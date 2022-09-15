Жительница Челябинска собирает крутые картины из мусора

Чтобы добыть материал для аппликации, мастер использует сломанные расчески, старые микросхемы, шурупы, колпачки от фломастеров и пуговицы.

Девушка из Челябинска Елена Рабек собирает аппликации животных из мелкого мусора. Серьёзно, в дело идет почти все, что плохо лежит и уже просится на свалку: старые микросхемы, гайки, шурупы, саморезы, высохшие фломастеры, ключи, пуговицы, пазлы мозаики, прищепки … список можно продолжать бесконечно.

— Материалы я достаю из сломанной техники. Разбирала пульт от телевизора, музыкальный центр, механический будильник, однажды разобрала нерабочий пластиночный магнитофон. Ноутбуки — самое привычное дело, мне их знакомые отдают, — рассказывает сама Елена.

Процесс проходит следующий образом: сначала подбирает рисунок (чаще всего это изображение животных). Рисунок наносится на полотно, а потом подбираются, какие элементы из личных запасов мастера подойдут для аппликации. Как-то раз Елене пришло в голову сделать перья совы из белых клавиш клавиатуры сломанного ноутбука, их она тут же приклеила к картине с помощью строительного клея.

Источник: https://pikabu.ru/story/kartinyi_iz_musora_5868202

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Источник: https://yandex.ru/images/search?text=%D0%96%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0%20%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%