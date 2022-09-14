Путь Виктории: сад скульптур в Ирландии, который изменит вашу жизнь

Немного потерялись на извилистом жизненном пути? Задумались о цели своего существования и чувствуете, что находитесь не в ладу с самим собой? Возможно, вам стоит побывать в графстве Уиклоу в Ирландии и посетить сад скульптур «Путь Виктории» (Victoria’s Way). Его создал Виктор Лангхельд (Victor Langheld) в 1989 году после путешествия в Индию в поисках духовного просветления.

Вот как он описывает это место:

«Путь Виктории был разработан как умозрительное пространство для лиц в возрасте от около 28 до 60 лет, которые чувствуют потребность в том, чтобы оценить качество и направление своей жизни. Это что-то вроде средневозрастного (кризисного) паломничества для самопереориентации и самопереоценки».

Процесс перерождения начинается у ворот. Вход в парк представляет гранитное влагалище с зубами, охраняемое каменной змеёй. Пройдя через него, пришло время встретить семь лесных скульптур, которые проведут вас от боли и растерянности к самореализации.



Фото: Yablochko and Cea./Creative Commons

Первая из них – это скульптура ребёнка, рождающегося из гигантского гниющего человеческого кулака. Затем следует композиция из двух персонажей: большегрудая женщина с чешуйчатым хвостом вместо правой ноги, которая маниакально смеётся и держит молодую девушку. Человек, который сам себя рассекает мечом, стоит рядом. Он представляет самоуничтожение, которое следует из отказа посвятить себя жизненной цели. А затем «тёмная ночь в душе» – истощённый Будда в позе лотоса.

Далее из земли торчит гигантский палец. «Создать или умереть» написано на его ногте. Может быть, это средний палец, но в любом случае чувствуется в этом некий вызов.

Остаются ещё две скульптуры: человек в нирване, сидящий с закрытыми глазами на выступе, и жуткий лодочник, наполовину погружённый в зеленоватое озеро.

Если всё пройдёт, как задумано, вы должны будете тут же самоактуализироваться. И воспользуйтесь случаем, чтобы полюбоваться статуями Ганеша, слоноголового бога мудрости и благополучия в индуизме. Скульптуры вырезал индийский мастер Т. Баскаран. Ганеша изображён в танце, за чтением, полулёжа и за игрой на музыкальных инструментах.



Фото: Дениэл Дудек-Корриган.

Но финал всё равно один…

ВИДЕО: https://www.youtube.com/watch?v=OIWwG4Q5-jM

Источник: https://cameralabs.org/10139-put-viktorii-sad-skulptur-v-irlandii-kotoryj-izmenit-vashu-zhizn