнут и погибнут внутри яйца до вылупления. Поэтому все другие виды пингвинов, такие как папуа (Pygoscelis papua), устраивают свои колонии в каменистых обнажениях, иногда очень далеко от моря. Непрерывные приходы и уходы тысяч пингвинов из колонии к морю и обратно прокладывают эти «Пингвиньи дороги».
Без названия
Jacek Krefft
Веселая модель
Lea Foster
Серая древесная лягушка спряталась в герберу.
ГЛАЗА
Omar Alasem
Лев на горе
Pekka Järventaus
Pekka Järventaus
МАТЬ И ДЕТЕНЫШИ
Quinn Chan
Quinn Chan
Quinn Chan
Фотографии были сняты в национальном парке Вапуск.
Оранжевое
Ria Deblaere
Этот сурикат с большими оранжевыми глазами ел оранжевую морковь!
СОВА ЗНАЕТ ВСЕ
Shamma Esoof
Shamma Esoof
Совы очаровательны. У них огромные обращенные вперед глаза, которые, кажется, смотрят вам в душу. Возможно, они знают все тайны вселенной.
Дикая близость
Veronica Frans
Veronica Frans
Veronica Frans
Проведя год на Фолклендских островах, можно обнаружить, что близость с природой неизбежна, и главное — эта дикая близость незабываема.
Источник: https://dzen.ru/media/rosphoto/luchshie-foto-dikih-jivotnyh-kotorye-podnimut-vam-nastroenie-20-foto-2022-631edbb48b80f70ffedbf4c3?&
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