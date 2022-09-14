Подвиг военврача: как русский герой спас жизни тысячам заключенным фашистского концлагеря

Георгий Синяков — врач, которому удалось спасти тысячи жизней в Великую Отечественную войну

"Кто спасает одну жизнь, спасает целый мир", — эта фраза хорошо известна нам по фильму "Список Шиндлера", посвященному истории спасения польских евреев от гибели во время Холокоста. Эта же фраза могла бы стать девизом Георгия Синякова, русского доктора, который несколько лет был заключенным немецкого концлагеря и за это время не только спас жизни тысячам солдат, но и помог им бежать из плена.

Почетные грамоты Георгия Синякова

Имя Оскара Шиндлера мы вспомнили не случайно: история немецкого промышленника-героя приобрела всемирную известность, поскольку значение его подвига для еврейского народа трудно переоценить. Подобный подвиг совершил Георгий Синяков для советских воинов. Попав в концлагерь, он зарекомендовал себя первоклассным врачом, несмотря на скептическое отношение к нему немецких офицеров, и сумел воскресить к жизни сотни пленных.

Портрет Георгия Синякова

Георгий Синяков получил медицинское образование в Воронеже и с первых дней войны ушел на фронт. Первый подвиг он совершил при обороне Киева, бесстрашный врач до последнего оставался с солдатами, оказывая первую помощь, пока фашисты не окружили часть и не забрали его в плен. За годы войны Георгий побывал в двух концлагерях, в Борисполе и в Дарнице, а после этого оказался в Кюстрине. В этом концлагере он и развернул деятельность по спасению соотечественников.

Портрет Георгия Синякова

Получить возможность лечить пленных в концлагере было непросто: немцы считали русского врача ни на что не способным. Доказать свою компетентность Георгию удалось только во время многочасовой операции, которую он проводил, изможденный от голода и холода, стоя босиком земле. Наблюдали за этим пленные европейские доктора. Они были шокированы выносливостью русского специалиста, который, превозмогая усталость, завершил операцию.

Георгий Синяков ведет на встрече с ветеранами

Георгий оказывал помощь всем, кто в ней нуждался. Как-то он спас жизнь немецкого мальчика, за это стал получать больший паек хлеба и картошки. Этими продуктами он делился с заключенными. Поддерживать их дух он старался всеми доступными способами: врач организовал подпольное движение и стал распространять листовки, в которых сообщал о победах Красной Армии.

Спасенная летчица Анна Егорова-Тимофеева

Георгий Синяков спас жизни многих советских воинов. Среди наиболее известных случаев исцеления — спасение известнейшей летчицы Анны Еговорой-Тимофеевой и солдата Ильи Эренбурга. План по спасению солдат был продуман до мелочей: доктор уверял немцев, что прописанные им лекарства не помогают больному и однажды объявлял, что пациент скончался. Все трупы вывозились ночью на тележке и сбрасывались в ров, стоит ли говорить, что один из трупов "воскресал" и получал возможность пробраться назад к своим. Так, в возвращение Анны Егоровой уже никто не верил, ей даже была выписана награда посмертно, а она — бежала из плена. Для помощи Эренбургу Георгий позаботился, чтобы его документы не попали в руки немцев, и объявил, что фамилия солдата — Белоусов, перевел его в инфекционное отделение, а оттуда — "выписал на погребение".

Фото солдата Ильи Эренбурга и благодарственная открытка врачу-спасителю

На счету добрых дел Синякова и помощь группе из 10 советских летчиков, всех из них доктор выходил, все они дожили до победы. Георгий оперировал дни и ночи напролет, через его стол прошли тысячи больных и раненых. Его последний подвиг сложно переоценить: собираясь капитулироваться, немцы хотели расстрелять пленных концлагеря, но Георгий Синяков не побоялся пойти к руководству и уговорил их уйти, оставив всех живыми. Жизни были спасены буквально за несколько часов до прихода советской армии.

Награды Георгия Синякова

За первые 24 часа после освобождения концлагеря Кюстрин врач спас более 70 танкистов. В последующие годы он продолжил воевать и дошел с русскими войсками до Рейхстага. В мирной жизни герой не отступил от своей профессии, о его подвигах стало известно только спустя 15 лет после победы, когда благодарственное письмо спасителю опубликовала Анна Егорова. Тогда сотни людей из всего Советского Союза поддержали инициативу и выразили глубочайшую благодарность великому человеку.

Источник: https://kulturologia.ru/blogs/230216/28562/