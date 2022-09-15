Николлетто

Всемирный подниматель настроения))))))

ЗАБАВНЫЕ И ШАЛОВЛИВЫЕ СИТУАЦИИ И ПЕРСОНАЖИ,ЦИФРОВОЙ ХУДОЖНИК CRIS DE LARA

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Оказывается, что одни из самых сексуальных рисованных женских персонажей делает бразильская художница Крис де Лара (Cris de Lara). Это не удивительно, учитывая, что бразильские девушки, по признанию многих, одни из самых сексуальных и привлекательных на свете. Чего только стоит Бразильский карнавал. Художник Крис де Лара рисует иллюстрации с  сексуальными девушками, на которых изображены различные сказки и мифологические персонажи. Лара и ее муж работают вместе и создают иллюстрации для рекламы, комиксов и книг.  Лара кажется особенно искусна в создании чувственных и  разрушительно прекрасных по красоте женщин.

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Источник: https://www.liveinternet.ru/users/madam_irene/post494943078/

15.09.2022 - Posted by | Пин-ап

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