Путь Виктории: сад скульптур в Ирландии, который изменит вашу жизнь
Немного потерялись на извилистом жизненном пути? Задумались о цели своего существования и чувствуете, что находитесь не в ладу с самим собой? Возможно, вам стоит побывать в графстве Уиклоу в Ирландии и посетить сад скульптур «Путь Виктории» (Victoria’s Way). Его создал Виктор Лангхельд (Victor Langheld) в 1989 году после путешествия в Индию в поисках духовного просветления.
Вот как он описывает это место:
«Путь Виктории был разработан как умозрительное пространство для лиц в возрасте от около 28 до 60 лет, которые чувствуют потребность в том, чтобы оценить качество и направление своей жизни. Это что-то вроде средневозрастного (кризисного) паломничества для самопереориентации и самопереоценки».
Процесс перерождения начинается у ворот. Вход в парк представляет гранитное влагалище с зубами, охраняемое каменной змеёй. Пройдя через него, пришло время встретить семь лесных скульптур, которые проведут вас от боли и растерянности к самореализации.
Фото: Yablochko and Cea./Creative Commons
Первая из них – это скульптура ребёнка, рождающегося из гигантского гниющего человеческого кулака. Затем следует композиция из двух персонажей: большегрудая женщина с чешуйчатым хвостом вместо правой ноги, которая маниакально смеётся и держит молодую девушку. Человек, который сам себя рассекает мечом, стоит рядом. Он представляет самоуничтожение, которое следует из отказа посвятить себя жизненной цели. А затем «тёмная ночь в душе» – истощённый Будда в позе лотоса.
Далее из земли торчит гигантский палец. «Создать или умереть» написано на его ногте. Может быть, это средний палец, но в любом случае чувствуется в этом некий вызов.
Остаются ещё две скульптуры: человек в нирване, сидящий с закрытыми глазами на выступе, и жуткий лодочник, наполовину погружённый в зеленоватое озеро.
Если всё пройдёт, как задумано, вы должны будете тут же самоактуализироваться. И воспользуйтесь случаем, чтобы полюбоваться статуями Ганеша, слоноголового бога мудрости и благополучия в индуизме. Скульптуры вырезал индийский мастер Т. Баскаран. Ганеша изображён в танце, за чтением, полулёжа и за игрой на музыкальных инструментах.
Фото: Дениэл Дудек-Корриган.
Но финал всё равно один…
ВИДЕО: https://www.youtube.com/watch?v=OIWwG4Q5-jM
Источник: https://cameralabs.org/10139-put-viktorii-sad-skulptur-v-irlandii-kotoryj-izmenit-vashu-zhizn
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