Чем пахнет 3200-летний парфюм: Учёные воссоздали по древним текстам духи месопотамских цариц

Недавно археологи обнаружили на территории древней Месопотамии глиняную табличку с рецептом духов. Эту табличку собственноручно высекла сама Таппути.

Она была первой женщиной-химиком и самой первой из известных истории парфюмеров. Рецепту, который дошёл до наших дней, больше трёх тысяч лет.

Сегодня команда лучших в мире парфюмеров и экспертов в различных других областях воссоздала древнюю рецептуру в современных лабораторных условиях. Теперь учёным известно чем пахли месопотамские царицы.

Кто такая Таппути

Женщина по имени Таппути прославилась на весь мир как первая женщина-химик. Также она была первой женщиной на Земле, которая начала производить духи. Было это около 3200 лет назад в Месопотамии.

Табличка с рецептом

Археологи нашли имя Таппути на древней глиняной клинописной табличке во время раскопок в Ассурском Ираке. Эта территория в те далёкие древние времена была частью Вавилонской Месопотамии

. Полное имя парфюмерши на табличках значилось как Таппути-Белатекаллим. Белатекаллим означает в переводе «женщина-смотрительница дома». Таблички были датированы 1200 годом до нашей эры.

Текст, который на них был высечен, учёным удалось расшифровать. Они достаточно осведомлены о тонкостях этого древнего языка, чтобы в точности воспроизвести текст.

Он содержал описание ингредиентов древнего парфюма, который Таппути производила для царицы Месопотамии.

Табличка содержала информацию об ингредиентах царского аромата.

Турецкие учёные работали в сотрудничестве с Турецкой академией запахов и Ассоциацией культуры ароматов, чтобы воспроизвести этот вожделенный аромат древних. Сначала они постарались понять, что и зачем делала Таппути, в какой последовательности.

Эксперты максимально точно воспроизвели всю её работу. Сейчас им наконец удалось достигнуть успеха в интерпретации легендарного парфюма месопотамских цариц.

Некогда этим ароматом пользовались царицы Месопотамии.

Духи Таппути

Надписи на табличках говорят о том, что Таппути использовала для разработки своих ароматов натуральные природные ингредиенты.

Обычно это были разнообразные комбинации различных видов цветов, масел аира, циперуса, мирры, хрена, других специй и множества иных ароматических бальзамов.

Также женщина-химик смешивала отвары ароматных трав с различными растворителями, прогоняла через специальное устройство.

Потом подвергала продукт бесконечной фильтрации, чтобы получить более чистую и приятно пахнущую консистенцию. Этот сложный во всех отношениях процесс учёные воспроизвели, расшифровав формулы Таппути и получили в итоге тот самый аромат.

Впервые в лаборатории удалось воспроивести тот самый легендарный древний аромат.

Таблички содержали информацию не только о создании запахов, но и данные о процессе дистилляции. Кроме того там значилось, что Таппути работала только в полнолуние.

Она считала, что это даёт более значимый результат. Общение со звёздами на ночном небе придаёт некий эзотерический аспект её парфюмерной деятельности.

Сами традиции и обычаи этой древней земли, где некогда была Месопотамия, насчитывают почти десяток тысяч лет культуры ароматов. Множество табличек с описанием различных мазей и ароматов науке ещё предстоит расшифровать.

Множество табличек с описанием технологии создания запахов учёным ещё только предстоит расшифровать.

Историки считают, что столь богатые ароматические культурные традиции берут своё начало в невероятной плодородности здешних земель.

Могущественные цивилизации, населявшие эти территории в разные времена — ассирийцы, хананеи, вавилоняне, хетты, сельджуки и османы, заложили основы целой ароматической империи.

Сейчас учёные активно исследуют культуру запахов в Месопотамии. На данный момент их исследования достигли Таппути, первого известного в мире парфюмера.

Таппути — первый в истории человечества парфюмер, который известен на сегодняшний день.

Раскрытие таланта первой в мире женщины-парфюмера

В исследованиях принимают участие почти два десятка экспертов. Среди них не только историки, археологи и специалисты по парфюмерии, но и эксперты по древней керамике и изделиям из стекла.

Более трёх лет самоотверженных усилий всей этой команды потребовалось, чтобы достичь успеха в воспроизведении одного из ароматов Таппути.

Трудностей было много. Одна из них состояла в том, что не все таблички были целыми. Следующая заключалась в незнании названий некоторых растений и ёмкостей, которые использовали в древности.

Некоторым ингредиентам не удалось подобрать современный эквивалент. Также для историков осталось пока тайной, что такое сосуд «хирсу».

В теории он используется в процессе дистилляции и должен по форме напоминать нечто вроде цветочного горшка. Нынешние названия некоторых пряностей и цветов пока не удалось разгадать.

Не всем названиям удалось найти эквивалент или современное объяснение.

Несмотря на все сложности, этот переход от расшифровки формул и методологий к фактическому воссозданию ароматов в лаборатории представляет собой грандиозный шаг вперёд.

Сейчас это удалось лишь один раз, но исследователи считают, что это только начало. Учёные говорят, что всё самое интересное пока впереди. Они надеются разгадать все формулы Таппути и явить миру весь блеск гения первой женщины-парфюмера на Земле.

Источник: https://vkopilka.ru/2022/09/07/chem-pahnet-3200-letnij-parfyum-uchyonye-vossozdali-po-drevnim-tekstam-duhi-mesopotamskih-tsarits/?fbclid=IwAR2GJH74LiYk8BPs7cyIWxHpnOhZhcrLeZ_oVgugGyJKNSRENVvE9KggQAo