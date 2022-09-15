Николлетто

Всемирный подниматель настроения))))))

Жительница Челябинска собирает крутые картины из мусора

Картины из мусора Ручная работа, Челябинская область, Мусор, Длиннопост

Чтобы добыть материал для аппликации, мастер использует сломанные расчески, старые микросхемы, шурупы, колпачки от фломастеров и пуговицы.

Картины из мусора Ручная работа, Челябинская область, Мусор, Длиннопост

Девушка из Челябинска Елена Рабек собирает аппликации животных из мелкого мусора. Серьёзно, в дело идет почти все, что плохо лежит и уже просится на свалку: старые микросхемы, гайки, шурупы, саморезы, высохшие фломастеры, ключи, пуговицы, пазлы мозаики, прищепки … список можно продолжать бесконечно.

Картины из мусора Ручная работа, Челябинская область, Мусор, Длиннопост

— Материалы я достаю из сломанной техники. Разбирала пульт от телевизора, музыкальный центр, механический будильник, однажды разобрала нерабочий пластиночный магнитофон. Ноутбуки — самое привычное дело, мне их знакомые отдают, — рассказывает сама Елена.

Картины из мусора Ручная работа, Челябинская область, Мусор, Длиннопост

Процесс проходит следующий образом: сначала подбирает рисунок (чаще всего это изображение животных). Рисунок наносится на полотно, а потом подбираются, какие элементы из личных запасов мастера подойдут для аппликации. Как-то раз Елене пришло в голову сделать перья совы из белых клавиш клавиатуры сломанного ноутбука, их она тут же приклеила к картине с помощью строительного клея.

Картины из мусора Ручная работа, Челябинская область, Мусор, Длиннопост

Картины из мусора Ручная работа, Челябинская область, Мусор, Длиннопост

Картины из мусора Ручная работа, Челябинская область, Мусор, Длиннопост

Картины из мусора Ручная работа, Челябинская область, Мусор, Длиннопост

Источник: https://pikabu.ru/story/kartinyi_iz_musora_5868202

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Источник: https://yandex.ru/images/search?text=%D0%96%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0%20%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%

15.09.2022 - Posted by | Креатив...

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