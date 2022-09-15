ЗАБАВНЫЕ И ШАЛОВЛИВЫЕ СИТУАЦИИ И ПЕРСОНАЖИ,ЦИФРОВОЙ ХУДОЖНИК CRIS DE LARA
Оказывается, что одни из самых сексуальных рисованных женских персонажей делает бразильская художница Крис де Лара (Cris de Lara). Это не удивительно, учитывая, что бразильские девушки, по признанию многих, одни из самых сексуальных и привлекательных на свете. Чего только стоит Бразильский карнавал. Художник Крис де Лара рисует иллюстрации с сексуальными девушками, на которых изображены различные сказки и мифологические персонажи. Лара и ее муж работают вместе и создают иллюстрации для рекламы, комиксов и книг. Лара кажется особенно искусна в создании чувственных и разрушительно прекрасных по красоте женщин.
Источник: https://www.liveinternet.ru/users/madam_irene/post494943078/
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